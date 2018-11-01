 ОБСЕ устанавливает факты, а не делает выводы, - Хуг о российских военных на Донбассе

Об этом Хуг заявил в интервью Громадському, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот говорит об отсутствии прямых доказательств присутствия России на Донбассе. Позже издание уточнило цитату, убрав слова заместителя миссии об отсутствии доказательств.
Заместитель главы СММ ОБСЕ объяснил, что наблюдатели не имеют мандата следствия или суда, поэтому не им решать, есть ли доказательства присутствия России или нет.
"Мы должны устанавливать факты. Мы - не разведка и не полиция, мы не расследуем. И мы не суд. Задача, которую перед нами поставили 57 стран-участников - приводить факты. Эти факты крайне важны и красноречивы. В том интервью я перечислил целый ряд фактов, которые мы установили благодаря наблюдениям. И я могу это повторить: по крайней мере в течение последних трех месяцев мы установили девять случаев конвоев на территории Украины в местах, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Мы общались с людьми, которые уверяли, что они - члены российской военной группировки, которая действует на территории Украины на ротации", - отметил Хуг.
Он добавил, что ранее наблюдатели видели колонны военного транспорта, направляющиеся к неконтролируемому участку границы с РФ.
"Мы видели комплексы радиоразведки. Мы задокументировали зоны тренировок - танков, стрелков. Мы опубликовали фото огромного количества тяжелого оружия, танков, артиллерии. Мы общались с людьми, которые уверяли, что они - члены российской военной группировки, действующей на территории Украины. Это факты, которые мы приводим в течение этих четырех с половиной лет ", - отметил Хуг.
вон уже после отставки к шрёдеру замом берут...
скоро уже в мацкву на сытные хлеба...
"Такую форму [с опознавательными знаками Российской Федерации] можно купить где угодно". Источник: https://censor.net.ua/n3093461
Эти слова - не перечисление фактов, а именно выводы, сделанные в пользу страны-агрессора. Из-за этого высказывания мокшане несколько дней радостно скакали и вопили: вот видите, настамнет, сам дяденька Хуг из ОБСЕ сказал. И даже его полуопровержение-полуисправление, сделанное через несколько дней, мало подействовало. Сейчас он, по сути, повторяет его ещё раз. Но зашквар уже состоялся, доверие к Хугу потеряно. Репутация, она такая вещь. Зарабатывется годами, а просирается за пять минут и пару слов.
"но не видели прямого российского военного вмешательства" (25.10.18)
Слепые и брехливые соплежуи...
"Такую форму [с опознавательными знаками Российской Федерации] можно купить где угодно". Источник: https://censor.net.ua/n3093461
Це факт чи висновок? Це не факт і не висновок, "шановний", а твердження. Фактом воно стане лише після декількох перевірок, а ти не робив жодної.
Виправдовуйся чи ні, а підеш з ганьбою
слухати те що несе "ця посадова особа" без коксу нереально...
Тоже по обстрелам. ОБСЕ не уполномочены делать выводы - кто пальнул. Они только проводят фиксацию места обстрела, указывают, с какой стороны, под каким углом прилетел снаряд, какой его калибр и т.п. И уже другие люди, уполномоченные, делают вывод на основании этой информации.