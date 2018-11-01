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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:изнасилование (614) Киев (16703) педофил (380) Нацполиция (8402)

 Полиция установила и задержала подозреваемого в изнасиловании в марте 10-летней киевлянки

Для раскрытия преступления в отношении ребенка следователем понадобилось полгода. Злоумышленнику объявили о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Преступление случилось в марте: на улице Оноре де Бальзака неизвестный применил шокер и изнасиловал 10-летнюю девочку.

Начальник Деснянского полиции Александр Косовский рассказал, что правоохранители все время работали над раскрытием этого дерзкого преступления.

"Фоторобот, составленный по информации потерпевшей девочки, участковые разместили в местах пребывания людей. Оперативники тщательно проверяли сообщения граждан, которые обращались в полицию по поводу выявления лиц, похожих по описанию. Оперативники проверили ранее судимых мужчин за тяжкие преступления, освободившихся из мест лишения свободы. Материалы уголовного производства содержат сотни страниц допросов, объяснений и запросов", - отметил он.

В начале октября, по результатам получения заключения экспертизы ДНК-профиля, было установлено лицо, причастное к изнасилованию. Им оказался 47-летний киевлянин, ранее судимый за убийство, 11 лет он провел за решеткой.

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"Три месяца назад его задержали за приготовление к совершению убийства, а сейчас он находится в следственном изоляторе в другом регионе Украины. На днях следователи Деснянского управления полиции, согласовав с процессуальным руководителем из Киевской местной прокураторы №3, сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 153 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы", - отметил Косовский.

Источник: https://censor.net.ua/n3094554
 
 
 Топ комментарии
 
"Им оказался 47-летний киевлянин, ранее судимый за убийство, 11 лет он провел за решеткой." --- Теперь вот изнасилование !! Вот нахера таких сажать, если его надо на месте убивать ?!!!!
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Вот-вот. Как бы не оказалось, что дворовые быдланы увидели первого попавшегося, и - "а ты чё тут ходишь? Э-э-э, чё-та у тебя какие-то буркалы педофильные..."
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"Им оказался 47-летний киевлянин, ранее судимый за убийство, 11 лет он провел за решеткой." --- Теперь вот изнасилование !! Вот нахера таких сажать, если его надо на месте убивать ?!!!!
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12 ???
ну если женой колонии,тогда согласен.
пускай прочувствует весь кайф !!!
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Через год на зоне о сам о смерти мечтать будет. А может и раньше.
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В Броварах Київської області правоохоронці затримали 2 чоловіків, які зґвалтували 16-річну дівчину.
Потерпіла розповідає, що знайомий ввечері заманив її в квартиру, повідомляє прес-служба Національної поліції в Київській області.
Коли вона опинилася в пастці, чоловіки закрилися в квартирі. Насилля продовжувалося до ранку.
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Стоп. Что-то фоторобот знакомый.
Вспомнил. Буквально недавно где-то в Киеве обнаружили труп, которому ещё и сделали "чик-чик, и нет пиписи". Типа насильника так линчевали.
Одно из двух: или фоторобот (так себе фоторобот, кстати) где-то не в тему...
Или, что страшнее, линчевали вообще левого человека по принципу "у нас по-простому, кто мимо проходил - того и замочили!"
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Вот-вот. Как бы не оказалось, что дворовые быдланы увидели первого попавшегося, и - "а ты чё тут ходишь? Э-э-э, чё-та у тебя какие-то буркалы педофильные..."
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Чем этот фоторобот хорош, что под него пару сотен тысяч легко подходят... А про брови можно сказать, что он их перед смертью выщипал...
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Членом туда, членом сюда - особой роли не играет...)
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самое смешное, что люди обычно почти на 100% знают, кто сделал, случайный не попадется, не боись
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Не факт. Особенно учитывая специфику киевской Троещины.
А виновных (вернее, стрелочников) у нас, увы, очень часто находят "по-русски, по-простому". Первых попавшихся, кого последним рядом видели, кто мимо крокодил...
Из реалий Козломордора - охота гопоты на геев: ловили первого попавшегося парня, выглядящего чуть ухоженнее, чем гопота в трениках, и совали под нос телефон с фото раздетой девки - "смотри сюда, сука! шо, не встаёт? Пацаны, у него на бабу не стоит! П-дор!!! Бей п-дора!!!111!1" - и забивание до полусмерти. А потом выкладывание "геройского" видео на тышланг и вконтакте.
Беспроигрышный вариант и готовый обоснуй (то, что в такой ситуации вообще ничего встать не может, в расчёт не берётся - у упрощённого срусского должен в любой ситуации на бабу стоять).
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Довго пальці ламали, поки підписав зізнання?
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ага, долго. Заодно и лаборантам, которые делали экспертизу ДНК. И потом еще придется ломать все пальцы всем, кто будет в других лабораториях делать анализы ДНК, когда это существо подаст апелляцию.
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експерту????

На початку жовтня, за результатами отримання висновків експертизи ДНК-профілюДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3094554
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Наші експерти п'яних тверезими роблять і навпаки.
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ну тут трошки інше...
там їх "зразу привозять"

а тут спочатку експертиза, а потім затримання по експертизі
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Если по девочкам это точно не президент расеи...тот только по мальчикам
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Таких уродов надо кастрировать и лоботомию делать , что бы потом это падло как овощ всю жизнь жило. Очень жаль в этом случае , что средневековые казни отменили , посадить на кол этого мудака , было бы самое оно.
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Три месяца назад его задержали за приготовление к совершению убийства, а сейчас он находится в следственном изоляторе в другом регионе Украины

ни разу не палятся "экспертиза", "ДНК", да-да
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Сейчас ещё, как это обычно бывает, его убьёт сокамерник или он сам повесится - и дело раскрыто и закрыто...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция установила и задержала подозреваемого в изнасиловании в марте 10-летней киевлянки
 
 
 
 
 
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