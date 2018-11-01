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Все про:Госдепартамент США (873) Конгресс США (365) химическое оружие (241) Скрипаль (457) Палладино (2)

 Госдеп США до 6 ноября подготовит Конгрессу доклад о выполнении РФ условий закона о химоружии, от которого зависит введение "второго пакета" санкций

Госдепартамент США до 6 ноября должен представить Конгрессу заключение о том, соблюдает ли Россия условия закона США о химическом и бактериологическом оружии в привязке к "делу Скрипалей".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду журналистам заместитель представителя Госдепартамента Роберт Палладино.

"Закон о химическом и биологическом оружии предписывает, чтобы государственный департамент доложил Конгрессу, выполнила ли Россия условия, требуемые законом, через три месяца после первоначального определения по делу Скрипаля", - сказал дипломат.

Он отметил, что "6 ноября - это крайний срок, к которому Госдепартамент должен подтвердить Конгрессу, что Россия выполнила условия закона о химическом и биологическом оружии".

Если Госдеп не сможет представить выводы, подтверждающие выполнение закона, он "после консультаций с Конгрессом должен ввести в действие второй пакет санкций" против РФ.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".

Источник: https://censor.net.ua/n3094505
 
   
 Топ комментарии
 
Госдеп США до 6 ноября подготовит Конгрессу доклад о выполнении РФ условий закона о химоружии, от которого зависит введение "второго пакета" санкций - Цензор.НЕТ 6656

Тётя Роза@Anakoyher

За годы санкций в России выросли и стали на ноги мощные сыродавильная и помидородавильная отрасли. Хорошеет и цветёт страна, поднявшись с колен!
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Не стоить затягивать, Россия в лице Путина находится в неадекватном состоянии, там не с кем говорить и что-либо от кого-то требовать. Вводите второй и третий пакет санкций, не ошибетесь.
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Мгм….А с кем они ее,войну то есть, не ждут? У них алярм на всех каналах, рассказывают доверчивым россиянам как их собираются распять...ну и конечно чтобы этого не случилось нужно преподать "проклятым импириалистам" хороший урок как надо себя вести с вЯликой пидерацией...это же конечно для того,весь этот вой и визг, чтобы отвлечь публику от мысли насколько же проворовалась, завралась и прогнила их нынешняя власть.... Держдеп США до 6 листопада підготує Конгресу доповідь про виконання РФ умов закону про хімзброю, від якого залежить уведення "другого пакета" санкцій - Цензор.НЕТ 13
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Паходу, казламордым коцсабам корячицца очередная "внапольза", не ??? Госдеп США до 6 ноября подготовит Конгрессу доклад о выполнении РФ условий закона о химоружии, от которого зависит введение "второго пакета" санкций - Цензор.НЕТ 7709
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если не введут свиноросам, вообще грустно будет(
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Госдеп США до 6 ноября подготовит Конгрессу доклад о выполнении РФ условий закона о химоружии, от которого зависит введение "второго пакета" санкций - Цензор.НЕТ 6656

Тётя Роза@Anakoyher

За годы санкций в России выросли и стали на ноги мощные сыродавильная и помидородавильная отрасли. Хорошеет и цветёт страна, поднявшись с колен!
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намедни пол тонны сыра голландского раздавили и радуются... уроды
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Когда это рашка что выполняла? Только языком и лживыми перекидывания стрелок. Так что ихтамнетам прийдется напрячься в очередной раз.
У них и так истерика по всем каналам- типа рашку окружают и нападают на них со всех сторон. Ждут войны теперь уже со Штатами ))
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Мгм….А с кем они ее,войну то есть, не ждут? У них алярм на всех каналах, рассказывают доверчивым россиянам как их собираются распять...ну и конечно чтобы этого не случилось нужно преподать "проклятым импириалистам" хороший урок как надо себя вести с вЯликой пидерацией...это же конечно для того,весь этот вой и визг, чтобы отвлечь публику от мысли насколько же проворовалась, завралась и прогнила их нынешняя власть.... Держдеп США до 6 листопада підготує Конгресу доповідь про виконання РФ умов закону про хімзброю, від якого залежить уведення "другого пакета" санкцій - Цензор.НЕТ 13
 показать весь комментарий
 
 
Не стоить затягивать, Россия в лице Путина находится в неадекватном состоянии, там не с кем говорить и что-либо от кого-то требовать. Вводите второй и третий пакет санкций, не ошибетесь.
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Треба спочатку привести їх до тями. А потім повернути до реальності. Ти правий.
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_У путлера в Белом есть свой ручной тормоз, что изо всех сил будет тормозить процесс и саботировать.
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Скільки мотузці не витися, а Раші таки буде гаплик...😁😁😁
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдеп США до 6 ноября подготовит Конгрессу доклад о выполнении РФ условий закона о химоружии, от которого зависит введение "второго пакета" санкций
 
 
 
 
 
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