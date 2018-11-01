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 Политика Украины
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 ОБСЕ устанавливает факты, а не делает выводы, - Хуг о российских военных на Донбассе

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг объяснил, что не должен делать выводы о присутствии или отсутствии российских военных на Донбассе, потому что это не задача миссии.

Об этом Хуг заявил в интервью Громадському, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот говорит об отсутствии прямых доказательств присутствия России на Донбассе. Позже издание уточнило цитату, убрав слова заместителя миссии об отсутствии доказательств.

Заместитель главы СММ ОБСЕ объяснил, что наблюдатели не имеют мандата следствия или суда, поэтому не им решать, есть ли доказательства присутствия России или нет.

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"Мы должны устанавливать факты. Мы - не разведка и не полиция, мы не расследуем. И мы не суд. Задача, которую перед нами поставили 57 стран-участников - приводить факты. Эти факты крайне важны и красноречивы. В том интервью я перечислил целый ряд фактов, которые мы установили благодаря наблюдениям. И я могу это повторить: по крайней мере в течение последних трех месяцев мы установили девять случаев конвоев на территории Украины в местах, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Мы общались с людьми, которые уверяли, что они - члены российской военной группировки, которая действует на территории Украины на ротации", - отметил Хуг.

Он добавил, что ранее наблюдатели видели колонны военного транспорта, направляющиеся к неконтролируемому участку границы с РФ.

"Мы видели комплексы радиоразведки. Мы задокументировали зоны тренировок - танков, стрелков. Мы опубликовали фото огромного количества тяжелого оружия, танков, артиллерии. Мы общались с людьми, которые уверяли, что они - члены российской военной группировки, действующей на территории Украины. Это факты, которые мы приводим в течение этих четырех с половиной лет ", - отметил Хуг.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094514
 
 
 Топ комментарии
 
... заявил новый "заместитель шрёдера"....
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Агрессия кремлевской кровавой банды против Украины для всего мира факт. Если для Хуга это не факт он адвокат кремлевских бандитов.
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Этот идиот противоречит самому себе. Еще вчера сам же сделал выводы о том, кого он видел а кого не видел.
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Типичное кацапское балабольство - черное назвать белым, говно конфетой и т.д.
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Агрессия кремлевской кровавой банды против Украины для всего мира факт. Если для Хуга это не факт он адвокат кремлевских бандитов.
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ступенька понравится хутину...
вон уже после отставки к шрёдеру замом берут...
скоро уже в мацкву на сытные хлеба...
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"Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств [российского присутствия]".
"Такую ​​форму [с опознавательными знаками Российской Федерации] можно купить где угодно". Источник: https://censor.net.ua/n3093461
Эти слова - не перечисление фактов, а именно выводы, сделанные в пользу страны-агрессора. Из-за этого высказывания мокшане несколько дней радостно скакали и вопили: вот видите, настамнет, сам дяденька Хуг из ОБСЕ сказал. И даже его полуопровержение-полуисправление, сделанное через несколько дней, мало подействовало. Сейчас он, по сути, повторяет его ещё раз. Но зашквар уже состоялся, доверие к Хугу потеряно. Репутация, она такая вещь. Зарабатывется годами, а просирается за пять минут и пару слов.
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так а ты чего хотел, чтоб хуг бездоказательно рассказал о рашистких войсках на донбассе, чтоб потешить нашу вышивату?и ежу ясно, что рашисты там маскируются
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Не надо никого тешить. Надо перечислять факты без употребления оборотов "мы не увидели" и "можно купить где угодно".
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наверное он предвкушал такого рода вопросы и сказал на упреждение
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Хуг прав, только сам хуйло может подтвердить факт наличия его войск на Донбасе. Без этого все будет только домыслами. На этом строится международная политика и гебнявый кремлядь это хорошо знает.
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"они - члены российской военной группировки, которая действует на территории Украины на ротации" (01.11.18)
"но не видели прямого российского военного вмешательства" (25.10.18)
Слепые и брехливые соплежуи...
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он же ясно сказал, выводы делайте сами!
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ну тут можно по разному трактовать---"вагнеровцы"---тоже члены российской военной группировки, но они как бы не совсем официальные военные раши
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ну да, и "референдум" на крыме как бы состоялся?
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есть мнене по этому всех нормальных стран, так же как и по поводу российких войск на Донбасе. Зачем выдумывть, Хуг только выполняет свою работу.
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"Хуг только выполняет свою работу". Подыгрывая кремлю? Именно из-за подобной "работы", когда наблюдатели отказываются очевидные вещи называть своими именами, "обеспокоенная" Европа, опираясь на эти их «наблюдения», часто не видит той ситуации, которая сегодня происходит на Востоке Украины. А что касается "есть мнение", то за мнением нет конкретных действий. Санкции, в основном, касаются физических лиц, а не страны-агрессора в целом.
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че ты пристал к тому хугу?если у нас муженко не видел рашевоенных, то как их мог бы хуг рассмотреть?ну и как дипломат, находящийся над конфликтом называть вещи своими именами он просто не может, даже если бы и хотел
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ну опять таки, тут поле для трактовок, трактует кто как хочет...ну и по донбассу добавлю то, что высказывал раннее---вполене возможно, что сейчас на донбассе нет рашистких военных частей---местные "ополченцы" пока справляются, при обострении ситуации, как в 2014-15 годах эти части опять появятся...понятно, что пределенное число военные--как в военном руководстве, как инструкторы и "отпускники" там все же присутствуют
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Даже до его уровня мышления они не доросли!
ОБСЄ встановлює факти, а не робить висновки, - Хуг про російських військових на Донбасі - Цензор.НЕТ 9871
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Обісрався - обтікай, а то факти.... висновки. Цікава підхід: військова техніка в сепарів це факт, а от військова техніка російського виробництва в сепарів це вже висновок.

