 Заключение о гибели члена миссии ОБСЕ Стоуна в 2017 году должна сделать украинская власть, - Хуг

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Громадському ТВ заявил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Уголовное расследование - дело компетентных властей. Эта власть - украинская. Даже несмотря на то, что это происходит в неподконтрольных районах. Получить туда доступ сейчас сложно, если вообще возможно. Но мы сделали доступными все факты, которые нам удалось установить, включая обломки авто, в котором сидел Джозеф", - отметил Хуг.

Он добавил, что, по мнению ОБСЕ, Стоун погиб в результате подрыва противотанковой мины. В то же время Хуг подчеркнул, что делать выводы должна украинская власть.

"Мы сотрудничаем с украинским правительством. Мы предоставили ему всю информацию и материалы, включая обломками машины. Они будут составлять собственную оценку. Они будут судить. Будет неправильно, если мы вмешаемся в этот процесс. Мы всегда будем помнить о Джозефе, мы убедимся, что он не отдал жизнь бесполезно, и мы будем уверені, что наши наблюдатели могут выполнять свою работу безопасно и в интересах Украины", - сказал он.

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Напомним, 23 апреля 2017 года в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США.

Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной".