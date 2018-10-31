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 Командир взвода разведки 28-й ОМБ Гаврилюк скончался от побоев старшего по званию сослуживца, - "Думская"

Командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка (позывной "Сява"), погибшего в зоне Операции объединенных сил на востоке Украины, забил до смерти старший по должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщил источник в военной прокуратуре и подтвердили сослуживцы воина.

"Под Марьинкой его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство", — говорит собеседник издания в прокуратуре.

"Они служили вместе года полтора, и Андрей часто нападал на Ярослава", — добавляют военнослужащие бригады.

Избивший Ярослава Гаврилюка командир разведки батальона – одессит. Несмотря на офицерскую должность, он носит сержантские погоны.

По информации "Думской", родственница подозреваемого в преступлении работает в учебном заведении МВД Украины. Сослуживцы Ярослава опасаются, что он уйдет от ответственности.

К слову, в 2014 году, когда уже вовсю бушевала война на востоке, этот Андрей М. размещал в соцсетях фотографии с георгиевской лентой.

Прощание с Ярославом Гаврилюком прошло сегодня в одесском Доме офицеров, что на Пироговской улице, а земле его предали на Новогородском (Таировском) кладбище.

Как выяснила "Думская", Андрей М. родился в 1973 году. Окончил Одесскую национальную юридическую академию, был членом сепаратистской партии "Родина" и даже баллотировался от нее в Одесский облсовет.

Командир взвода разведки 28-й ОМБ Гаврилюк скончался от побоев старшего по званию сослуживца, - Думская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094483
 
 
 Топ комментарии
 
вот что пишут в коментах Думской
"Этот на фото бывший прокуроский по Одессе это первое, отношение к Укранине у него нет не какого, он сепар на все 200% + на него было уголовное дело за боеприпасы которые он вывозил из АТО сидел в СИЗО, отмазали… почему до сих пор он в ВСУ вопрос правильный, но ответа у меня нет к сожалению, он мне лично в 2014 году летом говорил, что ему легче с Путиным договориться чем с Обамой… я это к тому что для него рАссия на первом месте, в какой то момент я подумал что он переформатировался в своих мыслях пошел в АТО за Украину, а оказывается увы, ради наживы, а там кто его знает может казачек засланный, а Одессе его ждут патриоты Украины у которых много к нему вопросов, на этот раз не отмажится сука, если раньше в СИЗО попадет.
Слава Украине!!!"
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Це повний піпець... Совок нікуди не вивітрився із армії, дідівщина як була, так і залишилась. А нам заливають про якісь стандарти НАТО...
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снова - обычная история Командир взвода разведки 28-й ОМБ Гаврилюк скончался от побоев старшего по званию сослуживца, - "Думская" - Цензор.НЕТ 5831
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Олень с георгиевской лентой напал на подчиненного и убил. Что смешного?
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Смешно то что у нас "самая сильная армия Европы и все по стандартам НАТО" Командир взвода разведки 28-й ОМБ Гаврилюк скончался от побоев старшего по званию сослуживца, - "Думская" - Цензор.НЕТ 1491 Даже дедовщина и неуставные отношения в боевых условиях! Командир взвода разведки 28-й ОМБ Гаврилюк скончался от побоев старшего по званию сослуживца, - "Думская" - Цензор.НЕТ 5920 Потенциальный сепар убил солдата...Да за это сослуживцам надо бы расстрелять урода на месте.
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Та ні, насправді банальна битовуха, якщо це взагалі правда. Був би цей Андрій М. явним сепаром, його б вже свої кончили, а так ні в кого конфліктів з ним наче не було.
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Це повний піпець... Совок нікуди не вивітрився із армії, дідівщина як була, так і залишилась. А нам заливають про якісь стандарти НАТО...
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Фигня! В боевых подразделениях дедовщины не бывает. Там люди с оружием. Служил, знаю. Тут другое.
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вот что пишут в коментах Думской
"Этот на фото бывший прокуроский по Одессе это первое, отношение к Укранине у него нет не какого, он сепар на все 200% + на него было уголовное дело за боеприпасы которые он вывозил из АТО сидел в СИЗО, отмазали… почему до сих пор он в ВСУ вопрос правильный, но ответа у меня нет к сожалению, он мне лично в 2014 году летом говорил, что ему легче с Путиным договориться чем с Обамой… я это к тому что для него рАссия на первом месте, в какой то момент я подумал что он переформатировался в своих мыслях пошел в АТО за Украину, а оказывается увы, ради наживы, а там кто его знает может казачек засланный, а Одессе его ждут патриоты Украины у которых много к нему вопросов, на этот раз не отмажится сука, если раньше в СИЗО попадет.
Слава Украине!!!"
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"что позволено юпитеру, то не позволено быку"
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такой бык мог забить кого угодно...даже мамонта... а не простого солдата...
п*дло
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слава петру порошенко, родителю ВСУ и безальтернативнному президенту
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А в цей час в козляндїї,знову шпiлi-вiлi Командир взвода разведки 28-й ОМБ Гаврилюк скончался от побоев старшего по званию сослуживца, - "Думская" - Цензор.НЕТ 3149 Командир взвода разведки 28-й ОМБ Гаврилюк скончался от побоев старшего по званию сослуживца, - "Думская" - Цензор.НЕТ 3149 Троих сотрудников отдела МВД России по Уфимскому району подозревают в изнасиловании коллеги, пишет «Коммерсант-Уфа».
По данным следствия, в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела полиции они изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.
По данным издания, подозреваемые - начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Последний пока проходит по делу в качестве свидетеля.
Сообщается, что перед совершением преступления подозреваемые употребляли алкоголь.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает Рамблер.
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Да полно Вам..., двое "русских", Эдуард и Салават (вот тут мне уже смешно) и вуаярист Павел (по совместительству начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района - интересно куда он мигрирует?), в Уфе изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя. Так єто у них в порядке вещей...
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Семочко слили журналистам за то, что он был на стороне волонтёров, борящихся с фарм. мафий и действовал против барыг.
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Точно. И бабла ему на счёт накидали, и машин надарили, и дом купили, пр.
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Ну не быть же ему белой вороной среди СБУшников.
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Просто это не налазит а журналистские штампы.
Вечерняя сказка про журналистов
https://www.youtube.com/watch?v=XM-3Zq-n29c
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Соболезнования родным... Надеюсь этого быка таки встретят....
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Такого только расстрелять и то мало будет. Убил парня сепар гнида.
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Небось рашистам служил и сливал все про наших !
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Сепары разведкой керуют! Ахренеть! У примыминистра перекладач шпигун, разведками всех уровней сепары заведуют! Шо происходит? С кем и кто воюет? Бред.
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Командир розвідки батальону має військове звання "сержант" ото дійсно зрада що на офіцерських посадах сидять сержанти ще і ватники.
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не знаю как, но выслать всех этих любителей русни в рашку, всех и из всех стран, но это не лёхкая задача, они мрази даже на призыви своего солнцеликого не отликается и бормочят - ищи дураков, но зараза, они готовы эту нечисть тянуть туда где живёт.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандир взвода разведки 28-й ОМБ Гаврилюк скончался от побоев старшего по званию сослуживца, - "Думская"
 
 
 
 
 
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