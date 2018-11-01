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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (2020) переговоры (3540) США (14345) Тука (536) нормандская четверка (523)

 США не присоединятся к нормандскому формату переговоров по Донбассу из-за позиции РФ, - Тука

Тука отметил, что призывы некоторых политиков к Будапештскому меморандуму, как методу воздействия на Россию - это "игра на публику".

"Нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе при участии США невозможен из-за принципиальной позиции РФ. Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире Громадського, комментируя визит президента Украины во Францию 11 ноября, где будут представители Германии, Франции и РФ (участники "нормандского формата"), а также президент США Дональд Трамп, передает Цензор.НЕТ.

"Трамп может будет, но таких переговоров не будет. Потому что Россия многократно заявляла, что она не видит США стороной переговоров в украинском вопросе. И такое заявление в очередной, 45-й раз не так давно прозвучало из уст Лаврова. Позиция РФ относительно этого остается неизменной", - отметил Тука.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Расторгая соглашение по Азовскому морю, Украина фактически передает Керченский пролив России, - Тука. ВИДЕО

Он также отметил, что призывы некоторых политиков к Будапештскому меморандуму, как методу воздействия на Россию - это "игра на публику".

"Если Россия категорически отказывается садиться за стол переговоров с Британией и США. Какой Будапешт?", - добавил Тука.

Источник: https://censor.net.ua/n3094508
 
 
 Топ комментарии
 
это шоколадным путин сказал
"что без россии невозможны переговоры"
вот они и загавкали
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Вопросы не к россии а к Гарантам по их обязательствам
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Так можно собраться и без рассеи ))
И решить вопрос
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пока у нас на Банковой сидит крышеватель коррупции и сепаратизма. страна обречена иметь то что имеет.




не плодоносит репейник смоквами а кактус виноградом.

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В США 15 президентов США "крышевали" коррупцию в полиции, пока с ней шла борьба и видимо, только 16-й победил коррупцию в полиции...
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Тука якийсь фееричний "посадовець", баба яга у тилу ворога.) Якщо рашка не бажає то це не означає що усі інші країни повинні підлаштовуватися під рашку особливо такі потужні як США чи Британія.
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И те, шо пів України ішачить на Ахмєтова, шоб сплатити коммуналку, шоб сплатити його витрати на ОРДЛО, то усім по барабану.
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Тимошенко выступает за Будапешт+ и деокупацию Крыма и Донбасса с оплатов репараций мордором
а Порошенко за Роттердам+ и минский договорняк с торговым партнером и замороженный , подогреваемый при неоходимости , одной из сторон, конфликт на Донбассе. когда под одним из партнеров начинает шататься табуретка.
а сегодня табуретки шатаются и под одним и под другим торговым партнером.
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Тимошенко может выступать не только за Будапешт + но и за Украину еще одной провинции Канады или штата США.
Ее пошлют туда же, куда и с Будапешт +.
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Если йуля думает, что запад можно шантажировать подобной туфтой, то вона глубоко ошибается. Пусть этим разводит своих лохов из белого братства.
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Она и разводит своих лохов их белого братства...именно для этого она и прокукарекала....
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лишний раз приводит в ужас, если не дай бог вона получит власть.
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Стара ботоксна шмакодявка видно переоцінила свою роль в історії і забула своє місце. Але це питання вирішується дуже спокійно. Ну, а щодо її "контингенту" то можна лише йому поспівчувати..😃😃😃
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Рашка может и села бы куда-то ,но ее ни кто не зовёт, одна из причин свои экономические интересы, вторая понимают что б реально договорится придётся поступиться своими принципами, простить сбитый Боинг, отравление агентов и т д, а это ни кто делать не хочет,так что Тука в корне не прав!
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Собаки гавкають, а караван іде...😕 Проект "Рашка" увійшов в свою заключну стадію. І для цивілізованого світу питання полягає лише в тому, щоб цей процес пройшов керовано і без ексцесів... Це вже незворотній процес і зупинити його неможливо.
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Це так. Але для нас головне питання - чи потягне кацапія за собою Україну у прірву, чи ні. І головним чином вирішення цього питання залежить від того, чи протягне пуйло сою ботоксну бабцю до влади в Україні, чи ні.
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Для Путіна Тимошенко і вже їй подібні є одноразовий розхідний матеріал. Вочевидь, що головна його мета це приведення до влади Медведчука, людини якій він беззастережно вірить. А ось чи зуміє він досягнути своєї мети - думаю що ні.
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Позорище.

