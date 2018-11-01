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 Политика Украины
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Все про:инвестиции (845) Порошенко (15665) минимальная зарплата (141)

 "У нас есть два пути - или железный занавес образца СССР, или повышение зарплат внутри страны", - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко призвал работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам. По его словам, сейчас около 4,5 млн человек получают минимальную заработную плату.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом он сообщил во время встречи с представителями бизнеса.

...

"Шаги по улучшению инвестиционного климата должны точно сопровождаться продолжением политики легализации занятости и ростом заработных плат, что в свою очередь даст возможность повышать пенсии", - отметил Глава государства, отметив, что в Украине сейчас около 4,5 млн человек работают на минимальную зарплату.

Порошенко также отметил, что с одной стороны должно происходить повышение минимальной заработной платы, а с другой - детенизация зарплат.

Кроме того, Президент сообщил, что на регулярных встречах с бизнес-средой работодатели все чаще жалуются на дефицит рабочей силы.

"Подчеркиваю, у нас есть два пути - или железный занавес образца Советского Союза, или повышение зарплат внутри страны", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убежден, что в этом году мы сможем поднять минимальную зарплату до 4,2 тыс. грн, - Розенко

Он добавил, что рынок труда в Украине должен быть конкурентоспособным не со Средней Азией, а с ЕС.

По словам Президента, согласно официальным данным пограничной службы - разница между количеством людей, которые выехали из Украины и украинцами, которые вернулись, за весь 2017 г. составляет чуть более 200 тыс.

"Поэтому цифры, которыми пугали, что у нас один, два, три млн в год уехали - это просто неправда. Однако тенденция растет. В 2018 году - на 10-15% выезжает больше", - добавил Президент.

Он отметил, что Украина становится частью европейского рынка труда, а следовательно никто и ничто не может защитить украинских работодателей от конкуренции на этом рынке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094512
 
   
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"У нас есть два пути - или Ростов или Гаага "
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Arhangel Gavriil - "У нас есть два пути - или железный занавес образца Советского Союза, или повышение зарплат внутри страны", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4667

Петро Лексеевич скорее деток - бездомных на свои фабрики загонит на работу за еду, чем пойдет на такой "беспредел"....
О его жадности ходят легенды....
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А налоги не желают снизить шоколадные твари?
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а шо без него все рухнет? ты с дуба упал или в него макитрой врезался... НАРОД ЕСТЬ ГЕГЕМОН и он возносит петь и юль на пьедестал или на эшафот. пети не было на свете, а народ был и не станет его, а народ останется. ты как ватный чел. мыслишь, - если не хуйло, то кто? а зря... все нам под силу и ЯО и космос,но главное зрелость нации которая определяет политику государства и президент лишь исполнитель воли народа. народ на Майдане сказал куда, с кем и за чем?.. и никакой президент не в силе изменить волю народа. я тебя уверяю, если к примеру к власти придет рабинович и попытается изменить курс, - его не спасет Ростов.
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Цікаво, яка середня заробітна плата на Рошен. Правда відкинути 10 % з самою високою з/п і 5% з самою низькою з/п. А ті що залишаться розбити на 3 групи по рівню з/п.

І все буде зрозуміло. А то у нас середню зарплату підраховують гамузом - усіх в кучу.
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Дошло на 25й год независимости. Все это время существовал негласный договор олигархата о поддержании зарплат населения на минимально возможном уровне для якобы обеспечения конкурентоспособности их продукции, ну и конечно для извлечения сверхприбыли. Доигрались сволочи. Вот к этому заявлению Порошенко приложить бы таблицу зарплат рабочих его Рошенов за последние 15-20 лет.
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Той хто ратує за зниження цін (а насправді перекладання витрат на бюджет), насправді відстоює інтерес олігархів експортерів. Заниженіі ціни додволяють платити нам малі зарплати, а отже собівартість товарів, що йдуть на експорт, знизиться і прибутки експортерів зростуть.
Субсидії, на приклад, стримують зростання зарплат, адже роботодавці розуміють, що люди погодяться працюати за пропоновану платню, бо отримають субсидію. Інакше. вони не знайшли б дурнів, і довелося б платити більше, тобто таку зарплату, яка б враховувала необхідність оплати газу чи тепла у повному обязі. За зарплатими підтяглися б і пенсї, бо з більших зарплати сплачували б більші соцвнески.
Те саме можна сказати і про вартість транспортних послуг, і про силу силенну соціальних ніштяків.
Тому Йуля служить не вам, а тим хто їй гроші дає.

