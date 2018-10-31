 Командир взвода разведки 28-й ОМБ Гаврилюк скончался от побоев старшего по званию сослуживца, - "Думская"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщил источник в военной прокуратуре и подтвердили сослуживцы воина.
"Под Марьинкой его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство", — говорит собеседник издания в прокуратуре.
"Они служили вместе года полтора, и Андрей часто нападал на Ярослава", — добавляют военнослужащие бригады.
Избивший Ярослава Гаврилюка командир разведки батальона – одессит. Несмотря на офицерскую должность, он носит сержантские погоны.
По информации "Думской", родственница подозреваемого в преступлении работает в учебном заведении МВД Украины. Сослуживцы Ярослава опасаются, что он уйдет от ответственности.
К слову, в 2014 году, когда уже вовсю бушевала война на востоке, этот Андрей М. размещал в соцсетях фотографии с георгиевской лентой.
Прощание с Ярославом Гаврилюком прошло сегодня в одесском Доме офицеров, что на Пироговской улице, а земле его предали на Новогородском (Таировском) кладбище.
Как выяснила "Думская", Андрей М. родился в 1973 году. Окончил Одесскую национальную юридическую академию, был членом сепаратистской партии "Родина" и даже баллотировался от нее в Одесский облсовет.
"Этот на фото бывший прокуроский по Одессе это первое, отношение к Укранине у него нет не какого, он сепар на все 200% + на него было уголовное дело за боеприпасы которые он вывозил из АТО сидел в СИЗО, отмазали… почему до сих пор он в ВСУ вопрос правильный, но ответа у меня нет к сожалению, он мне лично в 2014 году летом говорил, что ему легче с Путиным договориться чем с Обамой… я это к тому что для него рАссия на первом месте, в какой то момент я подумал что он переформатировался в своих мыслях пошел в АТО за Украину, а оказывается увы, ради наживы, а там кто его знает может казачек засланный, а Одессе его ждут патриоты Украины у которых много к нему вопросов, на этот раз не отмажится сука, если раньше в СИЗО попадет.
Слава Украине!!!"
п*дло
По данным следствия, в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела полиции они изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.
По данным издания, подозреваемые - начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Последний пока проходит по делу в качестве свидетеля.
Сообщается, что перед совершением преступления подозреваемые употребляли алкоголь.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает Рамблер.
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