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Все про:животные (667) Госпродпотребслужба (121)

 Госпотребслужба ужесточила требования к перевозке животных, после инцидента с овцами

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ужесточила требования к перевозке животных.

 Об этом свидетельствует приказ Госпродпотребслужбы "О случаях несоблюдения правил транспортировки животных" № 887 от 31.10.2018, передает Цензор.НЕТ,  ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Подчеркивается, что служба отныне будет выдавать документы на живых животных только после проверки условий транспортировки.

"Отныне ветеринарные документы на живых животных будут выдаваться только после проверки транспортных средств и условий транспортировки. В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют Правилам транспортировки животных, в частности в части соблюдения требований минимальной площади на одно животное, то ветеринарные документы выдаваться не будут", - указывается в документе.

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При этом ответственными за выполнение указанного приказа ведомство определило начальников территориальных органов Госпотребслужбы и региональных служб государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на госгранице и транспорте или лица, исполняющие их обязанности.

Кроме того, согласно приказу, при загрузке животных должна быть обеспечена видеофиксация для документирования процессов, в том числе на предмет соответствия требованиям законодательства по идентификации животных.

Также читайте: В украинских портах нет карантинных зон, где ветеринары могли бы осматривать животных, - зоозащитник Тодорчук

Напомним, в четверг, 25 октября, стало известно, что в паромном терминале города Черноморск уже в течение почти двух недель полностью без еды и воды находятся почти 300 овец. Они оказались в ужасном положении из-за бюрократии. Сообщалось, что ветслужба запретила вывезти животных с территории терминала. Владелице не выдавали разрешения на вывоз овец, так как считали, что животные могли подхватить и переносить какие-то инфекции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094479
 
 
 Топ комментарии
 
Ужесточила, это в смысле откат теперь в 2 раза больше? Госпотребслужба ужесточила требования к перевозке животных, после инцидента с овцами - Цензор.НЕТ 738
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Тоесть не карантинные площадки надо строить, а ужесточать нормы перевозки?)) Оригинально...
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Нужно не ужесточать а выполнять те правила которые давно приняты... Держспоживслужба посилила вимоги до перевезення тварин після інциденту з вівцями - Цензор.НЕТ 5586 вероятно в последнее время в этой службе произошло дурное событие когда на руководящих постах засели бестолковые идиоты.Разогнать и не позориться.
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Інколи влада може щось робити, коли щось трапиться або одержить "підсрачника" від народу, що дуже довго не мало місця.
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Ужесточила, это в смысле откат теперь в 2 раза больше?
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Отныне ветеринарные документы на живых животных будут выдаваться только после проверки транспортных средств и условий транспортировки. В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют Правилам транспортировки животных, в частности в части соблюдения требований минимальной площади на одно животное, то ветеринарные документы выдаваться не будут

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Это же чистой воды условия выбивать взятки Госпотребслужба ужесточила требования к перевозке животных, после инцидента с овцами - Цензор.НЕТ 6410
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перевозка ---- только после проверки транспортных средств и условий транспортировки. В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют Правилам транспортировки животных, в частности в части соблюдения требований минимальной площади на одно животное............. не ну вааабще в Петиных желтых коробках набитых людьми как селедками ... людям значит ездить можно , а овцам Госпотребслужба ужесточила требования к перевозке животных, после инцидента с овцами - Цензор.НЕТ 4127 ,не ну вааабще в зоопарке и то условия лучше , чем в жизни по новому Госпотребслужба ужесточила требования к перевозке животных, после инцидента с овцами - Цензор.НЕТ 4224
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А тебе що, до Петі возили у кращих? А чого це ти Віті не писав? Боявся що голову відріжуть, а зараз таким хоробрим став, бо знаєш що тобі за ці кляузи нічого не буде.
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так Овощ желтые скотовозы не делал это во первых , во вторых при Овоще был Шустрик ,за которого Петя обещал сдохнуть ,были мультики 95 ,а сейчас что то не вижу новых мультиков не про Овоща , а про Петю ......... только начали делать как вскоре и закончили , а сколько сюжетов новых -- например Роттердам +,или Приват минус
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Тупо добавили еще кучу справок.

По итогу будет увеличение коррупционно-бюрократического давления на животноводов. Как следствие будут меньше возить и выращивать.
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Тоесть не карантинные площадки надо строить, а ужесточать нормы перевозки?)) Оригинально...
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харант без карантина хоть сможет перемещаться.?
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При відправленні товару за кордон, продавець обов'язково страхує вантаж. Там страхуються різні ризики, в тому числі і ризик втрати і пошкодження товару. Мабуть продавцеві було вигідніше отримати страхове відшкодування, ніж морочитись з тими вівцями. Вівці загинули, факт загибелі підтверджено, страховий випадок настав. Страхова компанія зобов'язана виплатити відшкодування.
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Оказывается, виноваты не те, кто неделями их на этой сраной таможне продержал, не кормил и не поил, а те, в чьих машинах их перевозили. Маразм крепчал, и танки наши быстры... Держспоживслужба посилила вимоги до перевезення тварин після інциденту з вівцями - Цензор.НЕТ 3919
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Власник вівців повинен був знати, що товар повернувся назад і що товар на карантині бо митниця про це повідомляє. Як швидко було відправлено власнику повідомлення про те, що вівці прибули на митну територію і хто там що нахамутав не зрозуміло, про це чомусь не пишуть.
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Нужно не ужесточать а выполнять те правила которые давно приняты... Держспоживслужба посилила вимоги до перевезення тварин після інциденту з вівцями - Цензор.НЕТ 5586 вероятно в последнее время в этой службе произошло дурное событие когда на руководящих постах засели бестолковые идиоты.Разогнать и не позориться.
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идиоты, при чем здесь перевозка?
бедных тех животных морили голодом и мучили жирные красномордые чинуши-таможенники, а не перевозчики. чтоб вы все передохли, как те овцы, сволочье чинушное.
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Та блин, скоко-ж уже этих с приставкой "Гос..."-аппаратов/чиновников на Ваши шеи? Скоко-ж можно? Дыхнуть-же завтра уже низзя будет, без справки "об экологически чистом дыхании" (за взятку естественно). Доколе? Доколе терпеть будете? Вы живёте в свободной стране или шо или де или как? Скоко-ж Вы сами будете терпеть этих педрил, на бумажках наживающихся, с приставкой "Гос...". Сами без "них" разобратся не можете как и шо Вам всем там перевозить? как Вам жить? как Вам самим с собой ладить? --- обязательно тут "Гос..." нужен и 450-дебилов-депутатов? Какой позор...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГоспотребслужба ужесточила требования к перевозке животных, после инцидента с овцами
 
 
 
 
 
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