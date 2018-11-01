 НАТО в любой момент знает, где находятся российские субмарины, - командующий ВМС США в Европе и Африке Фогго

Об этом заявил в среду 31 октября командующий ВМС США в Европе и в Африке адмирал Джеймс Фогго (Admiral James Foggo, Commander US Naval Forces Europe and US Naval Forces Africa) во время телефонной пресс-конференции, расшифровку которой Укринформ получил от медиахаб США-Европа в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я видел пошаговое увеличение количества (российских) субмарин в Черном море и в Средиземном море на шесть дополнительных субмарин класса "Кило". Так, четыре находятся в Черном море, две - в Средиземном. Это огромный рост. И они несут ракеты "Калибр", которыми я очень заинтересован. Это мощные системы вооружения, и с места, где действуют россияне, они способны попасть в любую столицу в Европе. Считаю ли я, что они это сделают? Нет, не считаю, потому что союзники по НАТО действуют с позиций силы", - отметил адмирал Фогго.

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Он подчеркнул, что для НАТО важно "все время" знать, где находятся эти субмарины.

"Это одна из задач, которые прописаны в моих должностных обязанностях как Командующего ВМС (США) в Европе и в Африке, а также как Командующего Объединенных сил (НАТО) в Неаполе", - подчеркнул адмирал.