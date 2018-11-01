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 Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 5 грузовиков с гумпомощью, - Госпогранслужба

Через контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Новотроицкое" (Донецкая обл.) на временно оккупированную территорию Украины проследовали 5 грузовиков с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста (МККК) и посольства Швейцарии в Украине.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Через "Новотроицкое" в направлении временно оккупированной территории Украины проследовали 5 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста и посольства Швейцарской Конфедерации в Украине. Машины перевозили более 50 тонн груза, среди которого строительные материалы, автозапчасти, медицинские препараты и пищевые наборы", - рассказали в ведомстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094525
 
 
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пластиковых мешков 2000Х50...
Европа избавляется от пластика...
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строй материалы? для окопов?
автозапчасти? для ЗАЗов или ВАЗов...на гусеничном ходу?
ну и конечно медпрепараты - клизмы, зеленка и травяные чаи...
не-не?
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А ШО такое, руцким жыром уже питаться не хотят или единственная сиська Хуйла уже не сосется .
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Чого зразу не написати, зо усе піде для потреб расіянських окупантів, вони, червоні не зможуть усе перевірити, останій пункт призначення...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКрасный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 5 грузовиков с гумпомощью, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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