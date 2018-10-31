 Россия впервые начинает занимать место изгоя в международном сообществе, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявила народный депутат от фракции БПП, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.
"Для России это поражение, это достаточно громкое поражение потому, что впервые она начинает занимать место как изгой в международном сообществе. Соответственно все ее действия, а также последствия этих действий уже тщательно оцениваются международным сообществом и им предоставляется адекватная оценка", - подчеркнула она в комментарии.
Напомним, 30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой для вооруженной агрессии со стороны РФ, а восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к этому "избирательному процессу".
Кацапы, вполне официально являются преемником ссср.
А для ссср, иметь статус мирового изгоя, было нормой.
"Znak.com со ссылкой на источник сообщило, что это учащийся местного политехнического техникума, и показал фото его студенческого билета, который якобы был найден на месте ЧП. Если верить, что документ действительно принадлежит преступнику, его зовут Жлобицкий Михаил Васильевич."
Чёрт, это должно быть обыграно в каком-нибудь очередном CoD, Battlefield или подобном шутере.
Просто фамилия Freeze как бы намекает.
МВД РФ направило в Башкирию сотрудников центрального аппарата ведомства с целью расследования обстоятельств группового изнасилования. Пострадавшей оказалась сотрудница местного отдела полиции и родственница высокопоставленного чиновника Росгвардии , а подозреваемыми - ее руководители.
Данные предварительного следствия свидетельствуют, что преступлению предшествовало совместное распитие алкогольных напитков на рабочем месте, пишет в среду, 31 октября, сайт NEWSru.com.
"По решению руководства Главного управления собственной безопасности МВД России группа сотрудников главка направлена в республику Башкортостан для проверки информации о совершении тяжкого преступления в отношении сотрудницы отдела МВД России по Уфимскому району Республики Башкортостан" - приводит издание текст заявления официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
"В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. "Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - добавила чиновница.
Как стало известно, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель находилась в здании отдела МВД России по Уфимскому району, где устроили вечеринку трое ее коллег: 51-летний подполковник, начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний подполковник, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний майор, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.
В процессе застолья стражи порядка "вспомнили о хорошенькой сотруднице, и самый смелый пригласил ее в кабинет под предлогом обсуждения работы". Девушка не могла отказать начальнику, и не заподозрила ничего дурного.
Пострадавшую насиловали до утра, после чего она обратилась с заявлением в СК РФ. Насильников задержали, а в их кабинетах провелиы обыски. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 131 (изнасилование) и п. "а" ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.
Я понимаю что гезащенко и скажена мочи казлов всех задрали, а надя сидит в СИЗО, только нах это, вполне симпатичное, чучело цитировать? Не смешно.
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По-английски freeze - как-то так. Возможно, с этим связаны её сильно запоздалые выводы.
freeze: варианты перевода
имя существительное
замораживание
мороз
холод
глагол
замораживать
замерзать
блокировать
мерзнуть
застывать
морозить
вымораживать
леденеть
стынуть
цепенеть
примерзать
затвердевать
заледенеть
поморозить
леденить
покрываться льдом
окончательно принять