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 Политика Украины
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 Россия впервые начинает занимать место изгоя в международном сообществе, - Фриз

Поддержка миром территориальной целостности Украины и непризнание фейковых выборов на оккупированных Россией частях Донецкой и Луганской областей является серьезным поражением для РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявила народный депутат от фракции БПП, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

"Для России это поражение, это достаточно громкое поражение потому, что впервые она начинает занимать место как изгой в международном сообществе. Соответственно все ее действия, а также последствия этих действий уже тщательно оцениваются международным сообществом и им предоставляется адекватная оценка", - подчеркнула она в комментарии.

Также читайте: Проведение выборов на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям, - замгенсека ООН Дикарло

Напомним, 30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой для вооруженной агрессии со стороны РФ, а восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к этому "избирательному процессу".

Источник: https://censor.net.ua/n3094454
 
   
 Топ комментарии
 
Почему?
Кацапы, вполне официально являются преемником ссср.
А для ссср, иметь статус мирового изгоя, было нормой.
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им ещё новые методички не подкинули. планёрка идёт... Россия впервые начинает занимать место изгоя в международном сообществе, - Фриз - Цензор.НЕТ 3386
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им ещё новые методички не подкинули. планёрка идёт...
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А зачем тебе ольгинские, мосты налаживаешь? Не психуй, завтра лолиботам опять откроют финансирование и будет тебе счастье.
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Они как раз штаны спускают, готовятся "кактусы" раскладывать...
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Почему?
Кацапы, вполне официально являются преемником ссср.
А для ссср, иметь статус мирового изгоя, было нормой.
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Я опять с хорошими новостями, если кто не слышал. Подросток устроил взрыв возле ФСБ в Архангельском.

"Znak.com со ссылкой на источник сообщило, что это учащийся местного политехнического техникума, и показал фото его студенческого билета, который якобы был найден на месте ЧП. Если верить, что документ действительно принадлежит преступнику, его зовут Жлобицкий Михаил Васильевич."
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Наконец-то! Мы все ждали этого заявленияРоссия впервые начинает занимать место изгоя в международном сообществе, - Фриз - Цензор.НЕТ 3706
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Дроны, замаскированные под чаек, порвали на три зуя со свистом
Чёрт, это должно быть обыграно в каком-нибудь очередном CoD, Battlefield или подобном шутере.
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Ктулху мона например подключить)) как он дока тело жирное на дно волочит и в нору свою прячет ))
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Неужели человек в бронежилете и высоких каблуках вызовет на себя ракеты? Да уссытся миллион раз. Как сказал его знакомый, ботокс потечет.Россия впервые начинает занимать место изгоя в международном сообществе, - Фриз - Цензор.НЕТ 1104
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Правильно писать - расии разорвут ачко,если только дернется-Россия впервые начинает занимать место изгоя в международном сообществе, - Фриз - Цензор.НЕТ 5910
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мокши всегда под шконкой жили...купите ей бинокль.
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Её лучше, кхм, разогреть (гусары, молчать!)
Просто фамилия Freeze как бы намекает.
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у меня ассоциации с лингвофорумов. говорят что фризский язык - самый близкий родственник английского...
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Групповое изнасилование в здании МВД: юную сотрудницу насиловали начальники




Россия впервые начинает занимать место изгоя в международном сообществе, - Фриз - Цензор.НЕТ 1599

МВД РФ направило в Башкирию сотрудников центрального аппарата ведомства с целью расследования обстоятельств группового изнасилования. Пострадавшей оказалась сотрудница местного отдела полиции и родственница высокопоставленного чиновника Росгвардии , а подозреваемыми - ее руководители.
Данные предварительного следствия свидетельствуют, что преступлению предшествовало совместное распитие алкогольных напитков на рабочем месте, пишет в среду, 31 октября, сайт NEWSru.com.
"По решению руководства Главного управления собственной безопасности МВД России группа сотрудников главка направлена в республику Башкортостан для проверки информации о совершении тяжкого преступления в отношении сотрудницы отдела МВД России по Уфимскому району Республики Башкортостан" - приводит издание текст заявления официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
"В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. "Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - добавила чиновница.
Как стало известно, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель находилась в здании отдела МВД России по Уфимскому району, где устроили вечеринку трое ее коллег: 51-летний подполковник, начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний подполковник, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний майор, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.
В процессе застолья стражи порядка "вспомнили о хорошенькой сотруднице, и самый смелый пригласил ее в кабинет под предлогом обсуждения работы". Девушка не могла отказать начальнику, и не заподозрила ничего дурного.
Пострадавшую насиловали до утра, после чего она обратилась с заявлением в СК РФ. Насильников задержали, а в их кабинетах провелиы обыски. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 131 (изнасилование) и п. "а" ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.
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Ну, вообще то судя по заявлению г. фриз (шо за фамилия ?) то эта девонька впервые ознакомилась с ситуацией в Украине и мире. Весь мир знает что парашка агрессор, а ВВ куйло и педофил, а эта юная прокладка сидя в Монако только в 2018 узнала ху ез ху.

Я понимаю что гезащенко и скажена мочи казлов всех задрали, а надя сидит в СИЗО, только нах это, вполне симпатичное, чучело цитировать? Не смешно.
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фриз (шо за фамилия?)

...
По-английски freeze - как-то так. Возможно, с этим связаны её сильно запоздалые выводы.

freeze: варианты перевода

имя существительное

замораживание
мороз
холод
глагол
замораживать
замерзать
блокировать
мерзнуть
застывать
морозить
вымораживать
леденеть
стынуть

цепенеть

примерзать

затвердевать

заледенеть

поморозить

леденить

покрываться льдом

окончательно принять
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у меня, то-же есть доступ к гугл переводчику, может сообщите что то новое?
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Почему впервые? Раша всегда была изгоем, искала свой собственный путь развития, через задницу.
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Дайте стаду бабуинов погордиться , пока их грабят до последнего...
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вспоминается мне Иран и Корея, вот где изгои и настоящие санкции...а паРаша как ложила на озабоченных, так и продолжает ложить. один СП-2 только разбивает слова Фриз в дребезги. такого мощного лобби в ЕС нет даже у штатов. половина евросоюза в кармане у хуйла, на нефтегазовой игле.
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СССР тоже строил потоки и гдо он сейчас?
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70 лет - слишком долго ждать. мы раньше протянем ноги. да и не работала половина бундестага в «Союзгазэкспорт», и евросоюза не было тогда, глобализация только начинала набирать обороты. так, что с совком совсем не корректно сравнивать.
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"ой ты гой еси расея матушка!" - издревле так повелось, судя по стилю ))
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Весьмирснами-2 - старые песни о главном...
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