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Все про:Россия (70942) санкции (7029) Омелян (552)

 Расстроился, если бы не попал в санкционный список РФ. Украинцу быть другом Московии - позорно, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что попадание в санкционный список РФ - это признание его проукраинской позиции.

Об этом он написал на своей странице Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ранее они нас расстреливали, морили голодом, ссылали в Сибирь. Теперь беззубая империя с падающими мостами, самолетами, ракетами, затонувшими доками и авианосцами на угле просто провозглашает забавные политические и религиозные анафемы, расточая бумажки проклятий и санкций. Расстроился, если бы не попал в санкционный список РФ. Украинцу быть другом Московии - позорно, поэтому рад, что включая меня в санкционный список, Кремль сам признал меня и многих моих коллег из украинского правительства, Человеком четкой проукраинской, прозападной и просто единой нормальной позиции. Быть в санкционном списке РФ - приятно и даже почетно. Слава Украине! Ранее был анекдот: "проснулся, не нашел себя в списке "Форбс" - иди работай". Теперь анекдот такой: "проснулся, не нашел себя в санкционный список РФ - иди и воюй", - рассказал Омелян.

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Расстроился, если бы не попал в санкционный список РФ. Украинцу быть другом Московии - позорно, - Омелян 01

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Источник: https://censor.net.ua/n3094546
 
   
 Топ комментарии
 
Треба зробити так, щоб українці в росії втратили право на пенсію, якщо не повернуться найближчим часом. Це для них буте гірше санкцій.
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Теперь анекдот такой: "проснулся, не нашел себя в санкционный список РФ - иди и воюй", - рассказал Омелян

Тупой какой-то анекдот.
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Владимир Владимирович, а что именно РФ вам заблокировала на своей территории - счета, ценные бумаги или имущество?
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повезло гиперлупу
а вот что климу делать?
остаётся только публично выкрикнуть волшебное - путин хуйло!)
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вот ты и выкрикнул, маладэц!
А он сказал всего лишь, что украинцу быть другом московии позорно.
Не нравится тебе?
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петр алексеевич друг московии?
достаточно будет твоего краткого ответа
да или нет
... сегодняшние списки педерации давай опустим
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Отвечу, сразу после того, как ты покажешь, где здесь про Петра Алексеича написано?
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Теперь анекдот такой: "проснулся, не нашел себя в санкционный список РФ - иди и воюй", - рассказал Омелян

Тупой какой-то анекдот.
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А как должен шутить "патриот" Украины, у которого в стране-агрессоре активы работают?
Только тупо и "патриотично". Засмутився би, якби не потрапив до списку санкцій РФ. Українцю бути другом Московії - ганебно, - Омелян - Цензор.НЕТ 9604
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Спочатку він повинен зробити головне,- перекрити сполучення з козломордією.
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..мягко сказано...а воевать ОНО не пойдет, а взятки брать мастер....
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Дизайнер Светлана Бевза, супруга министра инфраструктуры Владимира Омеляна нарушила американские законы, рожая второго ребенка в США. Чиновник утверждал, что его семья воспользовалась бесплатным полисом страхования Нью-Йорка, поэтому за роды не платила. Однако издание Rubic.us пишет, что бесплатная страховка Emergency Medicaid не может применяться к семье Омеляна. А значит министр либо нарушил американские законы, либо соврал о бесплатных родах, уверенны в издании.
Журналистка Катерина Панова, проживающая в США, родила там двоих детей. Она утверждает, что страховку Emergency Medicaid могут получить только малоимущие семьи, чей общий доход на четырех человек не превышает 3 395 долларов ц в месяц. В годовом эквиваленте это 49 200 тысяч долларов. Почитать об этой страховке можно на официальном сайте властей Нью-Йорка.
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Треба зробити так, щоб українці в росії втратили право на пенсію, якщо не повернуться найближчим часом. Це для них буте гірше санкцій.
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А мадам третьего тысячелетия в списке отсутствует
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Кремлевские упыри беснуются и это очень хорошо ! Шавки позорные , оставьте украинцев в покое и будет вам счастье 😄
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Мышебратья не могут.
Без украинцев запоребриком экономика встанет, в самом прямом смысле слова.
К ним же кроме украинцев и молдаван только саксаульные мигранты едут, необразованные.
Или бандюканы из ЛДНР, по программе "воссоединения" русскоязычных россиян Засмутився би, якби не потрапив до списку санкцій РФ. Українцю бути другом Московії - ганебно, - Омелян - Цензор.НЕТ 3431
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Тепер анекдот такий: "прокинувся, не знайшов себе у санкційному списку РФ - іди і воюй"", - розповів Омелян.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3094546

чув п. Президенте?!))))
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Министр рвущий вышиванку на груди и родивший детей в США, чтобы они бесплатно стали американцами.
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- Вам, Киса, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. (с)
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Под гнетом Российских санкций…. .

