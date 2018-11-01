EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични
 Политика Украины
  962  20
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (300) Бердянск (136) Мариуполь (3570) порт (324) Тука (536)

 Большинство компаний, использующих порты Мариуполя и Бердянска, разрабатывают новые грузовые маршруты, - Тука

Большинство украинских компаний, использующих для перевозки своих грузов порты Мариуполя и Бердянска на Азовском море, разрабатывают альтернативные маршруты из-за действий России на Азове.

Об этом в интервью Громадському заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

Он подтвердил, что эти компании несут убытки из-за проверки судов в Азове со стороны России.

"Избежать убытков не удастся, их можно только уменьшить, и то весьма условно", - добавил замминистра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Расторгая соглашение по Азовскому морю, Украина фактически передает Керченский пролив России, - Тука. ВИДЕО

По его словам, подавляющее большинство компаний, использующих эти порты, уже начали готовить "запасные логистические пути".

"Они сейчас в основном разрабатывают маршруты перенаправления своих грузов из порта Мариуполь в порт Одесса или Ильичевск", - рассказал Тука.

На вопрос, рискуют ли Мариуполь и Бердянск стать заблокированными портами-"изгнанниками", заместитель министра ответил: "Такая угроза существует".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Свидетельства капитанов остановленных в Азовском море судов Украина использует для международных исков против России, - Тука

Он отметил, что Украина работает с международными партнерами для введения дополнительных санкций против России, дальнейшей дипломатической изоляции Москвы и других мер воздействия.

"Весь этот комплекс мер может привести к изменению позиции России", - резюмировал Тука.

Источник: https://censor.net.ua/n3094518
 
 
 Топ комментарии
 
Порт Рени угробили и без всякой параши. У таких дятлов, как Тука всё получается, кроме полезного. Більшість компаній, що використовують порти Маріуполя і Бердянська, розробляють нові вантажні маршрути, - Тука - Цензор.НЕТ 818
 показать весь комментарий
 
биографии днём с огнём не найти!!! где был, что делал, где учился?
птица говорун... чужих мыслей с АП....
на рынке таких 90% говорунов...
особенно в Виннице...
 показать весь комментарий
 
Это называется ёмким словом "слив"...
Видать, не за горами флешмобы #Азов_это_Украина...(
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
биографии днём с огнём не найти!!! где был, что делал, где учился?
птица говорун... чужих мыслей с АП....
на рынке таких 90% говорунов...
особенно в Виннице...
 показать весь комментарий
 
 
снова "може"!!! чем этот "замминистра" вообще занимается? за что зарплату получает? человек без образования...
 показать весь комментарий
 
 
Прекрасные ответные действия: "разрабатывают альтернативные маршруты из-за действий России на Азове".
 показать весь комментарий
 
 
Это называется ёмким словом "слив"...
Видать, не за горами флешмобы #Азов_это_Украина...(
 показать весь комментарий
 
 
Канал между материковой Украиной и Крымом - отличная альтернатива ...!
 показать весь комментарий
 
Порт Рени угробили и без всякой параши. У таких дятлов, как Тука всё получается, кроме полезного. Більшість компаній, що використовують порти Маріуполя і Бердянська, розробляють нові вантажні маршрути, - Тука - Цензор.НЕТ 818
 показать весь комментарий
 
 
Насколько знаю - на другом берегу Дуная от порта Рени - Румынский порт Галац. Где все услуги по перевалке грузов намного дешевле.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, и молдованам отдали Джурджулешты при Кучме, после чего Рени и начал загибаться.
 показать весь комментарий
 
 
Вжем давно канал прорили, зробили б острів Крим... Така бери лопату та рий...)
 показать весь комментарий
 
 
Через Сиваш рыть проблематично , по тому что Армянск под кацапами и кроме того , так как этот канал фактически будет приграничным не чего не помешает им и там провокации устраивать , а не каких договоров естественно мы с ними заключать не будем по этому поводу по понятным причинам.Канал надо рыть из Днепра со стороны Каховки. Главное что он там уже есть просто не судоходный , а оросительный.
 показать весь комментарий
 
 
Алексію, нехай спробують, домо їм писти так, провокативно))
 показать весь комментарий
 
Крым пока жив Хуйло или даже скорее всего Мордор не развалится нам не вернут , а это еще 10-15 лет , до этого времени не кто не будет с кацапами в прямое бое столкновение вступать.
 показать весь комментарий
 
У Рената логистика подорожала и эту его безнес проблему пытаются всем втюхать как государственную . А как же тогда Метал Стил в Кривом Рогу работать может , от туда кроме ЖД или авто других вариантов нет , а работают и бабки зарабатывают .
 показать весь комментарий
 
 
Первое правило олигарха - национализация расходов, приватизация прибылей...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинство компаний, использующих порты Мариуполя и Бердянска, разрабатывают новые грузовые маршруты, - Тука
 
 
 
 
 
 вверх