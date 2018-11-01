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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
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Все про:Аваков (2589) Путин (24337) Россия (70942) санкции (7029)

 "Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами", - Аваков

Санкционный список правительства РФ не имеет влияния ни на тех, кто внесен в этот перечень, ни на миллионы граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами", - сказал глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ответ на санкции РФ Украине нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, - Геращенко

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094556
 
   
 Топ комментарии
 
Миллионы таких-же зажравшихся??? "Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами", - Аваков - Цензор.НЕТ 3241
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не надо прятаться за спины пересичных.
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ага, если шо в Италию сдрыснет... где и ховався..
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подобрел дивлюсь)
батончика наипнул?))
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А что тебе в ольгино дают наёпывать ? Бояру с ягелем на закусь ?
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опять окрысился))
о чём вы сашко?) я простой пересечний громадянин которого утомил праздник на вашей шакаладной улице)
Саша, а Петр Алексеевич хороший?)
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откровенно говоря наплевать на Авакова и остальных санкционщиков...
но в ответ на санкции, Украина должна разместить американское ПРО в Харьковской области.. вот это будет достойный ответ
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по липецку уже путин шандарахнул - фабрика арестована, рабочие уволены
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фабрика законсервирована до лучших времен, собственник тот же
пепа стебает охране и управляющим, платит комуналку, налоги на землю и т.д.
и всё это идет в бюджет педерации
которая убивает пересечних украинцев каждый день "Помилився Путін. Нас не 322, нас - мільйони українців, яких точно не переб'єш ні санкціями, ні кримінальними справами", - Аваков - Цензор.НЕТ 6993
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Лучшие времена настанут, когда Порошенко подарит фабрику паРаше?
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Тут ще потрібно розібратись.
Інформація щодо податків липецької рошен, подана виданнями страна.уа і вєсті.уа...
Це Гужва, та інші пуйлокремльовці..
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Кому она нужна в стране под санкциями, чтобы покупать?
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его торговым партнерам)
как только продаст, санкции моментом снимут
как с завода в севасе
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Ви що дійсно хочете щоб "армія, мова, віра" розібралась в економіці?))))
максимальний рівень економічних знань - "одна рошенка = один пост"...ну й елементарні знання в додаванні..."1 пост=1конфетка, 2 поста= 2 конфетки"
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А для зрады в ценнике стоит 1 пост - 1 якутский петушок на палочке?
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Я думал, что дважды два равно четыре во всём мире, а оказывается, что у некоторых "украинцев" равно другому...
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Розкажи це тим 3 мільйонам українців, що працюють на економіку рашки, і платять податки, які йдуть до бюджету рашки, і - далі по твоєму тексту...
(а ти, що дійсно не знаєш української мови?)
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а почему петр алексеевич не закрыл границу с агрессором?
за дипотношения вообще молчу)
никто никуда не ездил бы, может быть потому что понимает
что при таком раскладе висел уже на тополе? еслиб поймали
потому как ничего не выполнил из своих предвыборных обещаний от слова совсем
лишь выпустил пар безвизом, чтобы народ в польше смог горбатиться за штуку баксов
и считать шо им крупно повезло, глядя на полное очко на родине
псы. знаю, но недостаточно хорошо чтобы грамотно писать и не было стыдно, за то что я не владею ей в совершенстве
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А потому, что гражданам Украины надо на что-то жить и альтернативный рынок не так просто найти.
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і не лише в Харкові... І не лише ПРО, але й стратегічні і тактичні комплекси...
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Торговля углем, топливом для АЭС и конхфетами попали под санкции? Если нет, то это чистое замыливание глаз для своего и украинского лохтурата.
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А зачем им ахметова в список включать и медведчука?
Они им не враги.
Тут дело в другом - у "патриотов", как оказалось, в стране-агрессоре активы работают!
Пора начинать думать хоть немного.
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Да неужели? Ты так свято веришь в эту филькину грамоту?
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А во что веришь ты, в то, что коболев заслужил орден Андрея Первозванного?
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Надеюсь США и ЕС присоединятся к санкциям против пособников оккупантов, агрессоров и убийц украинского народа
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ошибся Бебебеков.
вас,двоих педиковатых команчей ненавидит весь украинский народ.
хуйла-как внешнего врага
рюкзакяна-как внутреннего (5 колонна под прикрытием).
Venceremos!
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Опять от имени всего народа...
"Весь советский народ, в едином порыве..."
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Нехай кацапи звернуть ці санкції в трубочку та запхнуть собі в дупу. "Помилився Путін. Нас не 322, нас - мільйони українців, яких точно не переб'єш ні санкціями, ні кримінальними справами", - Аваков - Цензор.НЕТ 2327
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Вас действительно ничем не перешибешь, отстреливать надо.
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Кого это "нас", "украинец" ты наш армяно-итальянский?
Котлеты - отдельно, мухи - отдельно. Так же и миллионы украинцев никакого отношения к вашему кагалу не имеют и не хотят иметь. Имейте дело с Путеным сами.
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Самое смешное вот это, цитирую:

Медведев поручил защитить компании России на фоне санкций против Украины или сами себе яйца оторвали
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился не допустить негативного влияния ответных санкций против Украины на российские компании. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабмина.
«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций»
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Миллионы таких как вы Украина не прокормит, хотя вы всеми силами стремитесь доказать обратное...)
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Ээ, не не. Погоди братишка. ВАС как раз таки 322 человека! А НАС(без вас) - миллионы, это правда. Не надо за НАШИМИ спинами прятаться, гниды.
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Правильно Аваков вещает, понимает, что скоро- нахрен, вместе с барыгой...Вот только рюкзачный висяк, спокойно жить не даёт...Барыга, то подстраховался, виллу в Испании отгрохал, есть куда бежать...А Авакову сидеть? "Помилився Путін. Нас не 322, нас - мільйони українців, яких точно не здолаєш ні санкціями, ні кримінальними справами", - Аваков - Цензор.НЕТ 7539
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Ты не путай свою щерсть с народной!
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Таким образом Авакян намекает, что миллионы украинцев "помогут" и "скинутся" нашим бедным погорельцам-олигархам.
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як ці покидьки швидко асоціюють себе з міліонами співмешканців коли треба захистити особисто своє, накрадене у держави, награбоване у цих же співмешканців.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами", - Аваков
 
 
 
 
 
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