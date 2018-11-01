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 Ситуация в горячих точках на Донбассе очень непредсказуемая, - Хуг

По данным спецмиссии ОБСЕ больше всего нарушений режима прекращения огня сконцентрированы вокруг горячих точек, большинство из которых - в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью ВВС.

"СММ продолжает фиксировать множественные случаи нарушения режима прекращения огня - часто более тысячи в сутки. И это только то, что мы можем непосредственно видеть, а на самом деле их может быть гораздо больше", - сообщил он.

По словам Хуга, эти нарушения сконцентрированы вокруг "горячих точек", большинство из которых - в Донецкой области: "90% нарушений перемирия мы фиксируем, например, на севере и востоке от Мариуполя, на западе и севере от Донецка, на западе и севере от Горловки, между Светлодарском и Дебальцево, между Попасной, Первомайском и Троицким на западе Луганской области. Здесь ситуация очень непредсказуемая".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ устанавливает факты, а не делает выводы, - Хуг о российских военных на Донбассе

Напомним, ранее Хуг выразил уверенность в том, что конфликт на Донбассе не является замороженным, его все возможно разрешить.

Источник: https://censor.net.ua/n3094551
 
 
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Хуг пішов і про тих, хто пішов нічого не треба говорити
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мандат) в нього був такий, так що Хук не міг дати хуг кацяпам в рило!
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Это лайно угомонится? Пусть смело идет газмяс и оставит нас, наконец, в покое
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И чего там не предсказуемого . Хуйло тянет время до наших выборов . Сей час эта проклятая земля для Хуйла превратилась в чемодан без ручки , который и нести тяжело и дорого и выкинуть жалко .По тому когда Вона выборы проиграет ему с этим балластом придется , что то делать . Наши в ответ Донбасс возвращать не хотят , по двум причинам , тривиально нет бабок на его восстановление и на хер не нужен не кому ватный электорат который опять получит право голоса . То что Хуйло ведет вялотекущую войну из болевой точки на теле Украины давно превратилось в хороший полигон где ВСУ получает реальный боевой опыт , что делает ее одной из самых боеспособных армий .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация в горячих точках на Донбассе очень непредсказуемая, - Хуг
 
 
 
 
 
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