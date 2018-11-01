 Украина до сих пор не ввела в полном объеме санкции против РФ: у нас россияне владеют критической инфраструктурой, - Сыроид

"Я даже не хочу обсуждать, поскольку это было очевидно, что украинцам нечего делать в России. Я Россию для себя санкционировала намного раньше, чем Россия меня включила в санкционный список, поэтому комментировать нечего", - сказала О.Сыроид "Интерфакс-Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Она считает негативным то, что Украина до сих пор не ввела в полном объеме санкции против России. "У нас россияне владеют украинской критической инфраструктурой, например, Бабаков (российский олигарх Александр Бабаков. – Ред.), который владеет облгазами, и к нему не применены санкции. У нас есть другие российские физические и юридические лица, которые владеют или критической инфраструктурой, или важными объектами в банковской сфере. Это всё должно быть под санкциями", - подчеркнула О.Сыроид.

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Вице-спикер также отметила, что Украина до сих пор не привлекла к ответственности людей, которые причастны к войне на востоке Украины: "И еще одна очень важная вещь, на которую меня натолкнули сегодняшние санкции – это мысли о том, что наша трагедия в том, что мы не наказали людей, которые причастны к войне, которую мы сегодня ведем. … Это те люди, которых Украина должна наказать за то, что они причастны к войне".

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.