 В центре Бердянска произошла стрельба, три человека госпитализированы, - местные СМИ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Рro.berdyansk.biz.
Данный инцидент произошел 31 октября около 21:00 на проспекте Труда возле круглосуточного ломбарда. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал на валютчиков. Как рассказывают очевидцы, он пытался обменять фальшивые деньги, но не получилось и начал стрелять. На месте преступления остались гильзы и следы крови.
Всех троих госпитализировали в городскую больницу.
Полиция оперативно отреагировала и оцепила место преступления. В данный момент по факту происшествия ведется следствие. По данным издания, пистолет, из которого стрелял преступник, предположительно боевой.
С пистолетом фальшивые не заставляют покупать.
А вот то что чел-а кинули - а он пытался вернуть свои деньги - это более правдоподобно...
Давно уже - но знакомый было выбил деньги обратно.
Отложенные на чёрный день пошёл менять (день чёрный был) - а его кинули.
Терять ему было почти что нечего - и он пошёл ва банк...Правда днём и в центре города. А так бы неизвестно чем кончилось.
Когда ещё не было легальных...
А пример - типо - что вернулся чтобы забрать свои деньги...
"Полиция оперативно отреагировала и оцепила место преступления."
А потом спрашивают почему люди из страни едут, только половина едет за деньгами, вторая половина убегает от этого пиз..ца.
ого-го,как еще было..
А этот себя терминатором вообразил...