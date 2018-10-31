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 Военно-медицинская доктрина объединит усилия военного и гражданского здравоохранения для улучшения обеспечения защитников Украины, - Кабмин

Кабинет министров Украины 31 октября своим постановлением утвердил Военно-медицинскую доктрину Украины.

Военно-медицинская доктрина - это совокупность взглядов, научно обоснованных принципов, единых организационных требований по организации медицинского обеспечения Вооруженных сил, других воинских формирований, правоохранительных и разведывательных органов и органов специального назначения с правоохранительными функциями, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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Документ определяет цели, принципы, организационные основы системы военного здравоохранения, полномочия и ответственность за ее реализацию, финансовое и ресурсное обеспечение, научное сопровождение военного здравоохранения, решение проблем военной медицины, а главное - ответственность государства и органов исполнительной власти по развитие системы военного здравоохранения и обеспечения ее возможностей в военное время.

Как говорится в сообщении, решение правительства позволит объединить усилия военного и гражданского здравоохранения на основе единого медицинского пространства с целью улучшения состояния медицинского обеспечения защитников, которые сегодня отстаивают суверенитет и территориальную целостность государства.

Доктрина определяет, что для нужд медицинских служб и гражданского здравоохранения государством обеспечивается производство и поставки необходимого перечня и количества отечественного медицинского оборудования, имущества и техники, лекарственных и профилактических средств, создание и содержание стратегического запаса в соответствии с утвержденной номенклатурой.

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С принятием Военно-медицинской доктрины, отмечают в правительстве, будут введены единые подходы к организации оказания медицинской помощи военнослужащим, их лечению и реабилитации. "Доктрина станет основой для упорядочения ведомственных руководящих документов по медицинскому обеспечению, будет способствовать улучшению материально-технического оснащения военно-медицинских служб, создаст предпосылки для дальнейшего развития системы военного здравоохранения и формирования единого медицинского пространства. Кроме того, будет обеспечено внедрение международных стандартов, принципов и политики медицинского обеспечения войск НАТО путем учета их требований в национальном законодательстве по вопросам охраны здоровья военнослужащих", - говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Источник: https://censor.net.ua/n3094467
 
 
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Понятно, военная медицина разворована до конца, так давайте соединим с гражданской, что бы не видно было воровство. И концы в воду.
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Аж слезы на глазах от того, как прекрасно у нас будет в медицине.
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что то мне подсказывает - до этого "светлого будущего" гарантированно не доживем...
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Военная медицина восстала из ничего и плохо если бесценный опыт военных хирургов будет не востребован в будущем.
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Что то ничего не написано про заинтересованность врачей за 4 штуки лезть под огонь...Итак половина потикала за границу, а вторую обгадили благодарные пациенты , так еще насильно на передовую будут загонять за три копейки и права получить корочку участника боевых действий? Может надо 200 балов по ЗНО , чтобы после всех взяток со студентов идти под огонь за 4-5 тыс.?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенно-медицинская доктрина объединит усилия военного и гражданского здравоохранения для улучшения обеспечения защитников Украины, - Кабмин
 
 
 
 
 
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