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Все про:НБУ (4388) Россия (70942) санкции (7029) Рожкова Екатерина (29)

 Предварительная оценка говорит об отсутствии влияния санкций РФ на макрофинансовую стабильность Украины, - первый замглавы НБУ Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает существенного влияния на макростабильность страны введенных Россией санкций.

"Как это повлияет на макрофинансовую стабильность? Хочется верить - никак. Большинство санкций применено к физлицам, соответственно они касаются блокировки безналичных средств, активов, ценных бумаг - всего, что находится на счетах банков в России. Учитывая, что список преимущественно состоит из народных депутатов, госслужащих, мне хочется верить, что они не хранят деньги в России после российской военной агрессии. Если говорить о юридических лицах, то среди банков там только "Кредит Днепр". Опять же, надеюсь, что банк не имеет никаких операций с РФ", - ответила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" во время форума BEPSinUA в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

В то же время она добавила, что более серьезную оценку центробанк сможет предоставить позже, после детального анализа включенных в санкционный список лиц.

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Говоря о возможных контрсанкциях, Е.Рожкова напомнила, что Украина ввела санкции в отношении РФ еще в 2017 году.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094561
 
 
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Так это и по курсу понятно, до санкций рубль был 30 коп, сейчас 40, мы падаем быстрей не смотря на то что нам все помогают, а санкции вводят против РФ.
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Саша, у них нефть и газ - это статьи доходов.
У нас нефть и газ - это статьи расходов.
У нас, отобрав Крым и разбомбив Донбасс, они отобрали 22% экономики, а живём мы не хуже.
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Ну, вот и ответ на ваши сомнения.
Все перечисленные в списках лица и предприятия, тем или иным образом, работали в экономике россии.
Это называется инвестирование в страну-агрессора и торговля с ним.
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А эта курва рОЖКОВА-рашистка непотопляемая! Её анализу поверить- себя обмануть. Наверное, все свои публичные высеры согласовывает с кРЕМЛЕМ? И как ее, верную подругу, Лерка с собой не взяла экономику и финансовую безопасность Туниса подрывать?! Знатный был тандем- две финансовые аферистки!
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Рост торговли с начала года на 37% не влияет? Опять пургу несут.
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отсутствие влияния потому что влиять не на что
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредварительная оценка говорит об отсутствии влияния санкций РФ на макрофинансовую стабильность Украины, - первый замглавы НБУ Рожкова
 
 
 
 
 
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