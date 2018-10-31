 Обвиняемым в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году продлили арест на два месяца

Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове отказался от адвоката: решение может привести к новому затягиванию судебного процесса

"Обвиняемым в теракте возле Дворца спорта продолжили меру пресечения до 29 декабря. Все ходатайства защиты и обвиняемых об отмене меры пресечения и об изменении остались без удовлетворения", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, сегодня суд допросил двух потерпевших. Следующее заседание назначили на 7 ноября.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

Также читайте: Родители одного из погибших в харьковском теракте отказались от гражданского иска из-за пророссийских взглядов, - адвокат потерпевших

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.