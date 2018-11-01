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 Санкции России против Украины будут распространяться на 322 физлица и 68 юрлиц: Медведев подписал постановление

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных экономических мер в отношении Украины, таким образом под санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Подписанным постановление вводятся специальные экономические меры, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

Санкции будут распространяться, в частности, на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной Рады 8-го созыва, крупных украинских предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний.

Юридические лица, подпадающие под санкции, контролируются крупнейшими бизнесменами Украины.

Как подчеркивается в сопроводительном письме к постановлению, правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых мер "в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц".

"Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юрлиц со стороны Украины на снятие, ограничение введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Постановление правительства РФ занимает 33 страницы и опубликовано на сайте правительства РФ.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ "О специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России".

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Позже стало известно, что они затронут более 400 юридических и физических лиц. Активы в РФ ряда украинских граждан, которых Россия отнесет к числу наносящих ей вред, будут заблокированы. Также, как пояснял глава правительства РФ Дмитрий Медведев, речь идет о запрете поставок в Россию определенных категорий украинских товаров.

Источник: https://censor.net.ua/n3094527
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
а мы так и будем ходить с плакатами возле кацапского посольства????
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Вам лишь бы ляпнуть? Или все же прочитаете:
"Как подчеркивается в сопроводительном письме к постановлению, правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых мер "в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц". Источник:
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рашка, как всегда делает следующий шаг тупее предыдущего!
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Санкційні списки України проти росії.

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150

ФІЗИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/60/66/b37b3c386bfc451b7767a8bb0e644596_1527145800.pdf
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Йуля туди потрапила? Ні? Чомусь я не здивований! Санкции России против Украины будут распространяться на 322 физлица и 68 юрлиц: Медведев подписал постановление - Цензор.НЕТ 7685
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У депутата госдумы Бабакова, голосовавшего за аннексию Крыма, надо отобрать облэнерго.
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Давно пора. Если сами не можем прекратить заниматься бизнесом во вражеской параше, так пусть уж они запретят.
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Кстати, медведчуковский (оксанкин) нефтяной заводик вряд ли туда попал
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Действующий бизнес на теперешней рассии имеют только лояльные к ней бизнесмены, которые выступают за тесные связи с ней и далее
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Мертвечук, наверное, первый в этом списке. Санкции России против Украины будут распространяться на 322 физлица и 68 юрлиц: Медведев подписал постановление - Цензор.НЕТ 7444
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Поскорей бы уже, чтобы разорвать навсегда (сколько там паРаше осталось) все связи. ВСЕ ДО ЕДИНОЙ Санкции России против Украины будут распространяться на 322 физлица и 68 юрлиц: Медведев подписал постановление - Цензор.НЕТ 4777
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ну вот этим понятное дело ничего не грозит, как и лицам с СБУ, МВС, АП их прикрывающим...

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Санкции будут распространяться, в частности, на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной Рады 8-го созыва, крупных украинских предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний.
Медвед наша консерва. Может и НАБУ с САПом больше не понадобятся? Санкції Росії проти України поширюватимуться на 322 фізосіб та 68 юросіб: Медведєв підписав постанову - Цензор.НЕТ 3491
Источник: https://censor.net.ua/n3094527
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Який вєдмєдєв такий і список санкцій.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции России против Украины будут распространяться на 322 физлица и 68 юрлиц: Медведев подписал постановление
 
 
 
 
 
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