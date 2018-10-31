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 Германия планирует обращение к России относительно защиты прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, - депутат Бундестага Швабе

Германия планирует обратиться к России в связи с нарушениями прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом на брифинге в рамках официального визита в Украину сообщил глава фракции социалистов, демократов и зеленых (SOC Group) в Парламентской Ассамблее Совета Европы, депутат немецкого Бундестага Франк Швабе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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По его словам, от военных действий и ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе страдает 4,4 млн человек.

"Германия заинтересована в помощи этим людям. Меня интересует защита прав человека в Украине в контексте аннексии Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Мы планируем обращение к России, чтобы повлиять на РФ именно в этих вопросах. У нас есть определенные требования и по защите прав человека в Украине", - сказал Швабе. Он добавил, что Совет Европы также проводит мониторинг ситуации в Украине.

Также депутат Бундестага планирует встречу с общественными активистами. "Есть обеспокоенность с нашей стороны по вопросам охраны окружающей среды", - добавил Швабе.

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Напомним, генсек СЕ Турбьерн Ягланд отметил, что именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала. А Совет Европы признает, что ситуация в оккупированном Крыму полностью контролируется Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3094460
 
 
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Борцы за права на оккупированных территориях... Как мило!...
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И глубокое сожаление пусть не забудут передать.
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Они и о политзаключенных заботятся...
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Обращение должно быть вроде - ведете козломордые себя как скоты - сев. поток закрывается.. а так это просто языками помахать
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Ага , швабы повлияют ... . От " северного потока " откажутся что - ли ? Германия планирует обращение к России относительно защиты прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, - депутат Бундестага Швабе - Цензор.НЕТ 5039
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГермания планирует обращение к России относительно защиты прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, - депутат Бундестага Швабе
 
 
 
 
 
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