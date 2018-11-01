EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични
 За рубежом
  1561  9
Все про:НАТО (6075) ракеты (682) Россия (70942) Столтенберг (607)

 Россия не прислушалась к призывам НАТО к диалогу по ракетному договору, - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее заявление он сделал в среду, 31 октября, по итогам заседания Совета НАТО - Россия в Брюсселе.

Столтенберг подверг критике тот факт, что Россия не отреагировала на озабоченность альянса в связи с развертыванием Москвой ракетной системы нового типа. Речь идет о разработке ОКБ "Новатор" под кодовым номером 9M729 или, по обозначению НАТО, SSC-8.

РФ признавала существование этой ракетной системы, однако настаивала, что ракеты этого типа соответствуют требованиям договора РСМД, то есть не способны поражать цели на расстоянии дальше, чем 500 километров.

"НАТО неоднократно призывало Россию отреагировать на эту озабоченность предметным и прозрачным образом и активно участвовать в конструктивном диалоге с Соединенными Штатами", - отметил Столтенберг в ходе встречи на уровне послов, проходившей на фоне заявлений Вашингтона о готовности выйти из ДРСМД.

"Мы сожалеем, что Россия не прислушалась к нашим призывам", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп распорядился подготовить доклад о нарушении Россией ракетного договора

По словам генсека, нежелание Москвы вести диалог по данному вопросу укрепляет убежденность НАТО в том, что данная ракетная система "представляет собой серьезную угрозу стратегической стабильности евроатлантического региона".

Напомним, 20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН отказались рассматривать резолюцию России о ракетном договоре

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД был подписан в 1987 году и не разрешает США и РФ иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Источник: https://censor.net.ua/n3094502
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Начало гонки вооружений?
По другому эти слова трудно понять...
 показать весь комментарий
 
 
В принципе да, зачем придумывать что то новое, то что завалило 14 процентов мирового ВВП еще легче завалит 1,5 процента.
 показать весь комментарий
 
 
расия не отреагировала на озабоченность НАТО ? а зачем ?
 показать весь комментарий
 
 
та що узяти з рогатих, коли у їх черепушках немає мімків, одна вата...
 показать весь комментарий
 
Россия не прислушалась к призывам НАТО к диалогу по ракетному договору… Можно подумать, что Россия присушилась к чему-то другому. Россия страна агрессор, оккупант, которая на протяжении всей своей истории ведет кровопролитные захватнические войны, уничтожила сотни миллионов людей и продолжает убивать, калечить. Поэтому всякие призывы к России, это все равно, что припарки мертвому. Прекратите занимать болтовней. Водите все новые и новые санкции до полного уничтожения России. Дайте современной оружие в том числе и ядерное Украине, введите войска на территорию Украину, защите свом Западные границы.
 показать весь комментарий
 
 
Короче ВПК США с улыбкой на лице умывает руки...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не прислушалась к призывам НАТО к диалогу по ракетному договору, - Столтенберг
 
 
 
 
 
 вверх