 Оккупант продолжает дискриминацию крымских татар. Псевдосуд арестовал крымского татарина Гафарова. Осуждаем и выражаем протест РФ, - МИД Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении спикера МИД Марьяны Бецы в Твиттере.
"Оккупант продолжает дискриминацию крымских татар. Псевдосуд арестовал крымского татарина Гафарова. Осуждаем и выражаем протест России", – пишет Беца.
Mariana Betsa✔@Mariana_Betsa
1/2 Окупант продовжує дискримінацію кримських татар. Псевдосуд арештував кримського татарина Гафарова. Засуджуємо і висловлюємо протест РФ
Она добавила, что Киев требует от России "немедленно прекратить преследование крымских татар, выполнить требования резолюций Генеральной ассамлеи ООН и приказ Международного суда ООН".
Накануне подконтрольный Кремлю так называемый Киевский районный суд Симферополя арестовал Дилявера Гафарова, которого оккупанты обвиняют в участии в вооруженном формировании.
Утром 30 октября в селе Жемчужина Крыма Кировского района российские оккупанты провели обыск у местного жителя, продавца в магазине Дилявера Гафарова.
Как сообщили Крым.Реалии в "Крымской солидарности", в доме Гафарова искали оружие, однако "ничего не нашли". При этом силовики изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, которых привезли силовики.
В Крыму российские оккупанты практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".
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Так Міжнародний суд ООН видає Приписи. Хто із юристів може пояснити про який "наказ" написали?