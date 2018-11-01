 Яценюк о санкционном списке Кремля: Украина должна отвечать новыми судами против РФ и правосудием против приспешников Кремля

"Поздравляю представителей "Народного Фронта" в санкционном списке Кремля", - написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем Facebook после обнародования информации о введении Москвой санкций против Украины, передает Цензор.НЕТ.
Это не санкционный список, подчеркнул Арсений Яценюк: "Большинство фамилий в нем - это настоящие патриоты Украины".
"Украина должна отвечать новым судебным искам против России как в международных судах, так и правосудием против приспешников Кремля в Украине", - написал Арсений Яценюк.
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.
Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.
А где стена, патрийот?
Источник: https://censor.net.ua/n3094568
Правильно, Сеня. Настоящие патриоты всегда при бабле.
Орда ввела санкции против "украинских" барыг имеющих бизнес на россии! Но сейчас интересно не это... интересно кто НЕ попал в список! Итак! Орда НЕ ВВЕЛА санкции против - 1. Парашена! 2. Медведчука! 3. Никого из олигархов! 4. Доп, Геп, Труханов и пр. рыгов! Выводы делайте сами!
А порошенко заявит, что у него действительно там активов не осталось.
Сеня сколько стоит газ для населения ты говорил гнида?))
нема путіна нема росії - якщо не ми то реванш проросійських
маєм за честь попасти до російського списку = еслі б нас нєбила в амеріканськіх спісках
кругом врагі нада абідініца вакруг царя - нас атакує зовнішній ворог треба єднатись довкола президента
інастраниє агєнти падривают устрої общества - грандоїди створюють поганий імідж
духовнасть,скрєпи, рпц - томос це перемога
й далі по списку