 Ситуация в горячих точках на Донбассе очень непредсказуемая, - Хуг

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью ВВС.

"СММ продолжает фиксировать множественные случаи нарушения режима прекращения огня - часто более тысячи в сутки. И это только то, что мы можем непосредственно видеть, а на самом деле их может быть гораздо больше", - сообщил он.

По словам Хуга, эти нарушения сконцентрированы вокруг "горячих точек", большинство из которых - в Донецкой области: "90% нарушений перемирия мы фиксируем, например, на севере и востоке от Мариуполя, на западе и севере от Донецка, на западе и севере от Горловки, между Светлодарском и Дебальцево, между Попасной, Первомайском и Троицким на западе Луганской области. Здесь ситуация очень непредсказуемая".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ устанавливает факты, а не делает выводы, - Хуг о российских военных на Донбассе

Напомним, ранее Хуг выразил уверенность в том, что конфликт на Донбассе не является замороженным, его все возможно разрешить.