але постає інше питання, можна збільшити зарплату вдвічи, але куди її витрачатимуть наші громадяни? НІмець, наприклад, як правило арендує квартиру (у них 70-80% не мають власного житла), витрачають частину з/п на обовязкове пенсійне та медичне страхування, оплату освіти дітей, навіть щоб на риболовлю піти слід придбати ліцензію, а у нас же всі гроші ринуть на споживчий ринок і почнеться гіперінфляція.
Треба розвантажити бюджет від соціалки та зменшити податки для бізнесу, інакше нічого не вийде.
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Тоесть ты против того чтобы украинский народ покупал дешевые товары в магазинах? Ты за то чтобы украинцы больше налогов платили Гнойсману, Насирову, Вальцману и другим Ворам?
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Ничего не стоит дешевле его рыночной цени иначе торговля идет в убыль а в убыток никто торговать не будет. Если между рыночной ценой на определенный товар и ценой которая продается тебе есть разница то эта разница должна за счет чего то компенсироватся.
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Кому слід написати, щоб на Кирилівській 103 інтернет вимкнули?
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Скажи, а почему Вальцман сделал крым свободной економической зоной и теперь украинским производителям в том числе и самому Вальцману выгоднее везти свою продукцию в крым чем в украинские магазины? Типо украинцы должны сдохнуть работая бесплатно на заводах олигархов которые вывозят всю продукцию за бугор и набивают себе офшорные счета?
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Ідыот, ні хто нічого у Крим давно не возить, це раз.
Вільною зоною Крим оголосила ВР минулого склакання, ще до виборів, це два.
А хто такий Вальцман? це три.
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Президент Украины Петр Порошенко 4 сентября 2014 года подписал закон о создании в Крыму свободной экономической зоны. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. "У нас є два шляхи - або залізна завіса зразка Радянського Союзу, або підвищення зарплат всередині країни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2121
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гавнюк, ты Закон этот читал? вообще знаешь про что он?
"О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".
или ты, падло, хотело международный таможенный контроль на границе с оккупированной территорией? грубо говоря - отдать Крым?
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Да, подписал то, что приняла ВР.
А кто такой Вальцман? Это Ваш дедушка?
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Ну остается только по радоваться за работников Рошена , Богдана и прочей бизнес империи нашего Педро , им с завтрашнего дня зарплата в штуку баксов гарантирована . Или все как всегда , типа это ж не мое , а на слепой траст , я влияния не имею .
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у меня уже неофициальная МЕНЬШЕ!, официальной!!!! "У нас є два шляхи - або залізна завіса зразка Радянського Союзу, або підвищення зарплат всередині країни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2065 "У нас є два шляхи - або залізна завіса зразка Радянського Союзу, або підвищення зарплат всередині країни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2065 "У нас є два шляхи - або залізна завіса зразка Радянського Союзу, або підвищення зарплат всередині країни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2065
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Вы нарушаете закон себе в убыток? Вы феномен! "У нас є два шляхи - або залізна завіса зразка Радянського Союзу, або підвищення зарплат всередині країни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1789
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в том-то и дело!, что я его НЕ НАРУШАЮ!) и учредители НЕ НАРУШАЮТ!))
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Давай Вальцман новую рехворму. Хочешь выехать за границу- отработай 5 лет бесплатно на фабрике Рошен.
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Ось тут хлопці кажуть - лантух, пика и таке інше, що цілком повно відтворює психологічний портрет людини. І от вибачете, але хіба не станеш паном Лантухом, якщо жертимеш суші і стейки по 978 грн. Ну, заціпило у мене після цього. Ну люблю я арифметику. І так, рахуємо. 2018 рік: сердня зарплата біомасника 3723:978=3,8 стейка. Проноз від батька нації на 2019: 4100:978=4,19. Приріст: 4,19-3,8=0,39 стейка. А якщо ще підрахувати чере ВВП? А ми скиглимо ще. Шо за народ ? Усьо ім мало.
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"Подчеркиваю, у нас есть два пути - или железный занавес образца Советского Союза, или повышение зарплат внутри страны", - сказал Президент.""" -

