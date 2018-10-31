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Все про:УПЦ (720) автокефалия (230) Томос (48)

 В Верховный суд поступило три иска от представителей УПЦ МП об отмене обращения о получении Томоса

В Верховный суд поступило три исковых заявления от различных представителей УПЦ МП об отмене постановления парламента о поддержке обращения президента Украины в вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба государственной судебной администрации.

"Верховный суд рассмотрит несколько исков в Верховную Раду Украины о признании противоправным и отмене постановления от 19 апреля 2018" О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине ", - отметили в пресс-службе.

Там рассказали, что по состоянию на 30 октября в производстве есть три таких исковых заявления от различных истцов, две из которых будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам и в срок не более 60 дней со дня открытия производства по делу.

Среди истцов в этих делах указаны "Религиозная община Украинской православной церкви при храме имени Святителя Николая бердянской епархии города Бердянска Запорожской области" и Городницкий Свято-Георгиевский мужской ставропигиальный монастырь.

"Производство по этим делам открыты 8 и 9 октября", - добавили в суде.

Еще одно дело по иску священника УПЦ МП епископа Гедеона (Юрия Харона) назначили к рассмотрению в судебном заседании с вызовом сторон на 27 ноября 2018.

Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094490
 
 
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От ідіоти, у нас відповідність будь-яких нормативних актів законодавству визначає лише Конституційний суд!
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А хто має право втручатися у рішення ВР України?
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Як казав колись Л.Кравчук - Верховна Рада може прийняти будь-яке рішення ..
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Звичайно. Прийняте звернення до Варфоломія, та його підтримка не порушуює жоден закон України.
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Дело дрянь Верховный суд Украины тут же постановит, что обращение о предоставлении автокефалии украинской церкви противоречило Конституции Украины и вредит государственным интересам Украины.
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Учіть правоо, про відповідність Конституції може судити лише Конституційний суд!
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Как-же "гундяевский каганат" не желает Украину-то терять,а ведь "паровоз-уже уже уехал".

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Аргументація на підтримку звернення від РПЦ (УПЦ МП) не наводиться. Можна прогнувати, що таке звернення від РПЦ порушуює права інших православних і тому не буде задоволено.
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этих заявщиков - прихвостней мордвы первыми на выселки на сайберию, с полным лишением собственности, или осуждение как террористов.
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беснуются черти..... томос таки действует....
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Головне, що українська церква стала канонічною, а ваша перестала бути православною церквою і стала сектою.
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Засуньте иски им в глотку, и вывезите на границу с рашкой.
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мразье кацапо-фашисткое беснует!
некст НАТО
и ядерное!
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Бедный мальчик так старался-

пальцем попу затыкал.
Но понос не унимался-
Через уши вытикал.
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ну так МП должен в Басманный суд обратиться 😕😆
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кацапы в рясах, ваш поезд уже на тихом ходу в Запоребриковье.
Просьба не опаздывать До Верховного суду надійшло три позови від представників УПЦ МП щодо скасування звернення про отримання Томосу - Цензор.НЕТ 2959
До Верховного суду надійшло три позови від представників УПЦ МП щодо скасування звернення про отримання Томосу - Цензор.НЕТ 3819
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истцов на кол посадить... или в рашенпидерейшен кадилом махать...
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Для гебистской рассеи потеря Украины , смерти подобна ! Кремлёвский фюрер стал понимать , что профукал Украину из- за своего имперского вЯличия и тупости ! Мразь и в Африке мразь ....
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Ну отменят обращение парламента и что? Томос не парламенту дают и не парламент, церковь как бы отделена от государства так что нихрена от решения суда не изменится.
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у кацапов забрали право рулить украинской церковью, так что если не будет томоса - будет прямое управление Вселенского, что может быть даже плюс, помня поговорку про трех гетьманов. а то, что цапы хотят стать еще и раскольниками действительно делает их сектой. верхушка наверняка и так все прекрасно знает, и ей вообще глубоко похрен на религию (судя по поддержке массовых убийств Х#йлом) но оболваненный народ и так по инерции будет поддерживать. интересно, как кремлевские агенты кгб сразу залезли в верховный суд, когда вроде нужно сначала судиться в судах нижней инстанции?
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То, что одно из обращений поступило из Бердянска, не удивляет. Это вотчина некоего митрополита УПЦ МП Луки, в народе именуемого Лукой-Мудищевым.
Пацан к успеху шел через спальню своего покровителя митрополита Илариона :

1988 року закінчив середню школу. З 1988 року працював у Центральній міській лікарні м. Харцизька санітаром. У 2000 році захистив магістерську дисертацію з присвоєнням вченого ступіня магістр медицини. У березні 1998 року митрополитом Донецьким і Маріупольським Іларіоном висвячений у сан диякона. Птенцы спальни Илариона отличаются особыми дарами: услужливостью, догадливостью и готовностью ложиться под покровителя служить. Не случайно, именно Мудищева взяли на собор РПЦ в Минске.
Иларион даунецкий (как и Арсений святогорский!) играет в патриота Украины, а "услышать дамбас" отправил своего служку.
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А яке відношення фсб-шники мацковського паханату мають до церкви? Їх позови - в ігнор, як і всю їх секту.
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УПЦ РПЦ МП не устает подтверждать свою мерзотность. Всё, буквально всё - против Украины и за имперскую Россию.
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разве их "позов" к ВР не является давлением церкви на государство в лице парламента?
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Сегодня же был Бал Воланда, который салютовал Варфаламею и Андреевской церкви. Возможно, Сатана и дальше будет помогать и православные Украины наплюют на свое крещение..
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Надо провести референдум среди православных Украины. Ведь все они принимали одно крещение и, возможно, они все похожи на Порошенко и мечтают перейти в другую церковь. Может быть все в Украине такие же как и он.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Верховный суд поступило три иска от представителей УПЦ МП об отмене обращения о получении Томоса
 
 
 
 
 
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