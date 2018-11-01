 Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк просит СБУ разобраться, как к нему попала карта с "российским" Крымом, Омелян начал служебное расследование. ДОКУМЕНТ

На мероприятии обсуждался вопрос отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержка пересечения границы на польской границе, сообщает Цензор.НЕТ.

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Во время выступления Ноняк показал карту Европы, на которой Крым обозначен таким же цветом, как и Россия - красным.

После публикации пресс-секретарь министра инфраструктуры Марина Томко в Facebook сообщила, что Владимир Омелян поручил начать служебное расследование в связи с инцидентом.

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Ноняк в Facebook написал, что презентацию основных показателей и проблемных вопросов готовил не он, а увидел ее только во время выступления.

"Произошло недопустимое! В презентации была использована карта Европы, на которой Крым был обозначен как российский! Такой поступок не может остаться без реакции! Что это? Сознательная, умышленная провокация против государственного органа или против меня лично, или нечаянная, бессознательная ошибка чиновника? Я попросил найти ответы на эти вопросы компетентный орган. Именно поэтому я обратился с соответствующим заявлением в СБУ", - отметил он и приложил копию заявления.

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