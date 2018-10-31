 С трудом представляю, чтобы Сенцов делился творческими планами с тюремщиками, - правозащитница Щур о заявлениях замдиректора ФСИН Максименко

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила правозащитница из Челябинска Татьяна Щур, пишет Цензор.НЕТ.

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"Недавно от Олега получили письмо - от 23 октября, предназначенное для его коллег-режиссеров. Текст письма, естественно, не читала. Только приписку, предназначенную для всех заинтересованных: "У меня - ОК". До того письмо Сенцова, персональное для нас, было 18 октября. Нормальное, деловое письмо, с юмором. Про самочувствие - очень мало, разве что слова: "Чувствую себя неплохо", - рассказала Щур.

Вместе с тем, она подвергла большому сомнению сделанное ранее в среду заявление замглавы ФСИН РФ Валерия Максименко, в котором тот, среди прочего, довольно подробно рассказал о творческих делах Сенцова. "С трудом представляю, чтобы Олег делился своими творческими планами с тюремщиками", - резюмирует правозащитница.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.

16 октября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила журналистам, что состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ тяжелое, у него нет оптимизма по поводу своего будущего. В МИД Украины потребовали допустить к политзаключенному украинских врачей и консула.

31 октября замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что здоровье Сенцова после голодовки практически пришло в норму, он якобы набрал около 10 кг и почти вернулся к своему первоначальному весу. Еще, по его словам, Сенцов вернулся к творческой деятельности, "вернулся и к активной творческой жизни, пишет несколько книг и пьесу", а также "поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства, обсуждая с ними вопросы возможности постановки своей пьесы".