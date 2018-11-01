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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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Все про:Песков (869) Порошенко (15665) Россия (70942) санкции (7029)

 Был бы запредельный шаг, - Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке

Включение в российский санкционный список Президента Украины Петра Порошенко было бы запредельным шагом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

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"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", - сказал Песков.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094559
 
   
 Топ комментарии
 
Против главных деловых партнёров низззяяяяя.
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Щас кацапы головой об стену убьются...
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Против главных деловых партнёров низззяяяяя.
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Скорее штукатурку рогами попортят...

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Та ты за них не волнуйся, они прекрасно всё понимают.
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Это та что: «Избу на ходу остановит» ?

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Бывшая мисс москвабад. Вот эта точно в горящую лошадь войдёт.


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Скорее горячий кавказский ишак ее жопа войдет или уже входит
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это то что коня на скаку сожрет вместе с телегой Был бы запредельный шаг, - Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке - Цензор.НЕТ 4054
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Прошу обратить внимание - организм слева подозрительно похож на ватницу из видео про распятого мальчика в трусиках...

Був би немислимий крок, - Пєсков пояснив відсутність Порошенка в списку санкцій - Цензор.НЕТ 4914
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Два репоеда с самками, и где-то там личинус ещё есть:


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***
откройте двери я ваш папа,
сказало что то за дверьми.
на уровне примерно кошки,
но кот наш в ужасе завыл.
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А вот какого личинуса от души пожелаем Хуйлу и (Рас)каба(не)евой.
Чтобы врачи из Явропы позвонили, и такие

надёжа царь у вас родился
не то чтоб сын но и не доч
кароче ржака приезжайте
кароч
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фух... придется писькову...песку... сахарного отсыпать...тонн надцать
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Спалили своего главного агента по полной программе и остальных агентов Ахметова Новинского Тигипко
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Ну тюльку они совсем палить не хотели... Спасибо политику из Чехии - мы узнали как боХатый муж тюльки сейчас в Севасе зарабатывает, прикрываясь чешским гражданством...
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Естественно..это беспредел подставлять торгового партнера
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Песков снова пургу несет - продукция "рошен" была запрещена в россии еще в 2013 г. И запрет этот действует до сих пор. Запрет установлен письмом Федеральной службы Роспотребнадзора от 29.07.2013 № 01/8613-13-32, а именно о приостановлении ввоза на территорию Российской Федерации кондитерских изделий (коды ТН ВЭД 1704, 1806), произведенных на фабриках Кондитерской корпорации "Рошен" (Украина): ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", ПАО "Винницкая кондитерская фабрика", ПАО "Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен", ПАО "Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен". А липецкая фабрика "рошен" арестована Басманным судом города москвы.
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Ой! Ваз зараз адмін забанить! Така інфа тут неприпустима!
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тупые гебисты даже санкции копируют у США и ЕС Был бы запредельный шаг, - Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке - Цензор.НЕТ 4709
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Це спеціально, щоб виборці на нього косо поглядали.
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та ты шо??? Був би немислимий крок, - Пєсков пояснив відсутність Порошенка в списку санкцій - Цензор.НЕТ 6146 а ДО этого как "поглядали"??????
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там и за тарифы и за снижение уровня жизни хватит щоб косо поглядати))
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Ну да.... В этом не устаешь убеждаться, кацапе)))))))
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Бг-ггг... вагнерскому фаршу на том свете расскажи , кац... ХЕХ...
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Пєсков виправдовується перед кацапами. Вони так поливали Порошенка, що народ в раші не розуміє, чому його у списку немає. У кацапів все так робиться. Один варіант для зовнішнього всіту, інший для внутрішнього споживання.
Варто послухати Весті ФМ, вони пробаваються у нас на середніх хвилях, щоб зрозуміти, як працює кацапська пропаганда.
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Та отож. Бо як потім пояснити всім продукцію рошен по всім російським кондитерським магазинам?
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ЇЇ там немає.
Зрозумійте нарешті, Йуля завжди бреше, не вірте їй!
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Прийде час, зрозумiе, бо вiн - совiсна та глибоко вiруюча людина.
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Не постачається з 2013р.
Заборона встановлена листом "Федеральной службы Роспотребнадзора от 29.07.2013 № 01/8613-13-32", а саме "о приостановлении ввоза на территорию Российской Федерации кондитерских изделий (коды ТН ВЭД 1704, 1806)".

