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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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Все про:Арьев (516) Россия (70942) санкции (7029)

 У меня нет в РФ ни рубля, ни имущества, ни бизнеса. Они действительно считают, что это меня коснется? - Арьев о санкциях России

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев скептически отнесся к санкциям РФ, введенных в отношении него.

Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, сам список, ок. Или они действительно считают, что это меня коснется? Ни рубля, ни имущества в РФ, ни бизнеса. Невъездной в тот Мордор с 2008 г. Опять санкции по детскому принципу "сам дурак", как в случае с недавним заявлением Госдумы об Украине-агрессоре. Впадают в маразм, ничего удивительного", - заявил он.

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У меня нет в РФ ни рубля, ни имущества, ни бизнеса. Они действительно считают, что это меня коснется? - Арьев о санкциях России 01

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Источник: https://censor.net.ua/n3094540
 
   
 Топ комментарии
 
Кремлю важно пропиариться перед ватным электоратом.
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Та филькина грамота этот список. Лишь бы перднуть.
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я что-то за Арьевым такого не замечал...
когда это он успел накосячить?
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Кремлю важно пропиариться перед ватным электоратом.
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Та филькина грамота этот список. Лишь бы перднуть.
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"Цензор"! У меня тоже "ни рубля"! Давай об этом напишем!
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Да кому ты тварь продажная нужен.
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я что-то за Арьевым такого не замечал...
когда это он успел накосячить?
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Кремль просто дає ще один привід для внутрішньоукраїнської гризні.
Вже понеслись "експерди" з висновками - кого включили в список, а кого "забули".
Гібридна війна вона така)
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То есть список санкций Украины против лиц РФ - тоже работа экспердов для внутреннероссийской грызни, гибридная война она такая?
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Под гнетом Российских санкций…. .

Ломая от страха пальцы ,
На " Банковой " в волчьем логове ,
Под гнетом Российских санкций .
" КРОВАВАЯ ХУНТА " вздрогнула....

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

И выйдя толпой обиженной ,
На шлях похоронной тризною .
Прощалась навеки с жизнями ..
Под свист снегирей , что выжили..

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Бродила с сумой , да по миру ,
С краюхою хлеба в складчину ,
И каялась словно вспомнила ,
О душах " распятых мальчиков "...

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

А жители Украины ,
От горького горя плакали,
Не пустят теперь на льдины ..
Пингвины из моря Лаптевых..

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Разлука по сердцу плетью ,
Страдания и тревоги ,
Их завтра в тайге медведи ,
Не приютят в берлоге ,

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Не светит им отдых в отпуске ..
На лучших курортах Сызрани ,
С бояришником да водкою ,
У Богом забытой пристани..

😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁

Не будет возврата в прошлое ,
Затянет Рассея гайки ,
Повысит на сало пошлины ,
И цены на балалайки ...

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂

Ломая от страха пальцы ,
В предверьи голодных бунтов ,
Под гнетом Рассейских санкций ,
Молилась кровавая ХУНТА ...

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣

Олександр Квітень
м . Мукачево..
22. жовтня . 2018 року
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Типа, чтобы вести бизнес в рф или что-то там иметь нужно обязательно въезжать? У мене немає в РФ ні рубля, ні майна, ні бізнесу. Вони справді вважають, що це мене зачепить? - Ар'єв про санкції Росії - Цензор.НЕТ 3431 Лукавит уважаемый, все решается через подставных лиц, братьев/сватъев
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ меня нет в РФ ни рубля, ни имущества, ни бизнеса. Они действительно считают, что это меня коснется? - Арьев о санкциях России
 
 
 
 
 
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