 Проходя люстрацию, Труба "забыл" указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.
Грановский подчеркнул: "В качестве иллюстрации и напоминания для тех, кому это интересно, прикреплю к этой публикации основные документы, которые уже были ранее опубликованы и те, что я получил от своих источников. Если коротко, то истец полагает, что Роман Михайлович Труба как-то "по-своему" прошел люстрационную проверку, забыв рассказать о том, что 11 декабря 2013 г успел предъявить уведомление о подозрении общественному активисту Шевциву Андрею Владимировичу в уголовном деле № 12013150270001441. В принципе, на это обстоятельство можно закрыть глаза. Согласен"
А еще лучше с выездом в лес. В багажнике.
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе
шаг в ліво, шаг вправо від інструкцій" ап, і амлет.
прижок на місці- кастрат.
роби що скажем.
Это показывает что Труба пете не угоден?
Или петя пыль в глаза пускает, что бы не говорили что Труба его ставленник?
Интриги.... Интриги.....
А здесь мутки!!!
😜
Труба и активисты.
ГБР и прокуратура.
НАБУ и ГБР.
САП и ГБР.
Премьера 31 октября
Тут є два питання:
- не вже при призначенні Труби ПОП не знав цього факту?
- та коли ПОП звільнить Трубу з посади?
Він тоді був прокурором і зобов"язаний був слідкувати за дотриманням закону. Закон не активісти приймають, а Верховна Зрада. Когось з цих зрадників посадили, звільнили, розстріляли, повісили чи може активісти вчинили власну кару .
Все це пустобрехи прож_дівські працюють.
Вже пора й порядок наводити !
А вот этот "нелюстрований", вписался.
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