 Пособие "Архивы КГБ для медиа" презентовали во Львове

Как перпедает Цензор.НЕТ, об этом "Центр исследований освободительного движения" сообщает в Фейсбуке.

"Умение читать архивы КГБ пригодится медийникам, которые хотят научиться противодействовать пропаганде и дезинформации в инфопространстве. Авторы пособия рассказывают, как работать с документами коммунистических спецслужб и превращать их в историю", - говорится в сообщении.

В ЦИОД отметили, что получить данные из рассекреченных в Украине архивов советской спецслужбы вправе каждый желающий.

"Сегодня любой может обратиться в архив КГБ в Украине и получить доступ. Для этого надо только паспорт. Обращение можно подать и через интернет. Архивы в Украине не имеют права брать плату за сделанные вами самостоятельно копии на телефон или фотоаппарат. Никто из бывших чекистов не может ограничить доступ к информации о себе", - отмечают активисты.

Презентация книги состоялась в музее "Тюрьма на Лонцкого".

Руководство "Архивы КГБ для медиа" можно читать в открытом доступе ПО ССЫЛКЕ