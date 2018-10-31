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 В суде по делу Насирова зачитали еще 20 страниц обвинения, - адвокат Лысак

Шевченковский районный суд Киева 31 октября продолжил рассмотрение по существу дела экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат Насирова Александр Лысак, пишет Цензор.НЕТ .

"Сегодня зачитали страниц 20 обвинительного акта. Следующее заседание у нас на 20 ноября", - сказал Лысак. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуроры зачитали 366 из 774 страниц обвинительного акта по делу Насирова, - САП

Напомним, Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия.

Судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Также читайте: Насиров написал открытое письмо Холодницкому: "На вас лично лежит ответственность за все беззаконие, что происходило со мной"

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц.

Источник: https://censor.net.ua/n3094475
 
 
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и на сколько лет хватит сценарий читать ? С реформированными Петей Судами,надо поступать как в Ватикане, закрыть их всех ,и пока не будет решения ни выпускать не жрать не срать Суд у справі Насірова зачитав іще 20 сторінок обвинувачення, - адвокат Лисак - Цензор.НЕТ 4341
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скучно...
а вот если бы он сидел... читали бы быстрее
(особенно если забыть закон савченко...(как для себя писала )) )))))))
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Видел по телеку,как он на венском балу был(во Львове).А потом какой-то ведущей интервью дал.Даже зауважал за прямоту.Вот буквально:"От"№итесь от меня.Всё у меня ХАРАШО".Т.е. даже не стал делать вид для пипла,что его этот процессуальный цирк как-то парит.Уважаю искренность.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ суде по делу Насирова зачитали еще 20 страниц обвинения, - адвокат Лысак
 
 
 
 
 
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