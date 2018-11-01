 Россия не прислушалась к призывам НАТО к диалогу по ракетному договору, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее заявление он сделал в среду, 31 октября, по итогам заседания Совета НАТО - Россия в Брюсселе.

Столтенберг подверг критике тот факт, что Россия не отреагировала на озабоченность альянса в связи с развертыванием Москвой ракетной системы нового типа. Речь идет о разработке ОКБ "Новатор" под кодовым номером 9M729 или, по обозначению НАТО, SSC-8.

РФ признавала существование этой ракетной системы, однако настаивала, что ракеты этого типа соответствуют требованиям договора РСМД, то есть не способны поражать цели на расстоянии дальше, чем 500 километров.

"НАТО неоднократно призывало Россию отреагировать на эту озабоченность предметным и прозрачным образом и активно участвовать в конструктивном диалоге с Соединенными Штатами", - отметил Столтенберг в ходе встречи на уровне послов, проходившей на фоне заявлений Вашингтона о готовности выйти из ДРСМД.

"Мы сожалеем, что Россия не прислушалась к нашим призывам", - добавил он.

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По словам генсека, нежелание Москвы вести диалог по данному вопросу укрепляет убежденность НАТО в том, что данная ракетная система "представляет собой серьезную угрозу стратегической стабильности евроатлантического региона".

Напомним, 20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

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В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД был подписан в 1987 году и не разрешает США и РФ иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.