 "Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами", - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами", - сказал глава МВД.
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.
Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.
батончика наипнул?))
о чём вы сашко?) я простой пересечний громадянин которого утомил праздник на вашей шакаладной улице)
Саша, а Петр Алексеевич хороший?)
но в ответ на санкции, Украина должна разместить американское ПРО в Харьковской области.. вот это будет достойный ответ
пепа стебает охране и управляющим, платит комуналку, налоги на землю и т.д.
и всё это идет в бюджет педерации
которая убивает пересечних украинцев каждый день
Інформація щодо податків липецької рошен, подана виданнями страна.уа і вєсті.уа...
Це Гужва, та інші пуйлокремльовці..
продаст))
как только продаст, санкции моментом снимут
как с завода в севасе
максимальний рівень економічних знань - "одна рошенка = один пост"...ну й елементарні знання в додаванні..."1 пост=1конфетка, 2 поста= 2 конфетки"
(а ти, що дійсно не знаєш української мови?)
за дипотношения вообще молчу)
никто никуда не ездил бы, может быть потому что понимает
что при таком раскладе висел уже на тополе? еслиб поймали
потому как ничего не выполнил из своих предвыборных обещаний от слова совсем
лишь выпустил пар безвизом, чтобы народ в польше смог горбатиться за штуку баксов
и считать шо им крупно повезло, глядя на полное очко на родине
псы. знаю, но недостаточно хорошо чтобы грамотно писать и не было стыдно, за то что я не владею ей в совершенстве
Они им не враги.
Тут дело в другом - у "патриотов", как оказалось, в стране-агрессоре активы работают!
Пора начинать думать хоть немного.
вас,двоих педиковатых команчей ненавидит весь украинский народ.
хуйла-как внешнего врага
рюкзакяна-как внутреннего (5 колонна под прикрытием).
Venceremos!
"Весь советский народ, в едином порыве..."
Котлеты - отдельно, мухи - отдельно. Так же и миллионы украинцев никакого отношения к вашему кагалу не имеют и не хотят иметь. Имейте дело с Путеным сами.
Медведев поручил защитить компании России на фоне санкций против Украины или сами себе яйца оторвали
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился не допустить негативного влияния ответных санкций против Украины на российские компании. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабмина.
«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций»