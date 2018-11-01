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 Яценюк о санкционном списке Кремля: Украина должна отвечать новыми судами против РФ и правосудием против приспешников Кремля

Большинство фамилий в так называемом санкционном списке РФ - это настоящие патриоты Украины.

"Поздравляю представителей "Народного Фронта" в санкционном списке Кремля", - написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем Facebook после обнародования информации о введении Москвой санкций против Украины, передает Цензор.НЕТ.

Это не санкционный список, подчеркнул Арсений Яценюк: "Большинство фамилий в нем - это настоящие патриоты Украины".

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"Украина должна отвечать новым судебным искам против России как в международных судах, так и правосудием против приспешников Кремля в Украине", - написал Арсений Яценюк.

Яценюк о санкционном списке Кремля: Украина должна отвечать новыми судами против РФ и правосудием против приспешников Кремля 01

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094568
 
 
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слишком пафосно, кроль, не прокатит!
А где стена, патрийот?
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Большинство фамилий в так называемом санкционном списке РФ - это настоящие патриоты Украины.


Яценюк о санкционном списке Кремля: Украина должна отвечать новыми судами против РФ и правосудием против приспешников Кремля - Цензор.НЕТ 6626

Источник: https://censor.net.ua/n3094568
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Большинство фамилий в так называемом санкционном списке РФ - это настоящие патриоты Украины.

Правильно, Сеня. Настоящие патриоты всегда при бабле.
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пока тока до одного Кролика дошло...что ввели по самые гланды..
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Думаю что со стороны СЩА и ЕС было бы неплохо помочь опубликовать список имущества, наименование предприятий и номера банковских счетов в стране агрессора , так называемых "патриотов" что бы украинский народ знал имена этих паскуд
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran

Орда ввела санкции против "украинских" барыг имеющих бизнес на россии! Но сейчас интересно не это... интересно кто НЕ попал в список! Итак! Орда НЕ ВВЕЛА санкции против - 1. Парашена! 2. Медведчука! 3. Никого из олигархов! 4. Доп, Геп, Труханов и пр. рыгов! Выводы делайте сами!
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Так, они им не враги.
А порошенко заявит, что у него действительно там активов не осталось.
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выдайте уже этой крысе медаль, шоб заткнулась)
Сеня сколько стоит газ для населения ты говорил гнида?))
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Последнего в списке тоже зацепило за живое. Яценюк о санкционном списке Кремля: Украина должна отвечать новыми судами против РФ и правосудием против приспешников Кремля - Цензор.НЕТ 265
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Судами відповідати? Хм... А просто заборонити російські товари в Україні що заважає? Дайте вгадаю - тоді в Росії заборонять продукцію Рошен. Так?
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в цих всіх коментарях (й не тільки по списку, а й взагалі) насправді жахає "російська риторика"

нема путіна нема росії - якщо не ми то реванш проросійських
маєм за честь попасти до російського списку = еслі б нас нєбила в амеріканськіх спісках
кругом врагі нада абідініца вакруг царя - нас атакує зовнішній ворог треба єднатись довкола президента
інастраниє агєнти падривают устрої общества - грандоїди створюють поганий імідж
духовнасть,скрєпи, рпц - томос це перемога
й далі по списку
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сеня! а шо там с "свободной экономической зоной Крым"?????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк о санкционном списке Кремля: Украина должна отвечать новыми судами против РФ и правосудием против приспешников Кремля
 
 
 
 
 
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