Ломая от страха пальцы ,
На " Банковой " в волчьем логове ,
Под гнетом Российских санкций .
" КРОВАВАЯ ХУНТА " вздрогнула....

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

И выйдя толпой обиженной ,
На шлях похоронной тризною .
Прощалась навеки с жизнями ..
Под свист снегирей , что выжили..

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Бродила с сумой , да по миру ,
С краюхою хлеба в складчину ,
И каялась словно вспомнила ,
О душах " распятых мальчиков "...

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

А жители Украины ,
От горького горя плакали,
Не пустят теперь на льдины ..
Пингвины из моря Лаптевых..

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Разлука по сердцу плетью ,
Страдания и тревоги ,
Их завтра в тайге медведи ,
Не приютят в берлоге ,

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Не светит им отдых в отпуске ..
На лучших курортах Сызрани ,
С бояришником да водкою ,
У Богом забытой пристани..

😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁

Не будет возврата в прошлое ,
Затянет Рассея гайки ,
Повысит на сало пошлины ,
И цены на балалайки ...

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂

Ломая от страха пальцы ,
В предверьи голодных бунтов ,
Под гнетом Рассейских санкций ,
Молилась кровавая ХУНТА ....

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣

Олександр Квітень
м . Мукачево..
22. жовтня . 2018 року
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Не скажи. В санкционный список попали куча рыгоаналов и людей которые вряд ли могут называться проукраинскими.
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Чтобы замаскировать их работу на ГРУ рашистов.
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Цитата з Гіперлупа:
"Ранее они нас расстреливали, морили голодом, ссылали в Сибирь. Источник: https://censor.net.ua/n3094546"

А тепер омеляни зробили з Укрзалізниці приватне підприємство - вже офіційно... Це сталося вчора-позавчора... Укрзалізниця - приватне АО, Карл! Одним порухом олівця!
І всі мовчать.
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)))) хіпер-луп)) Український патріот! Засмутився би, якби не потрапив до списку санкцій РФ. Українцю бути другом Московії - ганебно, - Омелян - Цензор.НЕТ 7468 Засмутився би, якби не потрапив до списку санкцій РФ. Українцю бути другом Московії - ганебно, - Омелян - Цензор.НЕТ 7468 Засмутився би, якби не потрапив до списку санкцій РФ. Українцю бути другом Московії - ганебно, - Омелян - Цензор.НЕТ 7468
де його родичі знаходяться?! невже в Україні? Засмутився би, якби не потрапив до списку санкцій РФ. Українцю бути другом Московії - ганебно, - Омелян - Цензор.НЕТ 7468
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Владимир Владимирович, а что именно РФ вам заблокировала на своей территории - счета, ценные бумаги или имущество?
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В список попали те, у кого в расее активы работают.
4 года война, а их бабки там крутятся!
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запрет на сбор валежника в действии Засмутився би, якби не потрапив до списку санкцій РФ. Українцю бути другом Московії - ганебно, - Омелян - Цензор.НЕТ 8256
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С такими "украинцами" как Омелян и москалів не треба.
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типичная позиция кацапоида: чтобы снивелировать смысл сказанного, нужно перейти на личность, и обсуждать рост, вес, фамилию, цвет глаз, жену, любовницу, только не сказанное.
Вам, блядь, только возможности орать в чате не хватает!
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полезные такие санкции)) пороха, медведчука, рыгов и олигархов в списках не нашёл. делайте выводы.
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Омелян, другими словами, кто не в списке,тому позор?)
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Ранее они нас расстреливали, морили голодом, ссылали в Сибирь Источник: https://censor.net.ua/n3094546

Кого это вас? Пофамильно! В студию!
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паскуда которая торгует с оккупантами и убийцами украинского народа, еще имеет наглость заявлять о своем патриотизме
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А Петя не попал и не расстраивается.....
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И Путин не попал в санкции Запада и США.
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А чого пуйло "расстраиваться "? ... В того плішивого педофіла все попереду.....Шкода, не доживе до шибениці, бо його ж свої щурі загризуть..😕😕😕
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасстроился, если бы не попал в санкционный список РФ. Украинцу быть другом Московии - позорно, - Омелян
 
 
 
 
 
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