"Такую ​​форму [с опознавательными знаками Российской Федерации] можно купить где угодно". Источник: https://censor.net.ua/n3093461
Це факт чи висновок? Це не факт і не висновок, "шановний", а твердження. Фактом воно стане лише після декількох перевірок, а ти не робив жодної.

Виправдовуйся чи ні, а підеш з ганьбою ОБСЄ встановлює факти, а не робить висновки, - Хуг про російських військових на Донбасі - Цензор.НЕТ 4581
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напевно аргентинський кокс все ж таки доставили до місця призначення...)))

слухати те що несе "ця посадова особа" без коксу нереально...
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Я всегда сомневался в правильности последней буквы в его фамилии. И не зря!
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Я не защищаю Хуга но, европейцы всё делают согласно тому мандату, который ему дали. Если там небыло прописано то, он и делать не имеет права. Если он и выдаст какую то инфу вне компетенции то, она не будет учитыватся и более того, сочтётся нарушением мандата.
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...а чего ты не защищаешь Хуга, если он прав? Он обязан выполнять свои должностные интсрукции, когда у нас будут все так делать, не будет бардака.
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На теперішній час встановлено один незаперечний факт - ХУГ - прокацапській підГазпромлений під*рас. Все інше буде встановлено у робочому порядку.
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встановлюю факт, а не роблю припущення- Хуг є ган*он.
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Про форму он прав, в ВСУ тоже есть, по крайней мере первое время было немало военной формы с нашивками стран НАТО, но это не повод делать вывод об участии НАТО. А вот танки, пушки, РЭБы - такое в магазине не купишь. Но по мандату миссии он прав - они не уполномочены делать выводы. Они уполномочены увидеть танк и зафиксировать - в таком-то месте видели танк, приложить фото, если есть, указать модель танка, если опознали, а танк армии РФ это или с Марса прилетел, это не в их компетенции. Но есть другие люди, в чьей это компетенции, и они на основании этой информации делают выводы.
Тоже по обстрелам. ОБСЕ не уполномочены делать выводы - кто пальнул. Они только проводят фиксацию места обстрела, указывают, с какой стороны, под каким углом прилетел снаряд, какой его калибр и т.п. И уже другие люди, уполномоченные, делают вывод на основании этой информации.
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"но не видели прямого российского военного вмешательства, - Хуг о Донбассе" короткая фраза и член(миссии) обеспечен на всю жизнь а пуйлу как приятно! МИДу Украины пох, во всяком случае молчание знак согласия! ну а те кто потерял своих близких, те миллионы чьи жизни и судьбы сломаны! разве их чувства и мнение кого то интересует? с членом и пуйлом всё понято а в МИДе Украины точно помнят в какой стране они работают!? я что то сомневаюсь!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ устанавливает факты, а не делает выводы, - Хуг о российских военных на Донбассе
 
 
 
 
 
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