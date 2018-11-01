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Все про:госдолг (397) США (14342) Трамп (2082)

 Трамп пообещал начать выплачивать госдолг США, превышающий $21 триллион

Президент США в среду заявил, что Америка начнет выплаты по государственному долгу, который от начала президентства Трампа вырос почти 1,7 триллиона долларов и достиг более 21 триллиона.

Об этом сообщает издание The Hill, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В ходе своей избирательной кампании Трамп обещал выплатить государственный долг США в течение двух президентских сроков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман

"Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг", - цитирует слова президента в среду корреспондент CBS в Белом доме Марк Ноулс.

Некоторые обозреватели отмечают, что несмотря на задекларированный президентом США курс на сокращение государственного долга и расходов, администрация активно обращается к кредиторам, чтобы покрыть средства, недополученные бюджетом из-за сокращения налогов в США, увеличения бюджета Минобороны и подобного.

На прошлой неделе президент США пообещал новую серию сокращений налогов.

Издание The Wall Street Journal накануне сообщило, что Минфин США планирует в этом году выпустить облигаций государственного займа на сумму $1,338 триллиона, что почти вдвое превышает объем долговых обязательств США, выпущенных в 2017 году.

Также читайте: Обслуживание госдолга обходится Украине в 130 млрд грн ежегодно, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3094495
 
 
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"че"? 🤗 Десь я чув такий вислів! Може форумчани підкажуть?
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Че:

«Че» - прозвище латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары.

Че! - художественный фильм об Эрнесто Че Геваре режиссёра Ричарда Флейшера, 1969 г.

«Че» (Guerilla) - художественный фильм об Эрнесто Че Геваре, режиссёр Стивен Содерберг, 2008 г.

«Че» - графический роман о жизни Че Гевары, созданный А. Бречча, Э. Бречча, Г. Остерхельдом.

Че (ﭺ) - буква персидского алфавита.

«Че» - российский федеральный телеканал, заменивший телеканал «Перец».

Че, Марко (1925-2014) - итальянский кардинал.«Че!» (англ. Che!) - драматический биографический фильм 1969 года режиссёра Ричарда Флейшера. В главной роли Омар Шариф.
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Це просто космічний борг, який виплатити нереально.
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Я думал, что только страны США все должны.
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А це відомо давно і тут думати не треба.
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Кремлеботня гугл-транслейтом пользоваться научилась, хреасе о_О
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Левый карман должен правому, так что Трамп уладит этот спор 100%. А потом заявит, что Америка ещё не знала в своей истории такого человека, кроме него, который так умел решать такие глобальные проблемы.
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Около 5 трлн составляет долг перед иными государствами, из которых по 1,3 и 1,1 трлн - перед Китаем и Японией соответственно. На 8 февраля 2016 года госдолг США составлял 22,010 трлн долларов. На 1 сентября 2016 года 19,500 трлн долларов.
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Кстати, про сволочь Обаму - он и тут нагадил:
За время нахождения Барака Обамы на посту президента долг вырос практически вдвое.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/85289
В первый день президентства Обамы, 20 января 2009 г., федеральный долг составлял $10626877048913,08. По состоянию на конец рабочего дня в среду, 18 января 2017 г., он был равен $ 19961467137973,64.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/85289
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А для чего вы ссылки на российские сайт даёте?
Чтобы ФСБ мониторило траффик из Украины?
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господи, где же он деньги для выплат возьмет? неужели одолжит у кого-нибудь? Трамп пообещал начать выплачивать госдолг США, превышающий $21 триллион - Цензор.НЕТ 2187
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп пообещал начать выплачивать госдолг США, превышающий $21 триллион
 
 
 
 
 
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