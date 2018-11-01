 Враг за сутки 24 раза обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. Двое украинских бойцов получили ранения, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, противник 5 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из 122-мм артиллерии , и, примерно в то же время, открывал огонь в районе Крымского из 120- и 82-мм минометов.
Отмечается также, что два случая применения оккупантами минометов было также зафиксировано вблизи Золотого.
Кроме того, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.
"В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, по инфоррмации штаба, с начала текущих суток зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия: "Потерь с нашей стороны нет".
По данным разведки, 31 октября четверо террористов из состава российских оккупационных войск получили ранения.
За чотири роки війни:
0 нових танків для ЗСУ;
44 нових танків "Оплот" продано в Таїланд;
25 модернізованих танків
Т-64-Б1 продано в Конго.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1057880969229799424
Эти шокопидоры говорят - продадим одно новое, отремонтируем и модернизируем 10 старых...
Вот их бы и их детей посадить во время боя в это отремонтированное и модернизированное советское старое дерьмо....