вообще только за то, что оно такое городит его нужно повесить вверх ногами на столбе на Майдане.
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Пускай Порошенко скажет за счет чего можно поднять зарплату, если бизнесу не дают дышать, со всех сторон давят, то налоги, то коммуналка, то аренда. И кому продавать продукцию, если многие на заработках, а кто тут пенсионеры, которые и так еле выживают.
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Показательным является то, что "железный занавес" рассматривается как вариант...(
Нет, однозначно не мой кандидат...
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сначала другу ахметке перестань из общего бюджета по 700 лямов кидать на покрытие долгов лугандона-глядишь в бюджете и деньги обьявятся на повышение зарплат и пенсий....а ещё можно ротердам+ убрать как незаконный и НИЧЕМ экономически не подкреплённый...и станут люди меньше платить за газ, а значит будет у них больше денег оставаться...
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Не позорься с этими картинками, подхуйловник. Ты уже принял на гланды, с пеной у рта доказывая, что безвиз Украине никогда не дадут.
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Узколобым, которые пишут про снижение налогов и стоимости коммунальных платежей, стоило бы подробнее ознакомиться с реформами в Польше. Они бы наверняка узнали для себя много нового.
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Чукчі не чітатєлі, чукчі пісатєлі, точніше пісятєлі.
Як правило то совкові пенси, яким онуки віддали старий нетбук і навчили натискати деяякі кравіші. Вони все сприйсають через призму уроків суспільствознавства у радянській школіі, тому і пишуть усяку комуністично-більшовицьку лабуду.
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Вместо пустых призывов нужно законодательно закрепить соотношение фонда оплаты труда и отпускной стоимости продукции за минусом материалов, энергетики и налогов. В Украине сейчас этот беспредел доходит до 10-15% при нормальных 35-40%. Кто платит своим работникам меньше, пусть платит больше налогов (но в геометрической прогресии), из которых и надо платить те самые субсидии на коммуналку и т.п. выплаты "на бедность". Только кто из нынешних воров, часть из которых сидит в ВР этим будет заниматься?
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Украине повезло с Президентом.
Мало людей в стране это понимают, оценивая все по курсу доллара и подорожавшим тарифам.
Народ не понимает этого сегодня, но лет через 10-20 поймет, что Порошенко стал Президентом в самое нужное и сложное время за всю историю Украины.
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вибачте, а як я маю оцінювати Президента, Кабмін,ВРУ як не по рівню мого життя?
по "Армія,Мова,Віра"?!
можу й так оцінити
-армію(генштаб) очолює ригіонал муженко, - цього ВЖЕ достатньо, ну але на "закуску" з армії йдуть бойові офіцери..
-мова - ставим + (обєктивно дійсно Порох цим питання займається)
-Віра - я католик, мені важливість Томоса для УПЦ десь трошки менша чим 0...
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Президент пытается удержать рабочую Верховную Раду, которая с трудом принимает важные для страны законы. А популисты призывают к перевыборам, после которых партии Кремля Батькивщина и ОппоБлок возьмут большинство, и прощайте реформы!
Мало кого волнует, что это Юлия Тимошенко готовилась на замену Януковичу, которому Кремль и позволил сбежать. Это Юлия Тимошенко позволила оккупировать Крым. Это Юлия Тимошенко объединилась с Януковичем, решив построить в стране диктатуру.
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Президент пытается удержать рабочую Верховную Раду, которая с трудом принимает важные для страны законы

тут я з Вами не погоджусь, адже коли потрібно Президенту - приймають за лічені години (наприклад закон під Луценка)...а те що президент "тисне" на ВРУ - це попахує стилем правління "злочинної влади"
после которых партии Кремля Батькивщина и ОппоБлок возьмут большинство

а "дякуючи" кому зараз така ситуація? влада (теперішня) мала фактично 5 років...за 5 років "накерувались" так що реальним є повернення "в орбіту впливу расії"...вина за це лежить виключно на владі...

