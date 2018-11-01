 Полиция установила и задержала подозреваемого в изнасиловании в марте 10-летней киевлянки

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Преступление случилось в марте: на улице Оноре де Бальзака неизвестный применил шокер и изнасиловал 10-летнюю девочку.

Начальник Деснянского полиции Александр Косовский рассказал, что правоохранители все время работали над раскрытием этого дерзкого преступления.

"Фоторобот, составленный по информации потерпевшей девочки, участковые разместили в местах пребывания людей. Оперативники тщательно проверяли сообщения граждан, которые обращались в полицию по поводу выявления лиц, похожих по описанию. Оперативники проверили ранее судимых мужчин за тяжкие преступления, освободившихся из мест лишения свободы. Материалы уголовного производства содержат сотни страниц допросов, объяснений и запросов", - отметил он.

В начале октября, по результатам получения заключения экспертизы ДНК-профиля, было установлено лицо, причастное к изнасилованию. Им оказался 47-летний киевлянин, ранее судимый за убийство, 11 лет он провел за решеткой.

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"Три месяца назад его задержали за приготовление к совершению убийства, а сейчас он находится в следственном изоляторе в другом регионе Украины. На днях следователи Деснянского управления полиции, согласовав с процессуальным руководителем из Киевской местной прокураторы №3, сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 153 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы", - отметил Косовский.