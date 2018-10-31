Украина с начала года импортировала газа на 24,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - Минэнерго.

Такую статистику обнародовало Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер

За три квартала 2018 года на 7% уменьшился и транзит газа (65,446 млрд кубометров). При этом добыча природного газа в Украине за январь-сентябрь 2018 года, по данным Минэнерго, составила 15,5 млрд кубометров, что соответствует результатам января-сентября 2017 года.