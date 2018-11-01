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Все про:Бердянск (136) ранение (1950) стрельба (2371)

 В центре Бердянска произошла стрельба, три человека госпитализированы, - местные СМИ. ФОТОрепортаж

В центре Бердянска неизвестный злоумышленник устроил стрельбу, в результате которой трое мужчин были госпитализированы. Друзья пострадавших задержали и избили стрелка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Рro.berdyansk.biz.

Данный инцидент произошел 31 октября около 21:00 на проспекте Труда возле круглосуточного ломбарда. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал на валютчиков. Как рассказывают очевидцы, он пытался обменять фальшивые деньги, но не получилось и начал стрелять. На месте преступления остались гильзы и следы крови.

В центре Бердянска произошла стрельба, три человека госпитализированы, - местные СМИ 01

Всех троих госпитализировали в городскую больницу.

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Полиция оперативно отреагировала и оцепила место преступления. В данный момент по факту происшествия ведется следствие. По данным издания, пистолет, из которого стрелял преступник, предположительно боевой.

В центре Бердянска произошла стрельба, три человека госпитализированы, - местные СМИ 02
В центре Бердянска произошла стрельба, три человека госпитализированы, - местные СМИ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3094507
 
 
 Топ комментарии
 
круглосуточный ломбард..валютчики..третий мир..(
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"...він намагався обміняти фальшиві гроші, але не вдалося і він почав стріляти..." - та не.

С пистолетом фальшивые не заставляют покупать.
А вот то что чел-а кинули - а он пытался вернуть свои деньги - это более правдоподобно...

Давно уже - но знакомый было выбил деньги обратно.
Отложенные на чёрный день пошёл менять (день чёрный был) - а его кинули.
Терять ему было почти что нечего - и он пошёл ва банк...Правда днём и в центре города. А так бы неизвестно чем кончилось.
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"Друзья пострадавших задержали и избили стрелка."
"Полиция оперативно отреагировала и оцепила место преступления." У центрі Бердянська сталася стрілянина, трьох осіб госпіталізовано, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 2263
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ну гарно пику натовкли стрілцю, де ж вона, фото нема(((
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круглосуточный ломбард..валютчики..третий мир..(
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"...він намагався обміняти фальшиві гроші, але не вдалося і він почав стріляти..." - та не.

С пистолетом фальшивые не заставляют покупать.
А вот то что чел-а кинули - а он пытался вернуть свои деньги - это более правдоподобно...

Давно уже - но знакомый было выбил деньги обратно.
Отложенные на чёрный день пошёл менять (день чёрный был) - а его кинули.
Терять ему было почти что нечего - и он пошёл ва банк...Правда днём и в центре города. А так бы неизвестно чем кончилось.
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Я же написал - давно было - в 90-е.
Когда ещё не было легальных...

А пример - типо - что вернулся чтобы забрать свои деньги...
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"Друзья пострадавших задержали и избили стрелка."
"Полиция оперативно отреагировала и оцепила место преступления." У центрі Бердянська сталася стрілянина, трьох осіб госпіталізовано, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 2263
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мусора і гемселили мужика за те, що постреляв їх "підопічних"
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Варіант з кидаловом валючниками даного чоловіка найбільш правдоподібний. Тільки не зрозуміло чому у центрі Бердянська, вночі поліція не затримує тих, хто займається нелегальними валютними операціями, не платить податків і наносить економічну шкоду нашій державі?
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Гдето даже жалко мужика. Зная наших кидал, спокойно предполагаю, что на бабки его развели, да ещё и глумится начали. По-крайней мере, никакого особенного сочуствия к постреленым кидалам ненахожу.
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вот если бы у ломбардчан был автомат, то стрельбы бы не произошло!)))
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Круглосуточный ломбард, менялы, стрельба. Да в 90-е такой х..ни не было.
А потом спрашивают почему люди из страни едут, только половина едет за деньгами, вторая половина убегает от этого пиз..ца.
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Сабж, вероятно, действовал в состоянии аффекта... Адекватный человек со стволом после кидка отследил виновника и после его нейтрализации лутнул обратно своё бабло + компенсацию за моральный урон...
А этот себя терминатором вообразил...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ центре Бердянска произошла стрельба, три человека госпитализированы, - местные СМИ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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