 Был бы запредельный шаг, - Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", - сказал Песков.
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.
Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.
откройте двери я ваш папа,
сказало что то за дверьми.
на уровне примерно кошки,
но кот наш в ужасе завыл.
Чтобы врачи из Явропы позвонили, и такие
надёжа царь у вас родился
не то чтоб сын но и не доч
кароче ржака приезжайте
кароч
шершеляфам...
Варто послухати Весті ФМ, вони пробаваються у нас на середніх хвилях, щоб зрозуміти, як працює кацапська пропаганда.
Зрозумійте нарешті, Йуля завжди бреше, не вірте їй!
Заборона встановлена листом "Федеральной службы Роспотребнадзора от 29.07.2013 № 01/8613-13-32", а саме "о приостановлении ввоза на территорию Российской Федерации кондитерских изделий (коды ТН ВЭД 1704, 1806)".
Є офіційний рос. доумент,але вам же ж все одно.
Заборона встановлена листом "Федеральной службы Роспотребнадзора от 29.07.2013 № 01/8613-13-32", а саме "о приостановлении ввоза на территорию Российской Федерации кондитерских изделий (коды ТН ВЭД 1704, 1806)".
Є офіційний рос. доумент,але вам же ж все одно.
Невже це не зрозуміло?
Складывается впечатление, что все эти санкции как и вся политика - шоу для лохмандеев, мол, глядите у нас тут наверху страсти как в «Санта-Барбаре» или в «Богатые тоже плачут». А на самом деле сверху просто сыплют песок лохам на головы, а лохопедины всё это терпят, оплачивают или мантулят за понюшку табака.