 У меня нет в РФ ни рубля, ни имущества, ни бизнеса. Они действительно считают, что это меня коснется? - Арьев о санкциях России

Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, сам список, ок. Или они действительно считают, что это меня коснется? Ни рубля, ни имущества в РФ, ни бизнеса. Невъездной в тот Мордор с 2008 г. Опять санкции по детскому принципу "сам дурак", как в случае с недавним заявлением Госдумы об Украине-агрессоре. Впадают в маразм, ничего удивительного", - заявил он.
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.
надо всё в офшоры !!!
когда это он успел накосячить?
Вже понеслись "експерди" з висновками - кого включили в список, а кого "забули".
Гібридна війна вона така)
Ломая от страха пальцы ,
На " Банковой " в волчьем логове ,
Под гнетом Российских санкций .
" КРОВАВАЯ ХУНТА " вздрогнула....
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
И выйдя толпой обиженной ,
На шлях похоронной тризною .
Прощалась навеки с жизнями ..
Под свист снегирей , что выжили..
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Бродила с сумой , да по миру ,
С краюхою хлеба в складчину ,
И каялась словно вспомнила ,
О душах " распятых мальчиков "...
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
А жители Украины ,
От горького горя плакали,
Не пустят теперь на льдины ..
Пингвины из моря Лаптевых..
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Разлука по сердцу плетью ,
Страдания и тревоги ,
Их завтра в тайге медведи ,
Не приютят в берлоге ,
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Не светит им отдых в отпуске ..
На лучших курортах Сызрани ,
С бояришником да водкою ,
У Богом забытой пристани..
😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😁
Не будет возврата в прошлое ,
Затянет Рассея гайки ,
Повысит на сало пошлины ,
И цены на балалайки ...
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂
Ломая от страха пальцы ,
В предверьи голодных бунтов ,
Под гнетом Рассейских санкций ,
Молилась кровавая ХУНТА ...
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣
Олександр Квітень
м . Мукачево..
22. жовтня . 2018 року