 Госпотребслужба ужесточила требования к перевозке животных, после инцидента с овцами

Об этом свидетельствует приказ Госпродпотребслужбы "О случаях несоблюдения правил транспортировки животных" № 887 от 31.10.2018, передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Подчеркивается, что служба отныне будет выдавать документы на живых животных только после проверки условий транспортировки.

"Отныне ветеринарные документы на живых животных будут выдаваться только после проверки транспортных средств и условий транспортировки. В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют Правилам транспортировки животных, в частности в части соблюдения требований минимальной площади на одно животное, то ветеринарные документы выдаваться не будут", - указывается в документе.

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При этом ответственными за выполнение указанного приказа ведомство определило начальников территориальных органов Госпотребслужбы и региональных служб государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на госгранице и транспорте или лица, исполняющие их обязанности.

Кроме того, согласно приказу, при загрузке животных должна быть обеспечена видеофиксация для документирования процессов, в том числе на предмет соответствия требованиям законодательства по идентификации животных.

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Напомним, в четверг, 25 октября, стало известно, что в паромном терминале города Черноморск уже в течение почти двух недель полностью без еды и воды находятся почти 300 овец. Они оказались в ужасном положении из-за бюрократии. Сообщалось, что ветслужба запретила вывезти животных с территории терминала. Владелице не выдавали разрешения на вывоз овец, так как считали, что животные могли подхватить и переносить какие-то инфекции.

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