ну Юля - це взагалі не варіант (імхо), але різниці між Нею й Ним я не бачу, від слова взагалі...що в Неї що в Нього ціль - влада((
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Дурна справа-оперувати частинами цифр, і ще дурніша--обмежуватись у висновках цифрами. В Угорщині угорці можуть відкрити своє діло, а в Україні для цього потрібен ще один паспорт, офіс у офшорі і відкритий рахунок у закордонному банку, тобто, корупційний дах СБУ. В Угорщині є угорці, які відстоюють свої права на бізнес перед радою ЄС. Паспорт Угорщини надає низку ефективних повноваженнь, а паспорт України надає українцям обов'язок пригнічених рабів, яких обдирають так звані, "свої", які захопили владу і пригнічують широких загал українців. Ці "свої" є креатурою закордонних рабовласників зі Сходу і Заходу, які зацікавлені у рабовласницькому гетто і його тюремній адміністрації найманців-наглядачів з декількома паспортами і наданими закордоном правами наглядачів у гетто України. Загалом ситуація така в Україні у порівнянні з Угорщиною, країною з найбільшим, як тут ви пишете, податковим тягарем,
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Суперечливий досвід ЄС
Можна довго сперечатися на тему того, чи є необхідним та своєчасним рішенням запровадження накопичувального рівня. Відповіддю на це питання є цифри. А саме такі показники, як співвідношення рівня пенсій і середньої заробітної плати до виходу на пенсію, а також коефіцієнт навантаження на одного працюючого в Україні та в країнах ЄС і ОЕСР.
І ми побачимо, що навіть у разі однакових відрахувань податків до пенсійної системи у країнах ЄС, але зі значним дисбалансом у рівні працюючих та пенсіонерів в Україні (кількість яких майже зрівнялася), ситуація в України буде значно гіршою. Австрія 91,8 Угорщина 89,6 Словаччина 83,8 Данія 80,2 Франція 74,5 Литва 71,2 Бельгія 66,1 Фінляндія 65 Чехія 60 Латвія 59,5 Естонія 57,4 Словенія 56,7 Греція 53,7 Німеччина 50,5 Польща 38,6 Україна 35
Співвідношення, пенсій до заробітної плати, % серед чоловіків, дані по Україні - за 2017 рік, по решті країн - 2016 рік
Джерело: Організація економічного співробітництва та розвитку
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2018/11/1/7088625/
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На самом деле эта отвратительная рожа со своими подельниками делает следующее - они убивают покупательскую способность населения путем увеличения цен на энергоносители, а значит вообще на все товары.
Зачем они это делают. По одной простой причине - у нас экономика в полной и беспросветной ж..пе, потому что у нас все импортное (слава Богу пока еще жратва есть своя)- начиная от гвоздя и заканчивая автомобилями. Следовательно если людям оставить больше денег - вырастет потребительский спрос на импортные товары - а откуда баксы брать если страна их не зарабатывает в достаточном количестве и еще своровать пару тройку лярдов господам нужно. Поэтому они создали систему при которой людей нагнули раком и заставляют вкалывать на их монопольных предприятиях за еду. И лучше при этом борове не станет никогда, это у него такая экономическая политика.
Поднять доходы населения можно только одним способом - нужно повышать занятость, то есть должны создаваться предприятия - а это инвестиции. Но ни один нормальный человек не будет вкладывать деньги в криминальное государство, которым правит барыга - ублюдок.
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«Порошенко очень умен, потрясающая скорость мышления, патриотичен, многие свои проекты (психологическая помощь бойцам, Центр по снабжению армии) все создано на личные средства президента. Он глубоко верующий человек и просит о благотворительности не писать. Очень болезненно переносит пленение и смерти военнослужащих. Очень высокая работоспособность, окружающие падают, а он сохраняет ясность ума и спит по 3-4 часа в сутки. Он на своем месте.
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...на фоне сброда благородство, излучаемое им, прямо‑таки ошарашивало: высокий, атлетического сложения представитель человеческой расы в расцвете сил. Мускулатура, конституция, внешность - все в нем было гармонично и совершенно. Каждый квадратный дюйм обличал в нем носителя чистой и беспримесной крови…
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Ти бач, соєві "рехфарматори" на чолі з сивочолим гетьманом уже розробляють план можливої "залізної завіси". Це, мабуть, буде фінальна 155-а "рехформа".
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Президента, главнокомандующего армией, которая ведет войну с агрессором, может критиковать либо глупый ублюдок, либо агент страны агрессора.
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Никто не задумывается, что курс доллара подскочил из за агрессии России и многолетнего грабежа страны Януковичем и КО.
А на низких тарифах за газ, Украина потеряла более 50 млрд долларов, за что стоит благодарить Юлию Тимошенко.
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Да все просто, гос. политика в Украине это кнут, в ЕС стратегические виды бизнеса субсидируются, пряник, а у нас субсидирование это просто перекладывание денег из бюджета в карман узкого круга людей. Причем это субсидирование, пряник, должно быть направлено на фонды оплаты труда, а не на вывод дивидендов в офшоры.
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Это у Порошенка есть бизнес, он платит налоги. А оф. зарплата Тимошенко за год 270 000 грн. И кто же спонсор? Я писал уже тут.
Это я к тому, что мозг украинцам парят везде, даже по радио. Пропаганда за деньги Кремля и рыгов пробралась везде.Тимошенко-это путь в тупик.
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Ну,так с себя и начните. Поднимайте минималку. А то указываете частникам,а сами не поднимаете людям зарплаты.

