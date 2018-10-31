 Учения с применением управляемых ракет пройдут 1-4 ноября на Херсонщине. На это время над Черным морем закроют воздушное пространство, - ВВС

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский.
"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", - сообщил Струтинский.
По его словам на это время будет закрыто воздушное пространство над Черным морем.
Хай щастить !
Бомба, а не стаття вишла на Орді!
"Заверения, что Украина скоро падёт, - злонамеренная ложь" https://newsland.com/user/4296711758/content/zavereniia-chto-ukraina-skoro-padiot-zlonamerennaia-lozh/6531174
https://newsland.com/user/4297789135/content/izrailskie-samolety-proignorirovali-rossiiskie-s-300-v-sirii/6531215
И это только начало, лапти.
и должны еше "Нептуном" стрельнуть
На РФ масштабный пожар на нефтебазе: пострадавших пока трое (видео)
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10482769.html
За його словами, на цей час буде закрито повітряний простір над Чорним морем.
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По его словам, нет никаких причин ограничивать полёты самолётов российских авиакомпаний над Черным морем во время учений.
У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв, есть уничтоженный и недобитки
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10484437.html
https://censor.net.ua/photo_news/3094318/vzryv_v_zdanii_fsb_v_arhangelske_samopodryv_mujchina_prines_s_soboyi_bombu_raneny_tri_sotrudnika_fsb
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10482944.html
Виберуть Йулю і вона все просере, все підмахне, що пуйло не підсуне і всі труди, всі жертви виявляться марними.