Об этом сообщает издание The Hill, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В ходе своей избирательной кампании Трамп обещал выплатить государственный долг США в течение двух президентских сроков.
"Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг", - цитирует слова президента в среду корреспондент CBS в Белом доме Марк Ноулс.
Некоторые обозреватели отмечают, что несмотря на задекларированный президентом США курс на сокращение государственного долга и расходов, администрация активно обращается к кредиторам, чтобы покрыть средства, недополученные бюджетом из-за сокращения налогов в США, увеличения бюджета Минобороны и подобного.
На прошлой неделе президент США пообещал новую серию сокращений налогов.
Издание The Wall Street Journal накануне сообщило, что Минфин США планирует в этом году выпустить облигаций государственного займа на сумму $1,338 триллиона, что почти вдвое превышает объем долговых обязательств США, выпущенных в 2017 году.
«Че» - прозвище латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары.
Че! - художественный фильм об Эрнесто Че Геваре режиссёра Ричарда Флейшера, 1969 г.
«Че» (Guerilla) - художественный фильм об Эрнесто Че Геваре, режиссёр Стивен Содерберг, 2008 г.
«Че» - графический роман о жизни Че Гевары, созданный А. Бречча, Э. Бречча, Г. Остерхельдом.
Че (ﭺ) - буква персидского алфавита.
«Че» - российский федеральный телеканал, заменивший телеканал «Перец».
Че, Марко (1925-2014) - итальянский кардинал.«Че!» (англ. Che!) - драматический биографический фильм 1969 года режиссёра Ричарда Флейшера. В главной роли Омар Шариф.
За время нахождения Барака Обамы на посту президента долг вырос практически вдвое.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/85289
В первый день президентства Обамы, 20 января 2009 г., федеральный долг составлял $10626877048913,08. По состоянию на конец рабочего дня в среду, 18 января 2017 г., он был равен $ 19961467137973,64.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/85289
Чтобы ФСБ мониторило траффик из Украины?