"У нас є два шляхи - або залізна завіса зразка Радянського Союзу, або підвищення зарплат всередині країни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8511
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Народ побуянил в фейсбуке про цены на газ, и разошёлся. Одни - искать вторую работу, другие - валить из страны.
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Потому что благодаря этому Президенту наша страна существует и у нас в стране жизнь становится лучше.
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ты страны перепутал, тебе на рашку надо или в Северную Корею, там такое катит.
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День и ночь Президент ездит по миру, договаривается о поддержке нашей страны, убеждает других правителей терять миллиарды долларов ради Украины и его народа.
Отдает свои дальнобойные машины для армии, потому что в 2014 году нечем было перевозить вещи и оружие для армии.
Не было денег для армии, поэтому он давал свои личные. Так же само, как и тысячи волонтеров по всей стране.
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С такими ценами, коррупцией, бюрократией и отношением к народу люди уже не хотят жить в Украине. Так что поднятием зарплат уже не поправишь. Да и о каком поднятии зарплат идет речь если зарплата поднимается на рубль а налоги и цены на 2. В Украине только Ахметову и другим присосавшимся к бюджету ворам жить хорошо.
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Петр Порошенко - это лучший Президент, который мог быть. Украине просто повезло, что Порошенко обрушил планы Кремля по Тимошенко, стал Президентом и не позволил оккупировать Украину по проекту «Новороссия».
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Чувак, ти, мабуть, пропустив ранковий укол галоперідолу, а ну миттю дуй до маніпуляційного кабінету.
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мразь путлєровська - твоя мамаша, баклан риго-соєвий.
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Очередной акт интенсивного тошнотворения от Тошнотворного Порош(ен)ка: о каком ещё «железном занавесе образца СССР» гавкает эта псина? А на «повышение зарплат внутри страны» нет денег ни в бюджете, ни у предпринимателей средней руки. Олигархам на всё и всех начхать. Это просто пустой трёп образца «АТО с часами» или «продам бизнес». Ещё третий путь, который откроет для себя Порохатое Шоколадье на грядущих выборах, когда получит от обманутого им электората грандиозный пендель в упитанную дупу.
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то у них 2 варианта либо повысить цены на газ либо дефолт, теперь опять 2 варианта. вот 3 вариант самый оптимальный - отставка для двувариантщиков.
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Да дорогие мои, агенты и продажные твари.
И всех у вас цель одна: свержение Президента Порошенка, партий БПП и Народный Фронт, возвращение Украины во влияние Кремля под патриотичным соусом Тимошенко.
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Сейчас работодатели сделают народу такие зарплаты как Порошенко продажным судьям.
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Именно благодаря Президенту мы стали гордится своей армией.
Из разваленного корыта Президент за два года сделал невозможное возможным - начал реформацию вооруженных сил Украины.Благодаря Петру Алексеевичу у нас стали на первое место вопросы АРМИИ,ВЕРЫ,МОВЫ.
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В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.
