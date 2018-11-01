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Все про:Крым (20762) Омелян (551) Укртрансбезопасность (20) Ноняк (6)

 Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк просит СБУ разобраться, как к нему попала карта с "российским" Крымом, Омелян начал служебное расследование. ДОКУМЕНТ

В офисе European Business Assotiation (ЕВА) 31 октября прошел круглый стол Комитета по логистике Ассоциации, на котором выступил глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

На мероприятии обсуждался вопрос отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержка пересечения границы на польской границе, сообщает Цензор.НЕТ.

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Во время выступления Ноняк показал карту Европы, на которой Крым обозначен таким же цветом, как и Россия - красным.

После публикации пресс-секретарь министра инфраструктуры Марина Томко в Facebook сообщила, что Владимир Омелян поручил начать служебное расследование в связи с инцидентом.

Глава Укртрансбезопасности Ноняк просит СБУ разобраться, как к нему попала карта с российским Крымом, Омелян начал служебное расследование 01

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Ноняк в Facebook написал, что презентацию основных показателей и проблемных вопросов готовил не он, а увидел ее только во время выступления.

"Произошло недопустимое! В презентации была использована карта Европы, на которой Крым был обозначен как российский! Такой поступок не может остаться без реакции! Что это? Сознательная, умышленная провокация против государственного органа или против меня лично, или нечаянная, бессознательная ошибка чиновника? Я попросил найти ответы на эти вопросы компетентный орган. Именно поэтому я обратился с соответствующим заявлением в СБУ", - отметил он и приложил копию заявления.

Глава Укртрансбезопасности Ноняк просит СБУ разобраться, как к нему попала карта с российским Крымом, Омелян начал служебное расследование 02

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Глава Укртрансбезопасности Ноняк просит СБУ разобраться, как к нему попала карта с российским Крымом, Омелян начал служебное расследование 03
Глава Укртрансбезопасности Ноняк просит СБУ разобраться, как к нему попала карта с российским Крымом, Омелян начал служебное расследование 04

Источник: https://censor.net.ua/n3094499
 
 
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И шо за падлы, лапочке омеляну мешают работать? Може кремляди? А може НАБУ? А може совесть?
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Шо делается, кругом "агенты кремля")))))))))))))))
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Жаль, что Омелян не идет в президенты.Современный с европейским образом мышления.образованием. Никто не мог и не хотел Коломойского с его МАУ раскуркулить, и завести в страну новые западные компании, а он смог. Без популизма работает на благо страны. Очень его уважаю и не только я....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава "Укртрансбезопасности" Ноняк просит СБУ разобраться, как к нему попала карта с "российским" Крымом, Омелян начал служебное расследование. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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