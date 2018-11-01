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 В ответ на санкции РФ Украине нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, - Геращенко

Народный депутат Украины (НФ) Антон Геращенко, считает, что в ответ на санкции РФ против физических и юридических лиц Украины нашему государству следует вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы президента РФ Владимира Путина, бизнесменов и чиновников из его окружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Россия ввела санкции против 68 юридических и 322 физических лиц. Ожидаемо, что моя фамилия там находится под номером 54, а Арсен Аваков под номером 3", - написал нардеп.

По мнению Геращенко, список составлен из 3 -х групп:

1. Те политические и общественные лидеры, которые реально борются с российской агрессией.

2. Украинские бизнесмены, у которых есть собственность в России и на территории оккупированого украинского Крыма и Донбасса и которую хотят тупо отнять.

3. Лица, которые являются агентами России в украинской политике и экономике и которых таким образом хотят легализовать перед парламентскими выборами.

"Для тех, у кого нет активов и необходимости ездить в РФ по личным или коммерческим вопросам, эти санкции являются скорее символическими. Для тех же бизнесменов и политиков у кого есть собственность в оккупированном Крыму и на Донбасе - это будет реальная проблема. Их имущества будут замораживать и конфисковывать. С другой стороны, скажем прямо, все кто жил и кого есть собственность в Крыму являются заложниками Путина с февраля 2014 года", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков, Григоришин, Пашинский, Пинчук, сын Порошенко, Тимошенко, Турчинов и Ярославский. ПОЛНЫЙ СПИСОК украинских граждан, попавших под санкции РФ

Геращенко также считает, что в ответ на пакет российских санкций Украине "нужно вводить новые точечные санкции направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения": "Око за око, зуб за зуб".

Также он добавил, что начинать надо с конфискации имущества тех депутатов и сенаторов, кто голосовал за аннексию Крыма в марте 2014 года.

"Впереди у нас долгие годы противостояния с Путинским режимом. Легкой победы и возврата Крыма и Донбасса не будет.  Хочешь мира - будь готов к войне", - резюмировал нардеп.

В ответ на санкции РФ Украине нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, - Геращенко 01

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094545
 
   
 Топ комментарии
 
Твари барыжные 4 года ВОЙНЫ видите ли еще не повод, а вот наехали на Авакова - БАЦ повод появился.
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Власть потужна как никогда, одно слабое звено липецкий свечной заводик
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Еще больше электричества в Крым и сырья для Титана!
Еще можно Луганск и Донецк всем снабжать бесплатно, или за символические деньги.
Какие еще можно ответные санкции придумать?
Воду днепровскую пустить. Вот нежданчик то будет!
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У 1-й, кацапи, у першій. Ваша Жуля в 3-й разом з ригами та іншими вашими подхуйловніками. Нас не обдуриш. Хіба тупі поведуться на ваші маскування У відповідь на санкції РФ Україні потрібно вводити нові точкові санкції, спрямовані на економічні інтереси Путіна, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1457
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Не точечные, а самые обширные санкции- полная блокада торговли с агрессором!!! В ответ на санкции РФ Украине нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2113
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думаю, что "обширные" будут, но не с этими бздунами...
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Твари барыжные 4 года ВОЙНЫ видите ли еще не повод, а вот наехали на Авакова - БАЦ повод появился.
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"точечные"))))))))))))) пусть еще скажет "булавочные"...
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Точечные санкции "Томагавками".
И квадратно-гнездовые санкции "Трайдентами" и "Минитменами"!
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може треба все рососінське) в Україні націоналізувати, чи страх не дає такої можливості?!
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Власть потужна как никогда, одно слабое звено липецкий свечной заводик
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та отож) 5% підтримки не враховуючи адмінресурсу,
а ти зрадофіл))) - тема заводіка) закрита хз знає коли!
так шо не качай будку сліпого траста ! У відповідь на санкції РФ Україні потрібно вводити нові точкові санкції, спрямовані на економічні інтереси Путіна, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4261 У відповідь на санкції РФ Україні потрібно вводити нові точкові санкції, спрямовані на економічні інтереси Путіна, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4261 У відповідь на санкції РФ Україні потрібно вводити нові точкові санкції, спрямовані на економічні інтереси Путіна, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4261
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З іншого боку, скажімо прямо, всі, хто жив і хто має власність у Криму, є заручниками Путіна з лютого 2014 рокуДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3094545

