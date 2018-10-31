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 Пособие "Архивы КГБ для медиа" презентовали во Львове

В среду, 31 октября, во Львове общественная организация "Центр исследований освободительного движения" презентовала пособие "Архивы КГБ для медиа".

Как перпедает Цензор.НЕТ, об этом "Центр исследований освободительного движения" сообщает в Фейсбуке.

"Умение читать архивы КГБ пригодится медийникам, которые хотят научиться противодействовать пропаганде и дезинформации в инфопространстве. Авторы пособия рассказывают, как работать с документами коммунистических спецслужб и превращать их в историю", - говорится в сообщении.

В ЦИОД отметили, что получить данные из рассекреченных в Украине архивов советской спецслужбы вправе каждый желающий.

"Сегодня любой может обратиться в архив КГБ в Украине и получить доступ. Для этого надо только паспорт. Обращение можно подать и через интернет. Архивы в Украине не имеют права брать плату за сделанные вами самостоятельно копии на телефон или фотоаппарат. Никто из бывших чекистов не может ограничить доступ к информации о себе", - отмечают активисты.

Презентация книги состоялась в музее "Тюрьма на Лонцкого".

Руководство "Архивы КГБ для медиа" можно читать в открытом доступе ПО ССЫЛКЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3094492
 
   
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