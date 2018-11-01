 Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 5 грузовиков с гумпомощью, - Госпогранслужба

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
"Через "Новотроицкое" в направлении временно оккупированной территории Украины проследовали 5 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста и посольства Швейцарской Конфедерации в Украине. Машины перевозили более 50 тонн груза, среди которого строительные материалы, автозапчасти, медицинские препараты и пищевые наборы", - рассказали в ведомстве.
Европа избавляется от пластика...
автозапчасти? для ЗАЗов или ВАЗов...на гусеничном ходу?
ну и конечно медпрепараты - клизмы, зеленка и травяные чаи...
не-не?