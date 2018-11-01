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 Украина до сих пор не ввела в полном объеме санкции против РФ: у нас россияне владеют критической инфраструктурой, - Сыроид

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид считает, что Украина должна в полном объеме ввести санкции против российских физических и юридических лиц.

"Я даже не хочу обсуждать, поскольку это было очевидно, что украинцам нечего делать в России. Я Россию для себя санкционировала намного раньше, чем Россия меня включила в санкционный список, поэтому комментировать нечего", - сказала О.Сыроид "Интерфакс-Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Она считает негативным то, что Украина до сих пор не ввела в полном объеме санкции против России. "У нас россияне владеют украинской критической инфраструктурой, например, Бабаков (российский олигарх Александр Бабаков. – Ред.), который владеет облгазами, и к нему не применены санкции. У нас есть другие российские физические и юридические лица, которые владеют или критической инфраструктурой, или важными объектами в банковской сфере. Это всё должно быть под санкциями", - подчеркнула О.Сыроид.

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Вице-спикер также отметила, что Украина до сих пор не привлекла к ответственности людей, которые причастны к войне на востоке Украины: "И еще одна очень важная вещь, на которую меня натолкнули сегодняшние санкции – это мысли о том, что наша трагедия в том, что мы не наказали людей, которые причастны к войне, которую мы сегодня ведем. … Это те люди, которых Украина должна наказать за то, что они причастны к войне".

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094570
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
сейчас минстеци закидают её собственными каловыми массами..
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как заявил Трамп, в самое ближайшее время, США опубликуют списк имущества, наименование предприятий и денежных счетов украинских псевдопатриотов в стране агрессора
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Це буде більш цікаво, ніж перепис москалями партійних списків.
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о западных санкция против местного кодла слухи ходят уже который год..но пока нуль-с..(
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Та х.. з тими санкціями, дійсно цікаво буде почитати і зробити висновки.
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Так вперед, чудова нагода відібрати обленерго та облгази в кацапів.
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Наконец-то! А теперь от слов нужно перейти к делу. Т.н. "санкционный список" мордора умножает на 0 даже надуманные предлоги, по которым Украина не может ввести настоящие, а не "игрушечные" санкции против кацапов и их бизнеса.
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Особенно эта кацапская инфраструктура развита во всех ветвях госвласти в Украине....))
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Это все юлька натворила, ату вароффку
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Да некогда Сыроид, бабло горит да и конкурентов перед выборами топить нужно.
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Бабаков? Облгазы? Санкции?
Та неее, давайте лучше еще повысим цену для населения. А то вдруг путен нападьот и будку расшатает...
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ну не может Порошенко ввести санкции проти самого себя и своих торговых партнеров
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Порохоботы, которые мне много раз заявляли о незаменимости пети!
Сыроид в президенты!
Баба с я-ми!
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Как? Только сегодня заметили?
Какой переполох в курятнике! Украина до сих пор не ввела в полном объеме санкции против РФ: у нас россияне владеют критической инфраструктурой, - Сыроид - Цензор.НЕТ 7384
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Ця тема виникає постійно, але треба зробити розумно, приватна власність це святе для заходу.
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По идее, мы должны услышать 322 комментария к этим спискам. Украина до сих пор не ввела в полном объеме санкции против РФ: у нас россияне владеют критической инфраструктурой, - Сыроид - Цензор.НЕТ 4827
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Ні, буде ще зо 300 тих хто не попав, будуть пояснювати тим, що не мають коштів та справ у мордви.
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Гибридная война Порошенко - каждый украинец платит мародерам, олигархам, сепаратистам ждет томос и верит, что псевдовыборами это можно исправить.
Олигархат заплатил Ахметову 713 млн.грн денег украинцев, за поставку электроэнергии в ЛНР и ДНР. А ДНР электроенергию продают в РФ.
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Наконец то прозрела, как и вся ВР, акурат к новым выборам...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина до сих пор не ввела в полном объеме санкции против РФ: у нас россияне владеют критической инфраструктурой, - Сыроид
 
 
 
 
 
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