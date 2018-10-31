EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични
 Происшествия
  4917  52
Все про:люстрация (701) Грановский (49) Труба (55) ГБР (3)

 Проходя люстрацию, Труба "забыл" указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский. ДОКУМЕНТ

Нардеп от БПП Александр Грановский опубликовал информацию о том, что во время Революции Достоинства глава ГБР Роман Труба объявлял о подозрении общественному активисту Андрею Шевциву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.

Грановский подчеркнул: "В качестве иллюстрации и напоминания для тех, кому это интересно, прикреплю к этой публикации основные документы, которые уже были ранее опубликованы и те, что я получил от своих источников. Если коротко, то истец полагает, что Роман Михайлович Труба как-то "по-своему" прошел люстрационную проверку, забыв рассказать о том, что 11 декабря 2013 г успел предъявить уведомление о подозрении общественному активисту Шевциву Андрею Владимировичу в уголовном деле № 12013150270001441.  В принципе, на это обстоятельство можно закрыть глаза. Согласен"

Проходя люстрацию, Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 01
Проходя люстрацию, Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 02
Проходя люстрацию, Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 03
Проходя люстрацию, Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 04
Проходя люстрацию, Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 05
Проходя люстрацию, Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 06
Проходя люстрацию, Труба забыл указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский 07

Источник: https://censor.net.ua/n3094459
 
 
 Топ комментарии
 
вот же ж как бывает - не захотел плясать "выдвиженец" петин, тут "сразу" и "компромат" из рукава...а хотелось бы спросить "решалу" грановского - ШО Ж ТЫ ГОЛУБОК, ПОМАЛКИВАЛ ПРО "КОМПРОМАТ" СТОЛЬКО ЛЕТ?????
 показать весь комментарий
 
о па на , начинают песочком кидаться , ню ню видать есть зацепки у обоих , но гляде на честнейшую рожу Грановского Во время прохождения люстрации Труба "забыл" указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский - Цензор.НЕТ 1537 по моему и доказывать нечего о происхождении его миллионов
 показать весь комментарий
 
Да, харя- пробу ставить некуда. Разве что- на оттопыренный пальчик. И вот харя... шо-то там втирает. А кто-то обсуждает. Обсуждает высер этой хари... Пичалька.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кого интересуют такие мелочи, тело верное Панамской Будке - это главное, а будь оно хоть следователь Петуховича, хоть беркутовец, хоть вообще сепар - Будке это по барабану.
 показать весь комментарий
 
 
о па на , начинают песочком кидаться , ню ню видать есть зацепки у обоих , но гляде на честнейшую рожу Грановского Во время прохождения люстрации Труба "забыл" указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский - Цензор.НЕТ 1537 по моему и доказывать нечего о происхождении его миллионов
 показать весь комментарий
 
 
нормальна РОЖА ...неформатірована ...як у среви
 показать весь комментарий
 
 
отформатировать FAT 32 или лучше пожизненно Під час проходження люстрації Труба "забув" вказати, що під час Євромайдану висував підозру громадському активісту Шевціву, - Грановський - Цензор.НЕТ 2944
 показать весь комментарий
 
 
Тут только низкоуровневое форматирование поможет.
А еще лучше с выездом в лес. В багажнике.
 показать весь комментарий
 
Да, харя- пробу ставить некуда. Разве что- на оттопыренный пальчик. И вот харя... шо-то там втирает. А кто-то обсуждает. Обсуждает высер этой хари... Пичалька.
 показать весь комментарий
 
 
Да это для нынешней власти заслуга а не преграда для должности. Да там 90% таких сидят кругом и везде.
 показать весь комментарий
 
 
вот же ж как бывает - не захотел плясать "выдвиженец" петин, тут "сразу" и "компромат" из рукава...а хотелось бы спросить "решалу" грановского - ШО Ж ТЫ ГОЛУБОК, ПОМАЛКИВАЛ ПРО "КОМПРОМАТ" СТОЛЬКО ЛЕТ?????
 показать весь комментарий
 
 
это система ,двигать на должности замазанных людей ,а дальше как в песне Макаревича .......Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе
 показать весь комментарий
 
 
Как-будто среди общественных активистов моральных уродов было меньше чем в партии регионов...Любой бандюк и насильник в ту пору именовался невинно "общественный активист". Всякая мразь тогда ползла на майданы чтобы обелить свое криминальное прошлое. До сих пор всплывают...Так что спокойно, Труба нормальный мужик.
 показать весь комментарий
 
 
если псы из шайки "жить по новому" махают "компроматом" - у Трубы есть шанс стать ЧЕЛОВЕКОМ!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
что-то серьезное не поделили эти два жителя одной соевой будки.
 показать весь комментарий
 
 
трубу підвфсила за яйОли...
шаг в ліво, шаг вправо від інструкцій" ап, і амлет.
прижок на місці- кастрат.
роби що скажем.
 показать весь комментарий
 
Вопрос....
Это показывает что Труба пете не угоден?
Или петя пыль в глаза пускает, что бы не говорили что Труба его ставленник?
Интриги.... Интриги.....
 показать весь комментарий
 
 
Интриги бывают в цивилизационном мире...
А здесь мутки!!!
 показать весь комментарий
 
от тільки граньоний "забув" вказати що у АП є "відділ кадрів" очолюваний самим "честним"
 показать весь комментарий
 
 
хабадник и коренной член сдпуо...странные люстраторы.
 показать весь комментарий
 
 
Что то грановский на трубу не ровно дышит, очко чует что скоро может быть труба. Під час проходження люстрації Труба "забув" указати, що під час Євромайдану висував підозру громадському активісту Шевціву, - Грановський - Цензор.НЕТ 9188
 показать весь комментарий
 
