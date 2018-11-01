 Расстроился, если бы не попал в санкционный список РФ. Украинцу быть другом Московии - позорно, - Омелян

Об этом он написал на своей странице Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Ранее они нас расстреливали, морили голодом, ссылали в Сибирь. Теперь беззубая империя с падающими мостами, самолетами, ракетами, затонувшими доками и авианосцами на угле просто провозглашает забавные политические и религиозные анафемы, расточая бумажки проклятий и санкций. Расстроился, если бы не попал в санкционный список РФ. Украинцу быть другом Московии - позорно, поэтому рад, что включая меня в санкционный список, Кремль сам признал меня и многих моих коллег из украинского правительства, Человеком четкой проукраинской, прозападной и просто единой нормальной позиции. Быть в санкционном списке РФ - приятно и даже почетно. Слава Украине! Ранее был анекдот: "проснулся, не нашел себя в списке "Форбс" - иди работай". Теперь анекдот такой: "проснулся, не нашел себя в санкционный список РФ - иди и воюй", - рассказал Омелян.
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.
а вот что климу делать?
остаётся только публично выкрикнуть волшебное - путин хуйло!)
А он сказал всего лишь, что украинцу быть другом московии позорно.
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достаточно будет твоего краткого ответа
да или нет
... сегодняшние списки педерации давай опустим
Тупой какой-то анекдот.
Только тупо и "патриотично".
Журналистка Катерина Панова, проживающая в США, родила там двоих детей. Она утверждает, что страховку Emergency Medicaid могут получить только малоимущие семьи, чей общий доход на четырех человек не превышает 3 395 долларов ц в месяц. В годовом эквиваленте это 49 200 тысяч долларов. Почитать об этой страховке можно на официальном сайте властей Нью-Йорка.
Без украинцев запоребриком экономика встанет, в самом прямом смысле слова.
К ним же кроме украинцев и молдаван только саксаульные мигранты едут, необразованные.
Или бандюканы из ЛДНР, по программе "воссоединения" русскоязычных россиян
чув п. Президенте?!))))
Ломая от страха пальцы ,
На " Банковой " в волчьем логове ,
Под гнетом Российских санкций .
" КРОВАВАЯ ХУНТА " вздрогнула....
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
И выйдя толпой обиженной ,
На шлях похоронной тризною .
Прощалась навеки с жизнями ..
Под свист снегирей , что выжили..
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Бродила с сумой , да по миру ,
С краюхою хлеба в складчину ,
И каялась словно вспомнила ,
О душах " распятых мальчиков "...
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
А жители Украины ,
От горького горя плакали,
Не пустят теперь на льдины ..
Пингвины из моря Лаптевых..
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Разлука по сердцу плетью ,
Страдания и тревоги ,
Их завтра в тайге медведи ,
Не приютят в берлоге ,
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Не светит им отдых в отпуске ..
На лучших курортах Сызрани ,
С бояришником да водкою ,
У Богом забытой пристани..
😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁
Не будет возврата в прошлое ,
Затянет Рассея гайки ,
Повысит на сало пошлины ,
И цены на балалайки ...
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂
Ломая от страха пальцы ,
В предверьи голодных бунтов ,
Под гнетом Рассейских санкций ,
Молилась кровавая ХУНТА ....
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣
Олександр Квітень
м . Мукачево..
22. жовтня . 2018 року
"Ранее они нас расстреливали, морили голодом, ссылали в Сибирь. Источник: https://censor.net.ua/n3094546"
А тепер омеляни зробили з Укрзалізниці приватне підприємство - вже офіційно... Це сталося вчора-позавчора... Укрзалізниця - приватне АО, Карл! Одним порухом олівця!
І всі мовчать.
де його родичі знаходяться?! невже в Україні?
4 года война, а их бабки там крутятся!
Вам, блядь, только возможности орать в чате не хватает!
Кого это вас? Пофамильно! В студию!