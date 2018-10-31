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 Учения с применением управляемых ракет пройдут 1-4 ноября на Херсонщине. На это время над Черным морем закроют воздушное пространство, - ВВС

С 1 по 4 ноября в Херсонской области пройдут испытания управляемых ракет, в течение этого периода будет закрыто воздушное пространство над Черным морем

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский.

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", - сообщил Струтинский.

По его словам на это время будет закрыто воздушное пространство над Черным морем.

Также смотрите: Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3094472
 
   
 Топ комментарии
 
Да, все рашистские цели пока в учебном плане надо отработать во всех вариантах.
Хай щастить !
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Гром-2? Нептун? Ольха?
И это только начало, лапти.
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Да, все рашистские цели пока в учебном плане надо отработать во всех вариантах.
Хай щастить !
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Українофоб Проханов, або прозрів або перевзувся в кульбіті...
Бомба, а не стаття вишла на Орді!
"Заверения, что Украина скоро падёт, - злонамеренная ложь" https://newsland.com/user/4296711758/content/zavereniia-chto-ukraina-skoro-padiot-zlonamerennaia-lozh/6531174
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Ізраїльські літаки розбомбили ракетний арсенал в Сірії, якось забувши, що там ординські С-300?
https://newsland.com/user/4297789135/content/izrailskie-samolety-proignorirovali-rossiiskie-s-300-v-sirii/6531215
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Гром-2? Нептун? Ольха?
И это только начало, лапти.
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эти не то что не управляемые, но и слепые и кривизна земли мешает - и не спорь, есть примеры и заявление рассеиских экспердов вышнчаишего ранга.
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бесполезная хрень… Сирия тому пример Навчання із застосуванням керованих ракет відбудуться 1-4 листопада на Херсонщині. На цей час над Чорним морем закриють повітряний простір, - ВВС - Цензор.НЕТ 606
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Ясен хрен, но больше то ничего нет. Ну может С-125 ещё "испытают".
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В руках лишнехромосомньіх бесполезная!
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С-300П, С-300В1 та С-125М1.. все прошедшие модернизацию

и должны еше "Нептуном" стрельнуть
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Надеюсь в этот раз "Нептуном" постараются не только стрельнуть, но и куда-нибудь попасть.
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У Лишнехромосомных снова пожар
На РФ масштабный пожар на нефтебазе: пострадавших пока трое (видео)

https://oleg-leusenko.livejournal.com/10482769.html
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Тут треба двома мовами!


За його словами, на цей час буде закрито повітряний простір над Чорним морем.
...
По его словам, нет никаких причин ограничивать полёты самолётов российских авиакомпаний над Черным морем во время учений.
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Все це дарма!
Виберуть Йулю і вона все просере, все підмахне, що пуйло не підсуне і всі труди, всі жертви виявляться марними.
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По траєкторіріі проти чс навколо п-о кримського і петля нестерова між арками мосту пуйського Навчання із застосуванням керованих ракет відбудуться 1-4 листопада на Херсонщині. На цей час над Чорним морем закриють повітряний простір, - ВВС - Цензор.НЕТ 6580
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчения с применением управляемых ракет пройдут 1-4 ноября на Херсонщине. На это время над Черным морем закроют воздушное пространство, - ВВС
 
 
 
 
 
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