 США не присоединятся к нормандскому формату переговоров по Донбассу из-за позиции РФ, - Тука

"Нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе при участии США невозможен из-за принципиальной позиции РФ. Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире Громадського, комментируя визит президента Украины во Францию 11 ноября, где будут представители Германии, Франции и РФ (участники "нормандского формата"), а также президент США Дональд Трамп, передает Цензор.НЕТ.
"Трамп может будет, но таких переговоров не будет. Потому что Россия многократно заявляла, что она не видит США стороной переговоров в украинском вопросе. И такое заявление в очередной, 45-й раз не так давно прозвучало из уст Лаврова. Позиция РФ относительно этого остается неизменной", - отметил Тука.
Он также отметил, что призывы некоторых политиков к Будапештскому меморандуму, как методу воздействия на Россию - это "игра на публику".
"Если Россия категорически отказывается садиться за стол переговоров с Британией и США. Какой Будапешт?", - добавил Тука.
не плодоносит репейник смоквами а кактус виноградом.
а Порошенко за Роттердам+ и минский договорняк с торговым партнером и замороженный , подогреваемый при неоходимости , одной из сторон, конфликт на Донбассе. когда под одним из партнеров начинает шататься табуретка.
а сегодня табуретки шатаются и под одним и под другим торговым партнером.
Ее пошлют туда же, куда и с Будапешт +.
Какой мемерандум, спрашиваешь? Да такой. если Украина сама скажет - меморандум не действует, стало быть нет смысла требовать его выполнения - тогда садись в уголок и плачь, потому что ты сам снял со всех подписантов все их обязательства.
Блин, сколько дураков повылазило. а ведь казался неглупым мужиком.
Цей документ не містить лише санкцій за його невиконання. А зобов"язання там прописані чітко. І не несіть дурниці.
Так xто несе дурницi?
Сейчас это смешно.
Украина избавляется от балласта -- Крым и Донбасс
За которыми стоят угольные бароны и просто дэбилы
Така соби реструктуризация угольной отрасли по-украински.
Осенью 2017 было ЧАСТИЧНО СНЯТО ЭМБАРГО на поставки,и тогдаже были "скользящие" заявления,что возможно возобновление (стратсбургского? формата)при участии США, при согласии ВСЕХ сторон минского.
За этот формат уже забыли и поставили жырный крест. Но ЮВТ хочет его провести с привлечением Китая и Великобритании. Куда ее пошлют,догадайтесь сами.