 В Верховный суд поступило три иска от представителей УПЦ МП об отмене обращения о получении Томоса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба государственной судебной администрации.

"Верховный суд рассмотрит несколько исков в Верховную Раду Украины о признании противоправным и отмене постановления от 19 апреля 2018" О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине ", - отметили в пресс-службе.

Там рассказали, что по состоянию на 30 октября в производстве есть три таких исковых заявления от различных истцов, две из которых будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам и в срок не более 60 дней со дня открытия производства по делу.

Среди истцов в этих делах указаны "Религиозная община Украинской православной церкви при храме имени Святителя Николая бердянской епархии города Бердянска Запорожской области" и Городницкий Свято-Георгиевский мужской ставропигиальный монастырь.

"Производство по этим делам открыты 8 и 9 октября", - добавили в суде.

Еще одно дело по иску священника УПЦ МП епископа Гедеона (Юрия Харона) назначили к рассмотрению в судебном заседании с вызовом сторон на 27 ноября 2018.

Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.