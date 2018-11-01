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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Беларусь (2752) МИД (4774) туризм (1078) Климкин (1918)

 Просто нужно думать головой и учитывать вполне реальную опасность, - Климкин заявил, что никогда не призывал украинцев не посещать Беларусь

Многим ветеранам АТО, журналистам и общественным активистам "стоит очень тщательно взвешивать все риски" при посещении Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал на своей странице в Facebook.

"Многие до сих пор обсуждают мои слова об опасности пребывания наших граждан в Беларуси из-за деятельности российских спецслужб. Спрашивают, что делать? На самом деле, ничего не делать. Просто думать головой и учитывать вполне реальную опасность.

Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Собственно, это происходит каждый день. Но многим ветеранам АТО, журналистам, общественным активистам стоит очень тщательно взвешивать все риски. В конце концов, ситуация сложная и не ограничивается лишь захватом Павла Гриба", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пребывание украинцев в Беларуси является потенциально опасным, - Климкин

Вместе с тем, Климкин подчеркнул, что Украине важны и нужны контакты наших обществ: "Первый Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле был в этом смысле очень положительным опытом. Поскольку люди просто разговаривали друг с другом. Уже через два года снова встретимся на Втором Форуме в Житомире".

"И последнее. Украинский и белорусский народы имеют общую, часто не очень простую историю, которая нас во многом объединяет. Уверен, что будем иметь одинаково позитивное будущее", - резюмировал глава МИД Украины.

Просто нужно думать головой и учитывать вполне реальную опасность, - Климкин заявил, что никогда не призывал украинцев не посещать Беларусь 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094504
 
 
 Топ комментарии
 
Так официально объяви что можно попасть (как ГРИБ ) в застенки ПЕДЕРАЦИИ !
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Ну, мы поняли - думайте своей головой и учитываете, что если в бульбостане вас примут, дипломаты вам ничем не помогут...
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Ляпнул, а потом оправдывается. Что может быть хуже.
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бульба батько пообещал своих миротворцев на границу... интересно хуйло одобрило?
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Не одобрило а посоветовало. 20 тысяч рузких военных с белорузкими паспортами уже ждут недождутся умиротворять Украину.
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Судьбу испытать. Посетить тюрьмы *братской* страны и испытать методы дознания *братских* спецслужб
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Так официально объяви что можно попасть (как ГРИБ ) в застенки ПЕДЕРАЦИИ !
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то він заявляє.. то він не заявляє.. не голова МЗС, а круць-верць якійсь.. увесь в ПАПу=))
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Це кривоязике одороблр не більше, ніж маріонетка в руках шикаладного хазяїна. Голова в екрані. Спам у фейсбуці
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Ляпнул, а потом оправдывается. Что может быть хуже.
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Ну, мы поняли - думайте своей головой и учитываете, что если в бульбостане вас примут, дипломаты вам ничем не помогут...
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Смотря какое преступление совершить.
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"Пріступлєніє" - це не виконувати канони міцвоту. Так, кошерний вилупку?
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Он говорит в том плане что если примут то РФ сразу передадут. По последним заявлениям нашего президента это же дружественная страна для Украины.
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Я никак не могу понять --- шо тут за "гонки" на Климкина??? Мне кажется шо Человек на своём месте, делает своё дело на благо Батькивщины --- ну де-то там не то сказал, не-то зробыв --- ну так и шо, а хто из нас "без греха". А от расскажу свои впечатления "по работе Климкина" (а есть с чем сравнить, с временами Кучмы/Ющенко/Януковича) --- зашел в Украинское консульство в Сан-Франциско, паспорта заканчивались, надо было поменять на новые --- и камеры есть, и бланки есть, и обслуживание великолепное и тощо... Да, не спорю, была очередь, да не спорю дозвонится низзя, да есть ещё огрехи и предьявы --- но это-ж не сравнить со временами Кучмы/Ющенко/Януковича, это-ж совсем другой уровень --- а сервис подтянется, деватся ему некуда --- сам подтянется....
Так шо не знаю и не понимаю за шо Вы все там Климкина "гнобите" --- а от нас Всех ему полный "почёт и уважуха" --- Человек на своём месте и делает добро для Батькивщины.
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Пан Клімкін казав, натякав на те, що можуть виникнути проблеми(((у атовців, бо дійсно рогаті іноді полюють на хлопців.... так шо, нічого дивного нема, за Беларусь...
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Петя уже выговор сделал, так он начал отмазываться.
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Задник привод включил. Теперь лукашенко стратегический партнер?
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"На самом деле, ничего не делать."
Хороший совет! Просто потрібно думати головою і зважати на цілком реальну небезпеку, - Клімкін заявив, що ніколи не закликав українців не відвідувати Білорусь - Цензор.НЕТ 5334
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У любой машины есть передний ход, а также задний ход. Простым людям у нас боятся нечего, всегда с радостью примем.
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А ТРЕБА! Чому Пєдро нічого не сказал про Гриба, якого білоруські виблядкі, підкацаплені фсб затримали та доправили у хуйлостан? Така доля може чекати будь якого українського громадянина і про це треба не говорити, а КРИЧАТИ на всіх зустрічах.
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Клімкінд в черговий раз рідко випорожнився і збільшив розмір купи...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПросто нужно думать головой и учитывать вполне реальную опасность, - Климкин заявил, что никогда не призывал украинцев не посещать Беларусь
 
 
 
 
 
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