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Все про:авиация (1760) испытания (178) ракеты (682) Черное море (429)

 Украина с 1 по 4 ноября закрывает часть воздушного пространства над Черным морем

Украина на период с 1 по 4 ноября закрывает часть воздушного пространства над Черным морем для проведения в Херсонской области летных испытаний ракет средней дальности в составе зенитно-ракетных комплексов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в среду, 31 октября, сообщил представитель командования Воздушными силами ВС Украины Дмитрий Струтинский.

Как уточнил "Український мілітарний портал", речь идет о районе площадью 100 на 450 километров к западу от оккупированного Россией Крыма.

Информирование об этом было осуществлено через систему NOTAM, используемую для оперативных извещений об изменениях в правилах полетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Официальное заявление о начале испытаний ВС Украины должны сделать в течение дня 1 ноября.

Ранее, с 8 по 19 октября, в Винницкой и Хмельницкой областях Украины прошли авиационные учения "Чистое небо - 2018" при участии стран-членов НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3094519
 
 
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Чекаємо залп сірководню "із за парєбріка"!)))
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Україна має повне право на такі дії.
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А цікаво - був в Брно, так там кожні 5 хвилин якесь лєтадло пролітали, а тут, в Ужгороді - одне лєтадло на два дні бачу. Так чи є смисл щось там закривати ?😁😉
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рогаті для провокації та можливо війни можуть нових александрових відправити тоді, а це я теоретично шлях до дійсно війни...
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Певно Ужгород оминають, я коли не гляну на небо в сонячну погоду, то білі лінії бачу.
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Так, усе вірно, рогаті будуть своїма моргалами усе видивлятись, їх пучить буде, страшне як))))
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Це не правда, "фсьо украл гнусний шикаладний барига-а-а-а-а!"
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Все це дарма!
Виберуть Йулю і вона все просере, все підмахне, що пуйло не підсуне і всі труди, всі жертви виявляться марними.
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А пеця усе зберіг та примножив, особливо запаси боєприпасів на 5-ти погорілих військових складах? Гірше як при риго-соєвій банді вже точно не буде.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина с 1 по 4 ноября закрывает часть воздушного пространства над Черным морем
 
 
 
 
 
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