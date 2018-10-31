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Все про:Пенсионный фонд (332) Зарудный (7)

 Председателем Пенсионного фонда назначен экс-госсекретаря Минфина Капинуса вместо Зарудного

Кабинет Министров 31 октября освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил сам Капинус.

Евгений Капинус утвердительно ответил на вопрос о его назначении председателем Пенсионного фонда.

Он занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь текущего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ

До этого он был замминистра финансов.

Капинус с 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации Президента.

С 2005 года начал работать в Главной службе социально-экономического развития Секретариата Президента, где занимал руководящие должности.

С 2010 по 2011 года был советником вице-премьер-министра секретариата Кабинета Министров, а затем работал координатором в Координационном центре экономических реформ при Президенте.

В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3094487
 
 
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Це той Пенсійний фонд, що має постійний дефіціт бюджету? 🤔
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Капинус? Ещё один казак запорожский..
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Вот билять, потихонькус начитиьс вертитьсь в глобальнайсь масьсёнского заговорьсь, куда не плюнь везде Яценюк, Гройсман, Вальцман, мама! тут ишо - Капинус, Тимошенко, Янукович пистец одни иудеи. Може этническим украинцам надо стать масонами (строителями) ?
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янукович за походженням із татар та поляків.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредседателем Пенсионного фонда назначен экс-госсекретаря Минфина Капинуса вместо Зарудного
 
 
 
 
 
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