Какой мемерандум, спрашиваешь? Да такой. если Украина сама скажет - меморандум не действует, стало быть нет смысла требовать его выполнения - тогда садись в уголок и плачь, потому что ты сам снял со всех подписантов все их обязательства.

Блин, сколько дураков повылазило. а ведь казался неглупым мужиком.
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тебе любой юрист скажет, что документ с название Меморандум, всего лишь показывет протокол о намерениях. Никаких договорных обязателств там нет. Все вопросы к Кучме, который его составлял.
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Ігор, там немає кому і що пояснювати. Особисто я навіть не звертаю увагу на всю ту маячню. Пишуть її або неадекватні люди, або ж просто тролі. І переконувати їх то є просто марнотрата часу...
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Это тебе в Днепре Вилкул рассказал? Или ты сделал этот вывод на основании российской медународно-правовой практики?
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Поясняю де-яким "лосям": Якби Будапештський меморандум не володів ознаками міжнародно-правового документу - його б ніхто не підписував і до нього не "приєднувався",
Цей документ не містить лише санкцій за його невиконання. А зобов"язання там прописані чітко. І не несіть дурниці.
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И как выполняеться меморандум? Как 5 статья НАТО? И Крым не анексирован? И в ордло шахтеры воюют?
Так xто несе дурницi?
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Мадам Вона решила под играть Хуйлу но только так , что бы электорат с интеллектом 3 класса , жутко перся от того какая ВОНА патриотка . Во первых эта мадам решила по херить минский формат , из за которого на Мордор наложены очень болезненные санкции и которые автоматом отменяются как только Украина из него выходит , а во вторых сказки про меморандум это красивые сказки и не более . То что Украина обменяла ЯО на пустую бумажку которая не к чему не кого не обязывает это понятно к сожалению не всем , но даже это не как не меняет того факта , что Хуйло не когда в жизни не согласится на мир в Украине без нашей капитуляции . Пусть не фактической но все же капитуляции . И только когда мы откажемся от евроинтеграции и вступления в НАТО и признаем Крым кацапским он прекратит боевые действия , во всех других случаях Хуйло будет годами переливать из пустого в порожнее , а война и дальше будет идти , но только основная часть санкций будет снята . И САМОЕ ГЛАВНОЕ , где гарантия , что МОРДОР не вытрет свою жопу очередным договором , как делал всю свою историю , даже если и удастся с ним и договориться.
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ну тогда поставки оружия-раз отказываются...
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как-то в начале 90-х, один чиновник высказывал мысль, что никто не допустит развала отделов рабочего снабжения (т.н. ОРСов), а я ему говорил, что каждый завмаг с удовольствием станет владельцем одного магазина.
Сейчас это смешно.

Украина избавляется от балласта -- Крым и Донбасс
За которыми стоят угольные бароны и просто дэбилы
Така соби реструктуризация угольной отрасли по-украински.
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Хотілося б почути офіційну думку когось із адміністрації США (того ж Волкера, наприклад) щодо можливості залучення США у переговорах в Нормандському форматі, а не слухати цього лисого поца.
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Эти заявления звучали еще при Обаме с негласным эмбарго на поставку оружия и даже частей от него, в Украину.
Осенью 2017 было ЧАСТИЧНО СНЯТО ЭМБАРГО на поставки,и тогдаже были "скользящие" заявления,что возможно возобновление (стратсбургского? формата)при участии США, при согласии ВСЕХ сторон минского.
За этот формат уже забыли и поставили жырный крест. Но ЮВТ хочет его провести с привлечением Китая и Великобритании. Куда ее пошлют,догадайтесь сами.
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Люди, та поважайте себе хоч трохи і не ганьбіться. Канцлерами і принцесами ви вочевидь не станете. А одним вереском і образами всіх і вся собі не допоможете....
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Не вдавай з себе розумного. Ти, часом не вчитель? Бо тільки вони вважають, що світ починається з них....
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Світ починається в першу чергу з батьків. А вчителі погодся бувають різні... І не завжди вчитель є Вчитель... І повторю - сварками і образами в суспільстві,як і в сім'ї ніколи не досягнути взаємоповаги, миру і благополуччя.
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Я смотрю тут на ветке одни юристы международники собрались. Щолк, и все подписанты меморандума собрались и решили вопрос в нашу пользу. Не может быть ничего проще！
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Ти, напевно, з "русскоміровцев" будеш: все знаєш, все розкажеш, всіх обізвеш некомпетентними (зможеш, напевно, і "послати")... Ну розказуй послухаємо, що "меморандум - то дурниця"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША не присоединятся к нормандскому формату переговоров по Донбассу из-за позиции РФ, - Тука
 
 
 
 
 
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