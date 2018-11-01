 "Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами", - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами", - сказал глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ответ на санкции РФ Украине нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, - Геращенко

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.