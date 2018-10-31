 Свидетельства капитанов остановленных в Азовском море судов Украина использует для международных исков против России, - Тука

Об этом в эфире Громадського сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается того, каким образом собирается доказательная база: абсолютно все документируется, каждый случай, более того, собираются показания и судовладельцев, и капитанов тех судов, которые задерживаются Российской Федерацией. Весь этот материал собирается, и он будет основой для дальнейшего иска (против РФ. - Ред.) со стороны Министерства иностранных дел в международные судебные инстанции", - рассказал он.

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Тука подчеркнул, что остановки Россией судов в Азове являются незаконными, так как, согласно международному морскому праву, останавливать гражданские суда можно в четырех случаях: работорговля, пиратство, незаконное ведение эфирного вещания и изменение флага.

"Никаких законных оснований для осуществления таких действий со стороны России не существует a priori", - подчеркнул он.

Напомним, 30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия не только задерживает суда в Азовском море, но также использует этот канал для скрытых поставок оружия для собственных формирований на Донбассе. В то же время, заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн отметил: "Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу к украинским портам, является нарушением суверенитета и территориальной целостности, подрывает международное право". По его словам, это мешает как процессу переговоров в Нормандском формате, так и диалогу между представителями США и России Куртом Волкером и Владиславом Сурковым.

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