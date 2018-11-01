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 Первых лиц государства в санкционные списки не вносят. Но в целом санкции РФ направлены против Порошенко, вся команда президента - там, - Ирина Геращенко

Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко призвала политиков, которые не попали в санкционный список РФ, задуматься о своей роли в украинской политике.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, я давно невъездная в РФ, поэтому мне их эти списки не интересны. Во-вторых, приятно находиться в одном списке с приличными (в большинстве своем) людьми. В-третьих, ключевая моя задача: делать все, чтобы украинские и мировые санкции против РФ усиливались. В-четвертых, как говорил когда-то Виктор Степанович Черномырдин "напугали бабу туфлями на каблуках"): Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике. Есть там, правда, парочка фамилий для прикрытия своих, кремлевских, чтобы и дальше тянуть их в украинскую власть под видом патриотов и патриоток в вышиванках", - заявила она. 

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"Относительно списка предприятий, то РФ давно ведет подлые экономические войны против Украины, и начались они еще во времена президентства Кучмы, обострились во время президентства Ющенко, когда эмбарго было наложено на десятки украинских товаров. ... Россия планомерно уничтожала нас относительно экспорта металлургии, минудобрений, химической продукции, боролись с нами на мировых рынках оружия, уничтожала нас как мощного экспортера металлургической и трубной промышленности. Так что в этих санкциях ничего нового, всем этим предприятиям и так давно перекрыт вход на российский рынок. И что еще подлее - заблокирован транзит в третьи страны, как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Это война. Гибридная. Серьезной составляющей которой является экономическая война. Конечно, украинскому бизнесу, десятилетиями ориентированному на рынки РФ и СНГ, было в 2014-м очень трудно, это эхо бьет по экспортерам и сейчас, но бизнес потихоньку приходит в себя, переориентируется на другие рынки. Уверена, Украина и украинский бизнес все это переживут, станут лишь конкурентнее и сильнее, - резюмировала Геращенко, отметив, что .
первых лиц государства в санкционные списки не вносят. - Это невозможно. Но в целом - это санкционный список Порошенко. Все его дипломаты и международные советники (Елисеев в том числе), представители минских групп (Демченко), яркие представители БПП, лидеры крымских татар, вся команда президента - там".

Первых лиц государства в санкционные списки не вносят. Но в целом санкции РФ направлены против Порошенко, вся команда президента - там, - Ирина Геращенко 01
Первых лиц государства в санкционные списки не вносят. Но в целом санкции РФ направлены против Порошенко, вся команда президента - там, - Ирина Геращенко 02

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094555
 
 
 Топ комментарии
 
є дуже гарне слово в українській мові яке цілком підходить цій тварюкі: ХВОЙДА
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"Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко призвала политиков, которые не попали в санкционный список РФ, задуматься о своей роли в украинской политике."
Источник: https://censor.net.ua/n3094555

Ща тебе "... третьего тысячелетия" зенки-то и повыцарапывает.
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Перших осіб держави до санкційних списків не вносять. Але в цілому санкції РФ спрямовані проти Порошенка, вся команда президента - там, - Ірина Геращенко

іншими словами вся команда Порошенка на 5 році війни з росією на росії має активи,веде бізнес,спокійно туди-сюди шастає,вирішує фінансові питання?!

насправді на це все найцікавіша реакція переселенців які покидали все що у них було, бізнес,хатівку, фактично "голі босі" переїхали в Україну....їм от й розкажіть про війну й остаточне прощавай...
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в очередь сукины дети, в очередь(с) Как говорил Черномырдин: "Напугали бабу туфлями на каблуках", - Ирина Геращенко о санкциях России - Цензор.НЕТ 4567
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Ирка с катушек слетела？
На диабетика бочку покатила
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Дурочка, еще и вражеских политиков цитирует, чмошница.
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є дуже гарне слово в українській мові яке цілком підходить цій тварюкі: ХВОЙДА
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"Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко призвала политиков, которые не попали в санкционный список РФ, задуматься о своей роли в украинской политике."
Источник: https://censor.net.ua/n3094555

Ща тебе "... третьего тысячелетия" зенки-то и повыцарапывает.
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Дура набитая. Меня тоже в этом списке нет. И что? Перших осіб держави до санкційних списків не вносять. Але в цілому санкції РФ спрямовані проти Порошенка, вся команда президента - там, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1742

И вообще какой повод для пиара для недалеких политиков...
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А ты кто такая?

Вот вот Луценко - представитель Порошенко в ВР Украины.
А Кононенко - серый кардинал в БПП, а Ложкин - лепший партнер ПП.
Есть они в списках? Или "ой, як невдобно"?
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Перших осіб держави до санкційних списків не вносять. Але в цілому санкції РФ спрямовані проти Порошенка, вся команда президента - там, - Ірина Геращенко

іншими словами вся команда Порошенка на 5 році війни з росією на росії має активи,веде бізнес,спокійно туди-сюди шастає,вирішує фінансові питання?!

насправді на це все найцікавіша реакція переселенців які покидали все що у них було, бізнес,хатівку, фактично "голі босі" переїхали в Україну....їм от й розкажіть про війну й остаточне прощавай...
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Самое смешное вот это, цитирую:

Медведев поручил защитить компании России на фоне санкций против Украины или сами себе яйца оторвали
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился не допустить негативного влияния ответных санкций против Украины на российские компании. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабмина.
«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций»
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Многократно перечитал санкционный список, себя не нашёл. Я уже по дороге к своим, и они ответят за такое небрежное отношение к первой особе страны.
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...вся команда президента - там, - Ирина Геращенко

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А где Ирина Луценко - представитель президента в Раде?
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да как можно, она ж "женщина третьего тысячелетия"...
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Дарагой дедушко Вова, вычеркни из своей грамотки Йулю и впиши Пьетю, так как сил больше нет отмазки лепить - ни мне, не Пескову....
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"Первых лиц государства в санкционные списки не вносят"________________ напомните этой перечнице про ПЕРСОНАЛЬНЫЕ санкции Каддафи, Асада, Хусейна, Мубарака, Хоннекера и прочая и прочая...другое дело, что наш "лидер" - мелкая сошка на фоне харизматичных злодеев.
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Брехняя...Кононенко в списке нет, Ложкина в списке нет и тд. А именно они лепшие партнеры Порошенко.
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Врет Иринка. США рассматривают санкции против лично Путина. Но в российских нет партнеров Порошенко типа Кононенко, половины БПП, всего Оппо
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервых лиц государства в санкционные списки не вносят. Но в целом санкции РФ направлены против Порошенко, вся команда президента - там, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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