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 Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Вашадзе назвал "делом чести" возвращение Саакашвили на родину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен иметь возможность жить на родине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Новое время" сказал оппозиционный кандидат в президенты Григол Вашадзе.

"Дело чести, чтобы третий президент Грузии жил у себя на родине. Дело чести, чтобы он на своей родине имел возможность заниматься тем, чем хочет. Если у судебной или правоохранительной системы есть к нему вопросы, они могут и должны эти вопросы задать, а он – на них ответить, как любой гражданин Грузии. А будет ли у него пропуск в политику или не будет – это решать грузинскому народу", – заявил политик, вышедший 28 октября во второй тур президентских выборов.

По его словам, Саакашвили "слишком молод, чтобы враги списывали его со счета".

"То, что он не может приехать к себе на родину, которую он из Богом и людьми забытой географической единицы превратил в современное государство – и с таким запасом прочности, где шесть лет эти проходимцы все грызут и выгрызть не могут ни институции, ни бюджет, ни все прочее... Вернуть Саакашвили – это не моя прихоть, каприз или дружеское расположение к Мише – это запрос гражданина Грузии", – подчеркнул Вашадзе.

Он утверждает, что в случае победы помилует всех политзаключенных.

Первый тур выборов президента Грузии состоялся 28 октября. Во второй тур вышли Саломе Зурабишвили из правящей партии "Грузинская мечта" (38,64%) и Вашадзе (37,73%).

Саакашвили был президентом Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094494
 
   
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Если у судебной или правоохранительной системы есть к нему вопросы, они могут и должны эти вопросы задать, а он - на них ответить, как любой гражданин Грузии. Источник: https://censor.net.ua/n3094494
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От Саакашвілі має можливість повернутися у Грузію, бо його чекає вирок, а не питання.
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Что же ты такой злой на всех, Михо сделал из Грузии процветающую страну, он герой в своей стране, в отличие от Пети.
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Как-то слышал очень меткую характеристику: Саакашвили поборол коррупцию в Грузии, но грузины ему этого не простили.
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Не путай криминалитет и воров в законе и простой народ. Нет фактов чтобы простой народ ненавидел Саакашвили и то что он вытащил самую криминальную страну на континенте из ямы.
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Я не знайомий з твоїм "Пєтєю". Ми зараз говоримо про повернення Саакашвілі. Всі за те, щоб Саакашвілі відбув свій термін покарання у Грузії.
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Це рішення влади Грузії. Тому твою чи мою думку не враховують. Не флуди.
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Власть скоро поменяется, и Михо домой вернется, а не в тюрьму.
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Я за те, щоб він повернувся і не ховався від правосуддя.
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Вашадзе називає опонентів "проходімцамі", тому скоріше за все він не підходить на посаду президента Грузії.
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А баригами ще не називав ? Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Вашадзе назвал "делом чести" возвращение Саакашвили на родину - Цензор.НЕТ 6704

От би вернув Мішутку - і розвернулися б ...
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Можливо називав, бо я не слідкую за кар'єрою Васадзе. Розумію, що обравши такого в Грузії може початися колотнеча між грузинами на радість росії.
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От і побачимо, як ця заява даного кандидата вплине на його результат у другому турі.
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Кроме Вашадзе другие кандидаты - пророссийские. Разница лишь в том, что есть сильно пророссийские, а есть сильно-сильно пророссийские...
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Все логічно, тому що Міхо гідний син своєї країни, свого народу ....в Україні на жаль на горизонті нікого подібного немає..
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А Юля чи Лазаренко, якого теж можна повернути?
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Дійсно, що поки нема лідера. Але місце президента вільним не буде.
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Правильно! Повернути його в Грузію! Хай сидить у себе вдома. За ґратами.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОппозиционный кандидат в президенты Грузии Вашадзе назвал "делом чести" возвращение Саакашвили на родину
 
 
 
 
 
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