 Во время прохождения люстрации Труба "забыл" указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.

Грановский подчеркнул: "В качестве иллюстрации и напоминания для тех, кому это интересно, прикреплю к этой публикации основные документы, которые уже были ранее опубликованы и те, что я получил от своих источников. Если коротко, то истец полагает, что Роман Михайлович Труба как-то "по-своему" прошел люстрационную проверку, забыв рассказать о том, что 11 декабря 2013 г успел предъявить уведомление о подозрении общественному активисту Шевциву Андрею Владимировичу в уголовном деле № 12013150270001441. В принципе, на это обстоятельство можно закрыть глаза. Согласен"