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Ну, если постараться - можно. Друг за дружкой запрячь. Первой - трепетную лань, за нею - озабоченного коня. "У нас є два шляхи - або залізна завіса зразка Радянського Союзу, або підвищення зарплат всередині країни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1481
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У Ли Куан Ю тоже было 2 пути, и второй путь он уже занял...
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"У нас є два шляхи - або залізна завіса зразка Радянського Союзу, або підвищення зарплат всередині країни", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7913 Привет
"Налоги были снижены еще в 2015-м году.....если бы ты их платил...ты бы это заметил...." Ти такий уважний, тоді чому ти не помітив, що в Україні існує спеціальний інститут, у якому на папері "розробляються" інноваційні винаходи, прилади і технології, під штампом СБУ "цілком таємно". Якщо хтось в Україні подивиться відео у Ютубі, де викладені сотні винаходів, захоче виробляти у заснованому цеху, наприклад, прилад, що виробляє електроенергію з нічого, його арештує і посадить у тюрму СБУ, як крадія технології з таємного інституту СБУ.
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Бегом, на ток-шоу к соловьеву-киселеву, там поднесут.
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Вам может не нравится Президент, но проблема в том, что замена ему - марионетка Кремля.
p.s. Кроме нескольких вопросов Президенту, я бы ему еще сказал «Большое вам спасибо».
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можете даже поцеловать его ниже спины, если сможете протиснутся.
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Меньше самим надо красть, платить налоги "в белую" и не обсирать, за 30 ФСБшных сребреников, свою страну и её государственные институты.
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Всё на что он сподобился, это в пьютинском стиле дать ценное указание перед камерами.
По-сути, это полнейшая профанация. Поскольку, политики должны не указывать бизнесу как им платить зарплаты, а создавать законодательную базу для конкурентоспособного развития бизнеса. Если нет равных условий для развития бизнеса то, камлания о повышении зарплаты пустое движение воздушных масс.
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Улыбнуло. Слышать подобное от человека с кучей офшоров.
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Его высказывания из серии:
"Летели два крокодила, один красный, другой на восток. Как меня зовут?"
Правильный ответ: ДЕБИЛ!
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Я вибираю залізну завісу, чим підняття зарплат по порошенковскі!
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о чем это думал 4.5 года? Он чмошник уничтожил страну, выгнал 10 млн. украинцев за границу работать, а теперь перед выборами созрел.
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и конечно офшорный брехун выберет железный занавес!
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Педра став у позу :" ОЙ, а хто це зробив !!! Ай-яй-яй !!"

не буде нормальних зарплат без нормального бізнесу,

не буде нормального бізнесу в умовах безпределу і відсутності законів..

Педра сам у першу чергу долучився, щоб знищити право і правосуддя..

і як його після цього не обізвати цинічною баригою
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Что оно несет блеять?..где дешевые кредиты бизнесу,где помощь государства малому бизнесу?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас есть два пути - или железный занавес образца СССР, или повышение зарплат внутри страны", - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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