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Все про:люстрация (701) Грановский (49) Труба (55) ГБР (3)

 Во время прохождения люстрации Труба "забыл" указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский. ДОКУМЕНТ

Нардеп от БПП Александр Грановский опубликовал информацию о том, что во время Революции Достоинства глава ГБР Роман Труба объявлял о подозрении общественному активисту Андрею Шевциву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.

Грановский подчеркнул: "В качестве иллюстрации и напоминания для тех, кому это интересно, прикреплю к этой публикации основные документы, которые уже были ранее опубликованы и те, что я получил от своих источников. Если коротко, то истец полагает, что Роман Михайлович Труба как-то "по-своему" прошел люстрационную проверку, забыв рассказать о том, что 11 декабря 2013 г успел предъявить уведомление о подозрении общественному активисту Шевциву Андрею Владимировичу в уголовном деле № 12013150270001441.  В принципе, на это обстоятельство можно закрыть глаза. Согласен"

Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 01
Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 02
Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 03
Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 04
Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 05
Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 06
Во время прохождения люстрации Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 07

Источник: https://censor.net.ua/n3094459
 
 
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Кого интересуют такие мелочи, тело верное Панамской Будке - это главное, а будь оно хоть следователь Петуховича, хоть беркутовец, хоть вообще сепар - Будке это по барабану.
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о па на , начинают песочком кидаться , ню ню видать есть зацепки у обоих , но гляде на честнейшую рожу Грановского Во время прохождения люстрации Труба "забыл" указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский - Цензор.НЕТ 1537 по моему и доказывать нечего о происхождении его миллионов
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нормальна РОЖА ...неформатірована ...як у среви
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Да, харя- пробу ставить некуда. Разве что- на оттопыренный пальчик. И вот харя... шо-то там втирает. А кто-то обсуждает. Обсуждает высер этой хари... Пичалька.
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Да это для нынешней власти заслуга а не преграда для должности. Да там 90% таких сидят кругом и везде.
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вот же ж как бывает - не захотел плясать "выдвиженец" петин, тут "сразу" и "компромат" из рукава...а хотелось бы спросить "решалу" грановского - ШО Ж ТЫ ГОЛУБОК, ПОМАЛКИВАЛ ПРО "КОМПРОМАТ" СТОЛЬКО ЛЕТ?????
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это система ,двигать на должности замазанных людей ,а дальше как в песне Макаревича .......Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе
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Как-будто среди общественных активистов моральных уродов было меньше чем в партии регионов...Любой бандюк и насильник в ту пору именовался невинно "общественный активист". Всякая мразь тогда ползла на майданы чтобы обелить свое криминальное прошлое. До сих пор всплывают...Так что спокойно, Труба нормальный мужик.
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если псы из шайки "жить по новому" махают "компроматом" - у Трубы есть шанс стать ЧЕЛОВЕКОМ!!!!!
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что-то серьезное не поделили эти два жителя одной соевой будки.
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Вопрос....
Это показывает что Труба пете не угоден?
Или петя пыль в глаза пускает, что бы не говорили что Труба его ставленник?
Интриги.... Интриги.....
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от тільки граньоний "забув" вказати що у АП є "відділ кадрів" очолюваний самим "честним"
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хабадник и коренной член сдпуо...странные люстраторы.
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Что то грановский на трубу не ровно дышит, очко чует что скоро может быть труба. Під час проходження люстрації Труба "забув" указати, що під час Євромайдану висував підозру громадському активісту Шевціву, - Грановський - Цензор.НЕТ 9188
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время прохождения люстрации Труба "забыл" указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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