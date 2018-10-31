 Учения с применением управляемых ракет пройдут 1-4 ноября на Херсонщине. На это время над Черным морем закроют воздушное пространство, - ВВС

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский.

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", - сообщил Струтинский.

По его словам на это время будет закрыто воздушное пространство над Черным морем.

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