 Полиция установила и задержала подозреваемого в изнасиловании в марте 10-летней киевлянки

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Преступление случилось в марте: на улице Оноре де Бальзака неизвестный применил шокер и изнасиловал 10-летнюю девочку.
Начальник Деснянского полиции Александр Косовский рассказал, что правоохранители все время работали над раскрытием этого дерзкого преступления.
"Фоторобот, составленный по информации потерпевшей девочки, участковые разместили в местах пребывания людей. Оперативники тщательно проверяли сообщения граждан, которые обращались в полицию по поводу выявления лиц, похожих по описанию. Оперативники проверили ранее судимых мужчин за тяжкие преступления, освободившихся из мест лишения свободы. Материалы уголовного производства содержат сотни страниц допросов, объяснений и запросов", - отметил он.
В начале октября, по результатам получения заключения экспертизы ДНК-профиля, было установлено лицо, причастное к изнасилованию. Им оказался 47-летний киевлянин, ранее судимый за убийство, 11 лет он провел за решеткой.
"Три месяца назад его задержали за приготовление к совершению убийства, а сейчас он находится в следственном изоляторе в другом регионе Украины. На днях следователи Деснянского управления полиции, согласовав с процессуальным руководителем из Киевской местной прокураторы №3, сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 153 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы", - отметил Косовский.
ну если женой колонии,тогда согласен.
пускай прочувствует весь кайф !!!
Потерпіла розповідає, що знайомий ввечері заманив її в квартиру, повідомляє прес-служба Національної поліції в Київській області.
Коли вона опинилася в пастці, чоловіки закрилися в квартирі. Насилля продовжувалося до ранку.
Вспомнил. Буквально недавно где-то в Киеве обнаружили труп, которому ещё и сделали "чик-чик, и нет пиписи". Типа насильника так линчевали.
Одно из двух: или фоторобот (так себе фоторобот, кстати) где-то не в тему...
Или, что страшнее, линчевали вообще левого человека по принципу "у нас по-простому, кто мимо проходил - того и замочили!"
А виновных (вернее, стрелочников) у нас, увы, очень часто находят "по-русски, по-простому". Первых попавшихся, кого последним рядом видели, кто мимо крокодил...
Из реалий Козломордора - охота гопоты на геев: ловили первого попавшегося парня, выглядящего чуть ухоженнее, чем гопота в трениках, и совали под нос телефон с фото раздетой девки - "смотри сюда, сука! шо, не встаёт? Пацаны, у него на бабу не стоит! П-дор!!! Бей п-дора!!!111!1" - и забивание до полусмерти. А потом выкладывание "геройского" видео на тышланг и вконтакте.
Беспроигрышный вариант и готовый обоснуй (то, что в такой ситуации вообще ничего встать не может, в расчёт не берётся - у упрощённого срусского должен в любой ситуации на бабу стоять).
На початку жовтня, за результатами отримання висновків експертизи ДНК-профілюДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3094554
там їх "зразу привозять"
а тут спочатку експертиза, а потім затримання по експертизі
ни разу не палятся "экспертиза", "ДНК", да-да