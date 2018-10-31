EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични
 Общество
  503  18
Все про:Газ (8955) импорт (423) Минэнергоугля (518)

 Украина с начала года импортировала газа на 24,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - Минэнерго

За январь-сентябрь 2018 года импорт природного газа в Украину составил 1 189,6 миллионов кубометров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Такую статистику обнародовало Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер

За три квартала 2018 года на 7% уменьшился и транзит газа (65,446 млрд кубометров). При этом добыча природного газа в Украине за январь-сентябрь 2018 года, по данным Минэнерго, составила 15,5 млрд кубометров, что соответствует результатам января-сентября 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3094485
 
 
 Топ комментарии
 
нам розповідають , що український газ іде для населення , а імпортний - для промисловості ... тобто - за останній рік "життя по новому" промисловість України скоротилася на 24% ..?
 показать весь комментарий
 
Украина с начала года импортировала газа на 24,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - Минэнерго.

Зате ціни на газ для населення підвищила більше чим на 23 %.
 показать весь комментарий
 
А какая мне х***й разница от етого если газ все равно подорожал. Украина уже почти совсем не импортирует газ, а продает наш украинский газ стоимостью $30 по внешнерыночным ценам. Тоесть нас попросту правительство ограбило.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нам розповідають , що український газ іде для населення , а імпортний - для промисловості ... тобто - за останній рік "життя по новому" промисловість України скоротилася на 24% ..?
 показать весь комментарий
 
 
Минулого року імпортували більш ніж треба.
 показать весь комментарий
 
Украина с начала года импортировала газа на 24,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - Минэнерго.

Зате ціни на газ для населення підвищила більше чим на 23 %.
 показать весь комментарий
 
 
Заборонити підвищення тарифів для газ, світло та воду для населення, скасувати підвищення тарифу на газ для населення з 01.11.18
https://petition.president.gov.ua/petition/47624?fbclid=IwAR1L9lffGs7GPzOmXNNwSSmxK5hU4l_6Eo0x9go_sTANl5rVc6bxV0FWIZA

В Україні частка населення зі статусом "бідний" складає біля 50% (22 млн) лише офіційно. Прожитковий мінімум складає 1841 грн, пенсія - 1452 грн, допомога для дитини - 860 грн. на місяць. З підвищенням ціни на газ для населення на 23% ьільшість домогосподарств зазнають значного скорочення якості життя та погіршення здоров'я. Буде й надалі погіршуватись соціальна безпека, повністю занепаде культура. За Конституцією України, "Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави."
"Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству."
Вимагаю скасування незаконного рішення Кабінету Міністрів України, прийнятого 19.10.2018, як такого, що не відповідає інтересам народу України та несе значне збіднення населення України з усіма негативними наслідками для життя, здоров'я, соціального клімату тощо. Вимагаю також недопущення подальшого збільшення тарифів на гіз / опалення, воду та світло для населення України.
 показать весь комментарий
 
 
так и будет пока будете требовать тдешевый газ вместо больших зарплат.
Идиоты.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Промышленность-основной потребитель газа. Выводы делайте сами.
 показать весь комментарий
 
А какая мне х***й разница от етого если газ все равно подорожал. Украина уже почти совсем не импортирует газ, а продает наш украинский газ стоимостью $30 по внешнерыночным ценам. Тоесть нас попросту правительство ограбило.
 показать весь комментарий
 
 
а давайте сразу повысим цену газа в 10 раз! и можно больше не импортировать ничего...
 показать весь комментарий
 
Дегазификация страны - реальность. Дрова набирают популярность. Слава великим правителям! Позор Ю.Т.
 показать весь комментарий
 
так це ж "перамога" - хіба не за це стояв Майдан ?
 показать весь комментарий
 
 
NNN - особенно на фоне Армении...

Там же одни горы и камни.... + отжатый Карабах с суглинистыми и песчанными почвами...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина с начала года импортировала газа на 24,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - Минэнерго
 
 
 
 
 
 вверх