 В ответ на санкции РФ Украине нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Россия ввела санкции против 68 юридических и 322 физических лиц. Ожидаемо, что моя фамилия там находится под номером 54, а Арсен Аваков под номером 3", - написал нардеп.

По мнению Геращенко, список составлен из 3 -х групп:

1. Те политические и общественные лидеры, которые реально борются с российской агрессией.

2. Украинские бизнесмены, у которых есть собственность в России и на территории оккупированого украинского Крыма и Донбасса и которую хотят тупо отнять.

3. Лица, которые являются агентами России в украинской политике и экономике и которых таким образом хотят легализовать перед парламентскими выборами.

"Для тех, у кого нет активов и необходимости ездить в РФ по личным или коммерческим вопросам, эти санкции являются скорее символическими. Для тех же бизнесменов и политиков у кого есть собственность в оккупированном Крыму и на Донбасе - это будет реальная проблема. Их имущества будут замораживать и конфисковывать. С другой стороны, скажем прямо, все кто жил и кого есть собственность в Крыму являются заложниками Путина с февраля 2014 года", - отметил он.

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Геращенко также считает, что в ответ на пакет российских санкций Украине "нужно вводить новые точечные санкции направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения": "Око за око, зуб за зуб".

Также он добавил, что начинать надо с конфискации имущества тех депутатов и сенаторов, кто голосовал за аннексию Крыма в марте 2014 года.

"Впереди у нас долгие годы противостояния с Путинским режимом. Легкой победы и возврата Крыма и Донбасса не будет. Хочешь мира - будь готов к войне", - резюмировал нардеп.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.