EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични
 Происшествия
  1051  13
Все про:ОБСЕ (3363) Донбасс (17284) Хуг Александр (439)

 Заключение о гибели члена миссии ОБСЕ Стоуна в 2017 году должна сделать украинская власть, - Хуг

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ передает украинскому следствию все материалы о гибели члена миссии Джозефа Стоуна в апреле 2017 года на неподконтрольной территории Луганщины. Окончательный вывод по этому делу должна сделать украинская власть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Громадському ТВ заявил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Уголовное расследование - дело компетентных властей. Эта власть - украинская. Даже несмотря на то, что это происходит в неподконтрольных районах. Получить туда доступ сейчас сложно, если вообще возможно. Но мы сделали доступными все факты, которые нам удалось установить, включая обломки авто, в котором сидел Джозеф", - отметил Хуг.

Он добавил, что, по мнению ОБСЕ, Стоун погиб в результате подрыва противотанковой мины. В то же время Хуг подчеркнул, что делать выводы должна украинская власть.

"Мы сотрудничаем с украинским правительством. Мы предоставили ему всю информацию и материалы, включая обломками машины. Они будут составлять собственную оценку. Они будут судить. Будет неправильно, если мы вмешаемся в этот процесс. Мы всегда будем помнить о Джозефе, мы убедимся, что он не отдал жизнь бесполезно, и мы будем уверені, что наши наблюдатели могут выполнять свою работу безопасно и в интересах Украины", - сказал он.

Также читайте: Конфликт не Донбассе не заморожен, его возможно разрешить, - Хуг

Напомним, 23 апреля 2017 года в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США.

Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной".

Источник: https://censor.net.ua/n3094469
 
 
 Топ комментарии
 
Может пора и раше что-то предъявить за гибель гражданина США, а то постоянно наша хата с краю, ничего не видим и не слышим.
 показать весь комментарий
 
Этот хук боится рашистов - трус позорный,проваливай скорее
 показать весь комментарий
 
думаю путем отстрела впопучленцев))) Висновок про загибель члена місії ОБСЄ Стоуна в 2017 році має зробити українська влада, - Хуг - Цензор.НЕТ 6644
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Может пора и раше что-то предъявить за гибель гражданина США, а то постоянно наша хата с краю, ничего не видим и не слышим.
 показать весь комментарий
 
 
лугандонцы естественно отбояриваются - но не выйдет
придется отвечать Заключение о гибели члена миссии ОБСЕ Стоуна в 2017 году должна сделать украинская власть, - Хуг - Цензор.НЕТ 1544
 показать весь комментарий
 
 
думаю путем отстрела впопучленцев))) Висновок про загибель члена місії ОБСЄ Стоуна в 2017 році має зробити українська влада, - Хуг - Цензор.НЕТ 6644
 показать весь комментарий
 
 
Заключение о гибели члена миссии ОБСЕ Стоуна в 2017 году должна сделать украинская власть, - Хуг

А шо, в Донецке на х2р послали?
 показать весь комментарий
 
 
это " в интересах Украины" хуг в интервью вякнул, что в лугандоне обсе не увидела карликового вмешательства...?
 показать весь комментарий
 
 
Наивный Хуг, если бы он знал, как здесь расследуется дело Шеремета... а может и знает, потому, как передал материалы не международным следователям, а Юрику! Висновок про загибель члена місії ОБСЄ Стоуна в 2017 році має зробити українська влада, - Хуг - Цензор.НЕТ 899
 показать весь комментарий
 
Этот хук боится рашистов - трус позорный,проваливай скорее
 показать весь комментарий
 
 
А что так? "Республики" все таки. Сами убили сами и пишите
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаключение о гибели члена миссии ОБСЕ Стоуна в 2017 году должна сделать украинская власть, - Хуг
 
 
 
 
 
 вверх