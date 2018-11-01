 Расстроился, если бы не попал в санкционный список РФ. Украинцу быть другом Московии - позорно, - Омелян

Об этом он написал на своей странице Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ранее они нас расстреливали, морили голодом, ссылали в Сибирь. Теперь беззубая империя с падающими мостами, самолетами, ракетами, затонувшими доками и авианосцами на угле просто провозглашает забавные политические и религиозные анафемы, расточая бумажки проклятий и санкций. Расстроился, если бы не попал в санкционный список РФ. Украинцу быть другом Московии - позорно, поэтому рад, что включая меня в санкционный список, Кремль сам признал меня и многих моих коллег из украинского правительства, Человеком четкой проукраинской, прозападной и просто единой нормальной позиции. Быть в санкционном списке РФ - приятно и даже почетно. Слава Украине! Ранее был анекдот: "проснулся, не нашел себя в списке "Форбс" - иди работай". Теперь анекдот такой: "проснулся, не нашел себя в санкционный список РФ - иди и воюй", - рассказал Омелян.

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Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.