Є офіційний рос. доумент,але вам же ж все одно.
Був би немислимий крок, - Пєсков пояснив відсутність Порошенка в списку санкцій - Цензор.НЕТ 8650
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Вона там є. Був би немислимий крок, - Пєсков пояснив відсутність Порошенка в списку санкцій - Цензор.НЕТ 4517 Більш того, нещодавно директор Рошен навіть розповідав, що він і у Придністров'я продукцію поставляє, при чому, казав, що не знав, що Придністров'я - окупована Росією територія. До речі, про асортимент продукції Рошен у Росії ви можете дізнатись зі спеціалізованих сайтів.
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Не постачається з 2013р.
Заборона встановлена листом "Федеральной службы Роспотребнадзора от 29.07.2013 № 01/8613-13-32", а саме "о приостановлении ввоза на территорию Российской Федерации кондитерских изделий (коды ТН ВЭД 1704, 1806)".

Є офіційний рос. доумент,але вам же ж все одно.
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Керівництво "Рошен" фактично визнало, що постачало свій товар до окупованого Криму щонайменше до першого півріччя 2017 року.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3089597
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А навіщо пан тоді платить податки до російського бюджету?
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Є фабрика, яка заарештована і яку черех це продати неможливо. Демонтувати її тех неможливо, бо вона заарештована. Фабрика стоїть на землі, і існує пдаток на землю. Цей податок доводиться сплачувати. Якщо його не сплатити, кацапи подадуть у міжнародний суд і стягнуть податок з закордонних активів, фабрик у Клайпеді та в Угорщині. В цьому випадку кацапи все одно отримають своє, причому навіть більше, бо пеня наросте, а прибуток фабрик у Клайпеді та Угорщині зменшиться, а отже і податки які сплачуються до боджету України.
Невже це не зрозуміло?
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песок! вся Украина ПРОСИТ - ВКЛЮЧИТЕ ГАДЫ!
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Головна новина: Юлю включили-выключили чи залишили?
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Как-то резко Кремль начал оправдываться. По логике порохоботов, невнесение Порошенко в санкционные списки - это попытка дискредитации Порошенко, чтобы украинцы подумали, что Порошенко - агент Путина. А тут такое опровержение... То есть, Кремль уже не хочет, чтобы украинцы думали, что Порошенко - агент Путина. Что-то я запутался. Эй, порохоботы, ваши объяснения?! Був би немислимий крок, - Пєсков пояснив відсутність Порошенка в списку санкцій - Цензор.НЕТ 7320
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кац, тяпни бояры и о, да, не бери тяжелого в руки...
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шас-шас)))до завтра буде "спільна позиція"))))поки що педалюють тему "юлька варофка")))
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Так воно ж налогi справно платить у рашкину казну, який у дiрку список.
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Если президента в списки вносить не комильфо, то принадлежащие ему компании вроде как сам Бог велел. Видимо, парашка просто не хочет обижать уважаемого человека и главного торговца интересами Украины
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Потому что лидер нации.Таких и враги уважают.Кремень.
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Для того что включить порошенко в список санкций - включите для начала путина в список украинских санкций хотя бы.
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Не, ну там же не звери. Тошнотворному Порош(ен)ку к сватам в Санкт-Петербург как-то ж ездить надо. За одно и с оперативным куратором повидаться - не все ж пытаннячка через невестку-резидента решать. И тут нет ничего необычного - Злобный Карлик всю первую семейку экспортировал кого-куда (Голландия, Германия, Южная Корея); у Лаврова доча в Пиндосии засела, да так, что уже с пиндосским паспортом и по-пиндосски шпрехает лучше, чем по-русски; Клим(Чугун)кину мотаться к родакам в Курск и к тестю в Севастополь обмывать годовщину награждения медалькой «За возвращение Крыма».
Складывается впечатление, что все эти санкции как и вся политика - шоу для лохмандеев, мол, глядите у нас тут наверху страсти как в «Санта-Барбаре» или в «Богатые тоже плачут». А на самом деле сверху просто сыплют песок лохам на головы, а лохопедины всё это терпят, оплачивают или мантулят за понюшку табака.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБыл бы запредельный шаг, - Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке
 
 
 
 
 
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