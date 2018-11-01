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 Санкционный список РФ не стоит того, чтобы его обсуждать: вряд ли Кремль этим кого-то напугает, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что санкционный список в отношении украинских политиков и бизнесменов, введенный правительством РФ, не стоит обсуждения и никого не запугает в Украине.

"Я бы, честно говоря, сильно не предавал значения этому списку. Я думаю, что он не стоит того, чтобы Украина всерьез его обсуждала. Мы на своей земле, мы со своим законом и со своими правами. И что думает об этом кремлевская клика, меня менее всего интересует. По меньшей мере, до тех пор, пока они не покинут наши территории", - сказал Ю.Луценко, выступая в Католическом университете во Львове в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что если руководство РФ "думает, что кого-то этим напугает – вряд ли".

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Ю.Луценко рассматривает такие списки "как исключительный пиар-ход для внутреннего потребления населением РФ".

"Этот пиар очень понятный: граждане РФ должны якобы поверить, что РФ еще имеет какой-то вес на международной арене. На самом деле изгой хочет продемонстрировать, что он еще что-то может в международном плане", - отметил он.

"Конкретно, что касается меня… значит, я на правильном пути… Если они думают докучать мне этим в международном плане, возможно, но это не в первый раз", - добавил генеральный прокурор.

Ю.Луценко рассказал, что не был в РФ с 1990х гг и не планирует посещать эту страну.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094558
 
 
 Топ комментарии
 
да что там в кацапии делать ???
даёшь Сейшелы !!! Санкционный список РФ не стоит того, чтобы его обсуждать: вряд ли Кремль этим кого-то напугает, - Луценко - Цензор.НЕТ 6483
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Да шо ж вы за него все так затарахтели??? Может все таки подахуели малеха, и кудахтаите теперь)))
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Это список невъездных в рф после выборов))) остальных приютят в Ростове.
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любопытно, а почему Зеленский с его "Кварталом" не под санкциями.. ведь "квартальцы" так едко глумились на Путеным и его гимнасткой, что волевым административным решением передачи "квартала" запрещено размещать на рашкиных эфирах под страхом отлучения от РПЦ... а между тем, Зеленский дает корпоративы для рашка/олигархов и днюх рождений..
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Начинай теперь описывать виллу Луценко её стоимость
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ты хоть фамилию ген прокурора белараши знаешь? "патрийот"
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Дійсно, наших політиків ніщо не пов'язує з рашкою, тому і перейматися їм зовсім нічого Санкционный список РФ не стоит того, чтобы его обсуждать: вряд ли Кремль этим кого-то напугает, - Луценко - Цензор.НЕТ 9727
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Да шо ж вы за него все так затарахтели??? Может все таки подахуели малеха, и кудахтаите теперь)))
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отсутствующие в списке и есть лучшие друзья путлера
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Бюджетникам с полумиллионной зарплатой до одного места санкции,к тому же у них зарплата привязана к доллару.А вот промышленности,то капец.А это рабочие места.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкционный список РФ не стоит того, чтобы его обсуждать: вряд ли Кремль этим кого-то напугает, - Луценко
 
 
 
 
 
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