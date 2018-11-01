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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:НАТО (6075) подводная лодка (136) Россия (70942) Средиземное море (35)

 НАТО в любой момент знает, где находятся российские субмарины, - командующий ВМС США в Европе и Африке Фогго

НАТО в любой момент знает, где находятся российские субмарины, которые появились в Средиземном море, и они даже гипотетически не смогут нанести вред ни одной из европейских столиц.

Об этом заявил в среду 31 октября командующий ВМС США в Европе и в Африке адмирал Джеймс Фогго (Admiral James Foggo, Commander US Naval Forces Europe and US Naval Forces Africa) во время телефонной пресс-конференции, расшифровку которой Укринформ получил от медиахаб США-Европа в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я видел пошаговое увеличение количества (российских) субмарин в Черном море и в Средиземном море на шесть дополнительных субмарин класса "Кило". Так, четыре находятся в Черном море, две - в Средиземном. Это огромный рост. И они несут ракеты "Калибр", которыми я очень заинтересован. Это мощные системы вооружения, и с места, где действуют россияне, они способны попасть в любую столицу в Европе. Считаю ли я, что они это сделают? Нет, не считаю, потому что союзники по НАТО действуют с позиций силы", - отметил адмирал Фогго.

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Он подчеркнул, что для НАТО важно "все время" знать, где находятся эти субмарины.

"Это одна из задач, которые прописаны в моих должностных обязанностях как Командующего ВМС (США) в Европе и в Африке, а также как Командующего Объединенных сил (НАТО) в Неаполе", - подчеркнул адмирал.

Источник: https://censor.net.ua/n3094523
 
   
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кацапи як кіт шкідний,еоли нашкодить і получає прочухана то закриває очі і думає що його не видно
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Кацапы, перевожу для вас - если что-то учудите, зашкварят ваши лодки очень быстро ! =)
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Так що варіант втечі ху?ла у Венесуелу до Майжедура за прикладам свого наставника адольфа не проходить.Будуть тікати з рогозяним на ракетах з невідомою траєкторію класу "земля-все ще земля-пекло"
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Еше одну авианесущую подводнаую лодку "Кузя" забыли.
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не пугайте ватанов-абасруться!!!_)))))
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Подводный типа ядерный щит паРаши...на деле оказался фиговым листом.... НАТО в любой момент знает, где находятся российские субмарины, - командующий ВМС США в Европе и Африке Фогго - Цензор.НЕТ 8475
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Знакомый рассказывал (с Воронежа, когда-то служили вместе еще в союзе). Та вот, он говорит, что если начнется полномасштабная война, то вы, говорит, хорошо спиртным затартесь, мол, наши в первый же день ужрутся и их можно будет голыми руками брать. А вообще, говорит, у них 90-95% - поголовная алкашня в армии. Причем что старики, что молодые.
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Да, кацапские рукожопы легко превратили непотопляемый авианосец в невсплывающую подводную лодку.
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Думаю на каждую такую лодку-"мавзолей надо бы попа из РПЦ. Ну чтобы тонули православными. )))
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По всем рассейским каналам рассказывают все наоборот, что это рассею все окружают и хотят захватить. А по факту все наоборот. Засрали своими ржавыми лоханками уже все моря.
Просто наблюдать недостаточно. Нужно их принудить залезть назад , а не расползаться по всему миру.
А то не успеешь оглянуться, а ихтамнеты уже везде.
В крыму тоже молча наблюдали за распространением зеленой заразы.
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расейская "ядерная триада", оказалась обычной "тёмной триадой" расейской власти ))
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триада трансформируется в "два гада"
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припев:
по-бабам, по-бабам, по-бабам....))
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Первой в ВМФ Роисси освятили АПЛ Курск...
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"Считаю ли я, что они это сделают? Нет, не считаю, потому что союзники по НАТО действуют с позиций силы", - отметил адмирал Фогго.
Этой фразой господин адмирал показал, что он умнее многих политиков. Рашка понимает единственный язык: сила силу ломит, против лома нет приёма и прочую гоп-философию. С ней нет смысла долго разговаривать, она это воспринимает как размазывание каши по столу и слабость оппонента. Фэйсом об тэйбл - понятный и доступный для неё протокол.
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Теперь адмирала затаскают по европидарским судам глубокоозабоченные политики из ЛГБТ...
Европа должна выражать только степени озабоченности
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я шото не понял..
неужели янкесы накупили таки на "Али экспресс" китайских трекеров и поприлепливали их на "сратегические ракетоносцы" вяликой?
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))) может и проще. перед походом, по сложившейся новой традиции, будущие вдовы руцких подводников, напрятали своим мужам в касметички эти трекеры, шоб всегда знатьЮ глядя на смартфон - где, когда и с кем изменяют им члены их кружков )
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У НАТО козни шли по плану,
а планы были непросты:
добавить, подкупив охрану,
в святую воду кислоты.
На космодроме ли, в цеху ли,
поп освятит всё на ура,
но вместо благодати - хули,
от брызг прожжённая дыра.
И план сработал - поглядите
на впечатляющий итог:
то дырка в стенке на орбите,
то затонувший в море док. Л.Каганов
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Це добре, рогатих треба на привязі тримати, можно ще і трухануть їх, якщо дригаться почнуть!!)
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американские подлодки тоже видно. порезать на метал и те и те. шучу. а там где льды покрывают океан? кто знает видно их или нет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО в любой момент знает, где находятся российские субмарины, - командующий ВМС США в Европе и Африке Фогго
 
 
 
 
 
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