 НАТО в любой момент знает, где находятся российские субмарины, - командующий ВМС США в Европе и Африке Фогго

Об этом заявил в среду 31 октября командующий ВМС США в Европе и в Африке адмирал Джеймс Фогго (Admiral James Foggo, Commander US Naval Forces Europe and US Naval Forces Africa) во время телефонной пресс-конференции, расшифровку которой Укринформ получил от медиахаб США-Европа в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я видел пошаговое увеличение количества (российских) субмарин в Черном море и в Средиземном море на шесть дополнительных субмарин класса "Кило". Так, четыре находятся в Черном море, две - в Средиземном. Это огромный рост. И они несут ракеты "Калибр", которыми я очень заинтересован. Это мощные системы вооружения, и с места, где действуют россияне, они способны попасть в любую столицу в Европе. Считаю ли я, что они это сделают? Нет, не считаю, потому что союзники по НАТО действуют с позиций силы", - отметил адмирал Фогго.
Он подчеркнул, что для НАТО важно "все время" знать, где находятся эти субмарины.
"Это одна из задач, которые прописаны в моих должностных обязанностях как Командующего ВМС (США) в Европе и в Африке, а также как Командующего Объединенных сил (НАТО) в Неаполе", - подчеркнул адмирал.
Просто наблюдать недостаточно. Нужно их принудить залезть назад , а не расползаться по всему миру.
А то не успеешь оглянуться, а ихтамнеты уже везде.
В крыму тоже молча наблюдали за распространением зеленой заразы.
по-бабам, по-бабам, по-бабам....))
Этой фразой господин адмирал показал, что он умнее многих политиков. Рашка понимает единственный язык: сила силу ломит, против лома нет приёма и прочую гоп-философию. С ней нет смысла долго разговаривать, она это воспринимает как размазывание каши по столу и слабость оппонента. Фэйсом об тэйбл - понятный и доступный для неё протокол.
Европа должна выражать только степени озабоченности
неужели янкесы накупили таки на "Али экспресс" китайских трекеров и поприлепливали их на "сратегические ракетоносцы" вяликой?
а планы были непросты:
добавить, подкупив охрану,
в святую воду кислоты.
На космодроме ли, в цеху ли,
поп освятит всё на ура,
но вместо благодати - хули,
от брызг прожжённая дыра.
И план сработал - поглядите
на впечатляющий итог:
то дырка в стенке на орбите,
то затонувший в море док. Л.Каганов