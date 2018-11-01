 "У нас есть два пути - или железный занавес образца СССР, или повышение зарплат внутри страны", - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом он сообщил во время встречи с представителями бизнеса.
"Шаги по улучшению инвестиционного климата должны точно сопровождаться продолжением политики легализации занятости и ростом заработных плат, что в свою очередь даст возможность повышать пенсии", - отметил Глава государства, отметив, что в Украине сейчас около 4,5 млн человек работают на минимальную зарплату.
Порошенко также отметил, что с одной стороны должно происходить повышение минимальной заработной платы, а с другой - детенизация зарплат.
Кроме того, Президент сообщил, что на регулярных встречах с бизнес-средой работодатели все чаще жалуются на дефицит рабочей силы.
"Подчеркиваю, у нас есть два пути - или железный занавес образца Советского Союза, или повышение зарплат внутри страны", - сказал Президент.
Он добавил, что рынок труда в Украине должен быть конкурентоспособным не со Средней Азией, а с ЕС.
По словам Президента, согласно официальным данным пограничной службы - разница между количеством людей, которые выехали из Украины и украинцами, которые вернулись, за весь 2017 г. составляет чуть более 200 тыс.
"Поэтому цифры, которыми пугали, что у нас один, два, три млн в год уехали - это просто неправда. Однако тенденция растет. В 2018 году - на 10-15% выезжает больше", - добавил Президент.
Он отметил, что Украина становится частью европейского рынка труда, а следовательно никто и ничто не может защитить украинских работодателей от конкуренции на этом рынке.
І все буде зрозуміло. А то у нас середню зарплату підраховують гамузом - усіх в кучу.
Субсидії, на приклад, стримують зростання зарплат, адже роботодавці розуміють, що люди погодяться працюати за пропоновану платню, бо отримають субсидію. Інакше. вони не знайшли б дурнів, і довелося б платити більше, тобто таку зарплату, яка б враховувала необхідність оплати газу чи тепла у повному обязі. За зарплатими підтяглися б і пенсї, бо з більших зарплати сплачували б більші соцвнески.
Те саме можна сказати і про вартість транспортних послуг, і про силу силенну соціальних ніштяків.
Тому Йуля служить не вам, а тим хто їй гроші дає.
але постає інше питання, можна збільшити зарплату вдвічи, але куди її витрачатимуть наші громадяни? НІмець, наприклад, як правило арендує квартиру (у них 70-80% не мають власного житла), витрачають частину з/п на обовязкове пенсійне та медичне страхування, оплату освіти дітей, навіть щоб на риболовлю піти слід придбати ліцензію, а у нас же всі гроші ринуть на споживчий ринок і почнеться гіперінфляція.
Треба розвантажити бюджет від соціалки та зменшити податки для бізнесу, інакше нічого не вийде.
Вільною зоною Крим оголосила ВР минулого склакання, ще до виборів, це два.
А хто такий Вальцман? це три.
"О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".
или ты, падло, хотело международный таможенный контроль на границе с оккупированной территорией? грубо говоря - отдать Крым?
А кто такой Вальцман? Это Ваш дедушка?
Петр Алексеевич вчера уху ел?
елил
вообще только за то, что оно такое городит его нужно повесить вверх ногами на столбе на Майдане.
Нет, однозначно не мой кандидат...
Як правило то совкові пенси, яким онуки віддали старий нетбук і навчили натискати деяякі кравіші. Вони все сприйсають через призму уроків суспільствознавства у радянській школіі, тому і пишуть усяку комуністично-більшовицьку лабуду.
Мало людей в стране это понимают, оценивая все по курсу доллара и подорожавшим тарифам.
Народ не понимает этого сегодня, но лет через 10-20 поймет, что Порошенко стал Президентом в самое нужное и сложное время за всю историю Украины.
по "Армія,Мова,Віра"?!
можу й так оцінити
-армію(генштаб) очолює ригіонал муженко, - цього ВЖЕ достатньо, ну але на "закуску" з армії йдуть бойові офіцери..
-мова - ставим + (обєктивно дійсно Порох цим питання займається)
-Віра - я католик, мені важливість Томоса для УПЦ десь трошки менша чим 0...
Мало кого волнует, что это Юлия Тимошенко готовилась на замену Януковичу, которому Кремль и позволил сбежать. Это Юлия Тимошенко позволила оккупировать Крым. Это Юлия Тимошенко объединилась с Януковичем, решив построить в стране диктатуру.
тут я з Вами не погоджусь, адже коли потрібно Президенту - приймають за лічені години (наприклад закон під Луценка)...а те що президент "тисне" на ВРУ - це попахує стилем правління "злочинної влади"
после которых партии Кремля Батькивщина и ОппоБлок возьмут большинство
а "дякуючи" кому зараз така ситуація? влада (теперішня) мала фактично 5 років...за 5 років "накерувались" так що реальним є повернення "в орбіту впливу расії"...вина за це лежить виключно на владі...