оооо....перший раз за майже 5 років 100% погоджусь з Геращенком...
а як відомо заручники не можуть ставити умови й роблять все що їм наказано)))
крутий тролінг "фармаків")))
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Читав список. Половину п"ятої колони вирішили легалізувати. Мовляв, які вони прокацапські, якщо в списку. Особливо Жуля, блять, з її кацапськими політтехнологами У відповідь на санкції РФ Україні потрібно вводити нові точкові санкції, спрямовані на економічні інтереси Путіна, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5052
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Зато Рошен не тронули. Можешь быть спокоен за достаток своего хозяина У відповідь на санкції РФ Україні потрібно вводити нові точкові санкції, спрямовані на економічні інтереси Путіна, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4691
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Еще больше электричества в Крым и сырья для Титана!
Еще можно Луганск и Донецк всем снабжать бесплатно, или за символические деньги.
Какие еще можно ответные санкции придумать?
Воду днепровскую пустить. Вот нежданчик то будет!
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А где же опоблок и главные их лица.Уже договорились сдать все что можно ,Точно идут по дорожке как их лидер Янык.
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"...Очікувано, що моє прізвище там розміщується під номером 54, а Арсен Аваков під номером 3 ..."
===
А хіба перелік не за абеткою?
Якби ймення передувало прізвищу, то Антон Геращенко міг би потрапити до почесної десятки
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Коротко и ясно: "начинать надо с конфискации имущества тех депутатов и сенаторов, кто голосовал за аннексию Крыма в марте 2014 года."
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Зашибись. На 5-м году войны власть заговорила о возможных санкциях к окупантам и то точечных. А почему точечные? Чтобы не пострадал бизнес торгующих с врагом?
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Под гнетом Российских санкций…. .

Ломая от страха пальцы ,
На " Банковой " в волчьем логове ,
Под гнетом Российских санкций .
" КРОВАВАЯ ХУНТА " вздрогнула....

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

И выйдя толпой обиженной ,
На шлях похоронной тризною .
Прощалась навеки с жизнями ..
Под свист снегирей , что выжили..

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Бродила с сумой , да по миру ,
С краюхою хлеба в складчину ,
И каялась словно вспомнила ,
О душах " распятых мальчиков "...

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

А жители Украины ,
От горького горя плакали,
Не пустят теперь на льдины ..
Пингвины из моря Лаптевых..

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Разлука по сердцу плетью ,
Страдания и тревоги ,
Их завтра в тайге медведи ,
Не приютят в берлоге ,

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Не светит им отдых в отпуске ..
На лучших курортах Сызрани ,
С бояришником да водкою ,
У Богом забытой пристани..

😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁

Не будет возврата в прошлое ,
Затянет Рассея гайки ,
Повысит на сало пошлины ,
И цены на балалайки ...

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂

Ломая от страха пальцы ,
В предверьи голодных бунтов ,
Под гнетом Рассейских санкций ,
Молилась кровавая ХУНТА ....

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣

Олександр Квітень
м . Мукачево..
22. жовтня . 2018 року
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Таким мордам,как херасченко,а у нас их дохера,все санкции пох..
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А может надо вводить санкции на Украине? Присмотрись к бойко, новинскому, ахметову и пр. Гера, и таки да, в твоём родном городе можно смело вводить санкции против всех чиновников горсовета.
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а в первую очередь к Медведчуку уничтожающего Украину и его Марченко которая имеет раиское месторождение...
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Если бы украинская власть думала хоть немного головой - то в первую очередь надо арестовать и конфисковать российский бизнес на территории Украины. В Киеве к примеру - его валом!!!!!! И чувствуют себя - прекрасно.
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Запретить дочку российского альфа банка, и другие "раковые" отростки с раиси...
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Это че кума хуйла в санкционый список?
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Раздувают очередную «перемогу». Зачем так бурно реагировать. Очень напоминает анекдот "А нас за что?". Значит где-то таки зацепило. Иначе какого вообще реагировать на санкции росии..Ну ввели, ну и что?...Каким боком это касается тех, кто честно ведет дела в Украине и мире.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ответ на санкции РФ Украине нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, - Геращенко
 
 
 
 
 
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