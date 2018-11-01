 Большинство компаний, использующих порты Мариуполя и Бердянска, разрабатывают новые грузовые маршруты, - Тука

Об этом в интервью Громадському заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.
Он подтвердил, что эти компании несут убытки из-за проверки судов в Азове со стороны России.
"Избежать убытков не удастся, их можно только уменьшить, и то весьма условно", - добавил замминистра.
По его словам, подавляющее большинство компаний, использующих эти порты, уже начали готовить "запасные логистические пути".
"Они сейчас в основном разрабатывают маршруты перенаправления своих грузов из порта Мариуполь в порт Одесса или Ильичевск", - рассказал Тука.
На вопрос, рискуют ли Мариуполь и Бердянск стать заблокированными портами-"изгнанниками", заместитель министра ответил: "Такая угроза существует".
Он отметил, что Украина работает с международными партнерами для введения дополнительных санкций против России, дальнейшей дипломатической изоляции Москвы и других мер воздействия.
"Весь этот комплекс мер может привести к изменению позиции России", - резюмировал Тука.
птица говорун... чужих мыслей с АП....
на рынке таких 90% говорунов...
особенно в Виннице...
Видать, не за горами флешмобы #Азов_это_Украина...(