ну Юля - це взагалі не варіант (імхо), але різниці між Нею й Ним я не бачу, від слова взагалі...що в Неї що в Нього ціль - влада((
Можна довго сперечатися на тему того, чи є необхідним та своєчасним рішенням запровадження накопичувального рівня. Відповіддю на це питання є цифри. А саме такі показники, як співвідношення рівня пенсій і середньої заробітної плати до виходу на пенсію, а також коефіцієнт навантаження на одного працюючого в Україні та в країнах ЄС і ОЕСР.
І ми побачимо, що навіть у разі однакових відрахувань податків до пенсійної системи у країнах ЄС, але зі значним дисбалансом у рівні працюючих та пенсіонерів в Україні (кількість яких майже зрівнялася), ситуація в України буде значно гіршою. Австрія 91,8 Угорщина 89,6 Словаччина 83,8 Данія 80,2 Франція 74,5 Литва 71,2 Бельгія 66,1 Фінляндія 65 Чехія 60 Латвія 59,5 Естонія 57,4 Словенія 56,7 Греція 53,7 Німеччина 50,5 Польща 38,6 Україна 35
Співвідношення, пенсій до заробітної плати, % серед чоловіків, дані по Україні - за 2017 рік, по решті країн - 2016 рік
Джерело: Організація економічного співробітництва та розвитку
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2018/11/1/7088625/
Зачем они это делают. По одной простой причине - у нас экономика в полной и беспросветной ж..пе, потому что у нас все импортное (слава Богу пока еще жратва есть своя)- начиная от гвоздя и заканчивая автомобилями. Следовательно если людям оставить больше денег - вырастет потребительский спрос на импортные товары - а откуда баксы брать если страна их не зарабатывает в достаточном количестве и еще своровать пару тройку лярдов господам нужно. Поэтому они создали систему при которой людей нагнули раком и заставляют вкалывать на их монопольных предприятиях за еду. И лучше при этом борове не станет никогда, это у него такая экономическая политика.
Поднять доходы населения можно только одним способом - нужно повышать занятость, то есть должны создаваться предприятия - а это инвестиции. Но ни один нормальный человек не будет вкладывать деньги в криминальное государство, которым правит барыга - ублюдок.
А на низких тарифах за газ, Украина потеряла более 50 млрд долларов, за что стоит благодарить Юлию Тимошенко.
Это я к тому, что мозг украинцам парят везде, даже по радио. Пропаганда за деньги Кремля и рыгов пробралась везде.Тимошенко-это путь в тупик.
Отдает свои дальнобойные машины для армии, потому что в 2014 году нечем было перевозить вещи и оружие для армии.
Не было денег для армии, поэтому он давал свои личные. Так же само, как и тысячи волонтеров по всей стране.
И всех у вас цель одна: свержение Президента Порошенка, партий БПП и Народный Фронт, возвращение Украины во влияние Кремля под патриотичным соусом Тимошенко.
Из разваленного корыта Президент за два года сделал невозможное возможным - начал реформацию вооруженных сил Украины.Благодаря Петру Алексеевичу у нас стали на первое место вопросы АРМИИ,ВЕРЫ,МОВЫ.
Коня и трепетную лань.
"Налоги были снижены еще в 2015-м году.....если бы ты их платил...ты бы это заметил...." Ти такий уважний, тоді чому ти не помітив, що в Україні існує спеціальний інститут, у якому на папері "розробляються" інноваційні винаходи, прилади і технології, під штампом СБУ "цілком таємно". Якщо хтось в Україні подивиться відео у Ютубі, де викладені сотні винаходів, захоче виробляти у заснованому цеху, наприклад, прилад, що виробляє електроенергію з нічого, його арештує і посадить у тюрму СБУ, як крадія технології з таємного інституту СБУ.
p.s. Кроме нескольких вопросов Президенту, я бы ему еще сказал «Большое вам спасибо».
По-сути, это полнейшая профанация. Поскольку, политики должны не указывать бизнесу как им платить зарплаты, а создавать законодательную базу для конкурентоспособного развития бизнеса. Если нет равных условий для развития бизнеса то, камлания о повышении зарплаты пустое движение воздушных масс.
"Летели два крокодила, один красный, другой на восток. Как меня зовут?"
Правильный ответ: ДЕБИЛ!
не буде нормальних зарплат без нормального бізнесу,
не буде нормального бізнесу в умовах безпределу і відсутності законів..
Педра сам у першу чергу долучився, щоб знищити право і правосуддя..
і як його після цього не обізвати цинічною баригою