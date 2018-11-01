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Все про:Великобритания (2020) Хант_Джереми (10)

 Глава МИД Британии Хант уверен, что РФ "заплатит очень высокую цену" за свои действия

Глава МИД Великобритании Джереми Хант пригрозил России "очень высокой ценой", если поведение Москвы не изменится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

По его словам, Британия хотела бы видеть Россию "частью международной правовой системы", однако этому помешали "вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 - в Крым", использование химического оружия и кибератаки.

"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока", - подчеркнул Хант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сомнений о причастности русских к химатаке в Солсбери больше нет, - Хант

Как сообщалось, во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/n3094522
 
   
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Потому что бабы страшнее мужиков... Чтоб не так пугать
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Да уж. Озабоченность и возмущение не будут знать предела
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язык без костей, совести нет, бабло кацапское в Лондоне есть...
двойные стандарты у человека...
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всё понятно, на данный момент их всё устраивает, но "если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока"
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Авжеж, ціна буде високою. - обламають )(уйлу потрапляння до раю.
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Ну про это мы уже пятый год слышим , а по факту пока цена поднимается очень медленно , как и обещанные аресты счетов за бугром Хуйла и его шоблы . Только и слушаем , что как триллион в Штатах и пол триллиона в Британии , вот как возьмут , вот как арестуют , вот тогда Хуйла свои точно сожрут . Все как в той басне : А Васька слушает , да ест.
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А за прошлые злодеяния вы собираетесь рашку наказывать? Или это очередное ничего не стоящее "но-но-но", мол, уважаемые соседи, прекратите писять в подъезде?
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Звучит красиво, особенно на фоне участие ююя Британских компаний в Северном потоке 2!!!!
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Бг-ггг... про Ваську слушает да ест, только каазламорды могут блеять, бо кому как не ягелеядным знать, шо такое импортозамещенка, а на очереди парад суверенитетов. Да здравствует братство равенство и паритет между нациями !!!... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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А можно решать вопросы ПРИНЦИПИАЛЬНО, а не в ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, как делали это достойные предки!?
Хотя, а чём это я? Мы живём в эпоху торжества БАРЫГ и МЕЩАН, а у них только один принцип - БАБЛО!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Британии Хант уверен, что РФ "заплатит очень высокую цену" за свои действия
 
 
 
 
 
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