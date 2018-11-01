 Оккупант продолжает дискриминацию крымских татар. Псевдосуд арестовал крымского татарина Гафарова. Осуждаем и выражаем протест РФ, - МИД Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении спикера МИД Марьяны Бецы в Твиттере.

"Оккупант продолжает дискриминацию крымских татар. Псевдосуд арестовал крымского татарина Гафарова. Осуждаем и выражаем протест России", – пишет Беца.

Она добавила, что Киев требует от России "немедленно прекратить преследование крымских татар, выполнить требования резолюций Генеральной ассамлеи ООН и приказ Международного суда ООН".

Накануне подконтрольный Кремлю так называемый Киевский районный суд Симферополя арестовал Дилявера Гафарова, которого оккупанты обвиняют в участии в вооруженном формировании.​

Утром 30 октября в селе Жемчужина Крыма Кировского района российские оккупанты провели обыск у местного жителя, продавца в магазине Дилявера Гафарова.

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Как сообщили Крым.Реалии в "Крымской солидарности", в доме Гафарова искали оружие, однако "ничего не нашли". При этом силовики изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, которых привезли силовики.

В Крыму российские оккупанты практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".