 
клоака - пауки в банці..., тіпа було це невідомо...
 показать весь комментарий
 
 
У нас главмусор в районі проходив "люстрацію". Заніс 4 к зелені - і ніяких претензій.
 показать весь комментарий
 
 
Мине рік і для цього Труби цей факт - буде козиром.
 показать весь комментарий
 
 
Не мечтайте даже. У пророссийской швали шансов на выборах нет никаких.
 показать весь комментарий
 
 
Я же говорил, что нас ждёт очередной сериал
Труба и активисты.
ГБР и прокуратура.
НАБУ и ГБР.
САП и ГБР.
Премьера 31 октября
 показать весь комментарий
 
 
...У Марины Порошенко будут пить минералку по 132 грн за бутылкуУкраинский культурный фонд, возглавляемый Мариной Порошенко, закупил минеральную воду по цене 132 гривны за бутылку объемом 0,5 л, а также израсходовал 27 тыс. гривен на услуги по подаче напитков гостям организованного им мероприятия.Об этом свидетельствуют обнародованные в системе электронных закупок ProZorro договоры.В частности, 10 сентября фонд закупил у ООО "Лабарум" 12 бутылок по 0,5 л негазированной "Моршинской", стоимостью 132 гривны за штуку без НДС и суммарной стоимостью 1 903 гривны с учетом налогов.В июне фонд закупил за 26 720 гривен у физлица-предпринимателя услуги по подаче напитков 300 гостям на международной ярмарке грантовых возможностей в сфере культуры, которая состоялась 2 июля в "Холле чемпионов" в Киеве.С мая фонд также 8 раз заказывал кейтеринговые услуги на общую сумму 422 тыс. гривен...
 показать весь комментарий
 
 
Труба гранчаку. На жирафу мало схожий, а думав довго. Схоже що просто через нього скачують копійчаний компромат, другого немає.Пахне неприємно, в першу чергу гранчаком,який засвітився новою граню-провокатор!
 показать весь комментарий
 
Я сделал это не в интересах истины, а в интересах правды.
 показать весь комментарий
 
панамський злодій ставить кругом корупціонерів зека
 показать весь комментарий
 
 
ч.3 ст.6 ЗУ "Про очищення влади " встановлення перевіркою (спціяльною перевіркою )факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 цього Закону, є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.
Тут є два питання:
- не вже при призначенні Труби ПОП не знав цього факту?
- та коли ПОП звільнить Трубу з посади?
 показать весь комментарий
 
Не подобається Грановському? Плюсик Трубі.
 показать весь комментарий
 
 
це не плюсик, його помножили на нуль :не може очолювати ДБР ні з правових, ні з моральних підстав. Коротше кажучи Трубі -труба - без варіантів..
 показать весь комментарий
 
Смішно, та й годі, від таких публікацій, від таких активістів.
Він тоді був прокурором і зобов"язаний був слідкувати за дотриманням закону. Закон не активісти приймають, а Верховна Зрада. Когось з цих зрадників посадили, звільнили, розстріляли, повісили чи може активісти вчинили власну кару .
Все це пустобрехи прож_дівські працюють.
Вже пора й порядок наводити !
 показать весь комментарий
 
 
главой гбр спецом "замазанного" избрали, а шоб не вязать толстую ниточку (как помните из поданых финалистов избрали самого целлофанокожего)
 показать весь комментарий
 
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал - О чём либо быстро закончившемся; ирония поповоду кратковременности чужого веселья, торжества …
 показать весь комментарий
 
Если грановский наехал, значит Труба не вписался в шоколадный свинарник....
А вот этот "нелюстрований", вписался.
Порошенко призначив Олександра Терещука новим головою Київської ОДА замість Горгана
 показать весь комментарий
 
Нема кодекса посадовця, то монетизація посади невідворотня. а це піздєц структурі і очільнику. польскій набушнік вроді дотепер сидить. будуть і носкипо150т і знатні нумера на тачках і дєшові понти перед хлоцями охорони. почніть з "зрозбитихвікон". професіоналізм наросте, а бикувати неперестануть. Під час проходження люстрації Труба "забув" вказати, що під час Євромайдану висував підозру громадському активісту Шевціву, - Грановський - Цензор.НЕТ 5892
 показать весь комментарий
 
Мне понравился Труба.Он на своем месте.А вот те кто на него давят - скоро уйдут в никуда....
 показать весь комментарий
 
Тю, пеця вообще перкуд бронил от активистов? И чо?
 показать весь комментарий
 
Предвыборные времена требуют новых "ХЕРОЕВ" , вот вместо пастушки (мочи козлов) нарисовалась бэби Фриз, вместо ебнутого яцехватателя - вьюнош Грановский, а где в Бредвыборно-предныборной вертикали кудлатый говнодепутат от ПЛЦ - Гончаренко. Загуглите- рыжий говнюк от БПП
 показать весь комментарий
 
Оба красавцы. Я понял одно, что Барыга с выбором своих подчиненных еще ни разу не ошибся.
 показать весь комментарий
 
Самостоятельность ГБР и продемонстрированная его главой готовность к неожиданным и решительным действиям - явно пугает стремящихся к политическому влиянию лиц. После провала операции по назначению на руководящие должности в Бюро полномочных представителей БПП и Народного фронта, их бенефициары, похоже, решили начать длительную судебную осаду директора ГБР при помощи откровенно сомнительных исков. О важности вопроса свидетельствует тот факт, что за коммуникацию с судьей по делу взялся лично Александр Грановский. Личность судьи, при помощи которой собираются «тормозить» ГБР также весьма показательна - семья Константина Пащенко связана с бизнесом Виктора Медведчука, а сам судья во времена Януковича запрещал празднование годовщины Майдана
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПроходя люстрацию, Труба "забыл" указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх