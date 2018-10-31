 Депутаты ПАСЕ отправляются на Донбасс проверить работу ОБСЕ и гуманитарную ситуацию

Об этом на пресс-конференции проинформировал председатель фракции социалистов, демократов и зеленых в Парламентской ассамблее Совета Европы, спикер по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДПГ немецкого Бундестага Франк Швабе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим посмотреть на ситуацию там, и как она меняется, встречаемся с миссией ОБСЕ. Речь идет, скорее, не об отчетах, мы хотим посмотреть ...уважают ли их (миссию ОБСЕ)", - сказал он.

Кроме Швабе, планируют посетить Донбасс еще несколько депутатов ПАСЕ от этой фракции.

Делегация европарламентариев должна также проанализировать состояние реализации конкретных социальных и гуманитарных проектов, которые были основаны при поддержке Германии и реализуются на Донбассе.

"Мы посетим детскую больницу, которую финансировал Фонд Розы Люксембург. Мы хотим посмотреть проект помещений для беженцев, где участвовала Германия, проект психо-социального сопровождения людей, пострадавших от войны", - отметил депутат.

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По его словам, после завершения визита будет подготовлен отчет о расходовании средств на реализацию этих проектов и эффективности предоставления помощи людям на временно оккупированной территории.

Кроме того, депутаты исследуют положение дел на Донбассе с гуманитарной помощью людям. "Это 4,4 млн человек, страдающих от этой ситуации. Германия заинтересована в помощи этим людям и Украине в этом вопросе", - отметил Швабе.

По его словам, в ПАСЕ есть определенная обеспокоенность относительно ситуации в вопросе охраны окружающей среды.

Депутат немецкого Бундестага Франк Швабе встретится с представителями правительства Украины, Верховной Рады, гражданского общества, а также с представителями международных организаций.

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