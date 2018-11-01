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 Враг за сутки 24 раза обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. Двое украинских бойцов получили ранения, - штаб ОС

Вчера, 31 октября, в районе проведения операции ОС появились некоторые признаки обострения, однако ситуация остается полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, противник 5 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из 122-мм артиллерии , и, примерно в то же время, открывал огонь в районе Крымского из 120- и 82-мм минометов.

Отмечается также, что два случая применения оккупантами минометов было также зафиксировано вблизи Золотого.

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Кроме того, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

"В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по инфоррмации штаба, с начала текущих суток зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия: "Потерь с нашей стороны нет".

По данным разведки, 31 октября четверо террористов из состава российских оккупационных войск получили ранения.

Враг за сутки 24 раза обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. Двое украинских бойцов получили ранения, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094503
 
 
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! ось гніди знову арту підключили. біситься хуйло путін, усе робе щоб в Україні не було спокою.... здохне плешиве педафільне падло!!!!
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Рашисов окупантов накол. Раненым быстрого выздоровления. Победа будет за нами. Слава Украине!!!
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Представьте что каждое утро когда вы выходите из дома по вам стреляет какойто человек, угрожает, бросается камнями, пытается порезать. Но дома рассказывая об этом семье вы говорите - ситуация остается полностью контролируемой.Источник:https://censor.net.ua/n3094503
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а сім'я потрохе епашить тих, хто кидає каміння і буде це робити!!! смерть расії!!!!
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Ворог за добу 24 рази обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети. Двох українських бійців поранено, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1570Evhen‏ @evhen_n 32 мин.32 минуты назад
За чотири роки війни:
0 нових танків для ЗСУ;
44 нових танків "Оплот" продано в Таїланд;
25 модернізованих танків
Т-64-Б1 продано в Конго.

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1057880969229799424



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Шановний пан Лео, до чого тут скрін когось, якщо в мене є очі та вуха, ці цифри тільки по Оплотам є, за що а кожного разу ще на початку війни рогатим кричав, що де ті Оплоти, пам'ятаю, що срані чинуші тоді казали, совкове бидло, подивимось на останні їх бла бла, що Оплоти будуть вже скоро на передовій...???)))
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Roman Ivanovich - так с нуля жалуются, что там одно старое совковое дерьмо ездит...

Эти шокопидоры говорят - продадим одно новое, отремонтируем и модернизируем 10 старых...
Вот их бы и их детей посадить во время боя в это отремонтированное и модернизированное советское старое дерьмо....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 24 раза обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. Двое украинских бойцов получили ранения, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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