 "Шерше ля фам", - Порошенко напомнил, кто взял обязательства о повышении тарифов на газ

"Не лишним будет напомнить, что обязательства уравнять внутренние и внешние цены на газ - цену внутреннюю и цену импортного газа, Украина взяла на себя, когда, например, председатель нынешнего правительства Владимир Гройсман еще был мэром Винницы и занимался трамваями и ЖЭКами, но точно не газом", - сказал Глава государства во время встречи с представителями украинского и международного бизнеса в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Соответствующий Меморандум с Международным валютным фондом помните когда был подписан? 31 октября, именно в этот день, только в 2008 году. Ровно десять лет назад. День в день. Неудивительно, что оппозиция не празднует эту "торжественную" дату. Международный валютный фонд возглавлял тогда Доминик Стросс-Кан. А кто в то время был премьер-министром я называть не буду. На французском это звучит как "шерше ля фам", - добавил Президент.
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Он также напомнил, что эти обязательства были взяты для получения поддержки от МВФ в больших суммах. "54 миллиарда долларов. Вот общее долговое наследие, которое "нагуляли" сегодняшние "правдоборцев в 2007-2013 годах, когда были властью", - подчеркнул Петр Порошенко.
"Но кто бы ни был - подобные обязательства носят совершенно не персональный характер, носят международно-правовой характер. Государство взяло обязательства - выполняйте. Хотя брали одни, а выполнять должны другие", - отметил Глава государства.
Именно поэтому Правительство сейчас, действуя в пределах своей компетенции и ответственности, приняло решение о повышении тарифов, "для того, чтобы продолжить сотрудничество с Фондом (МВФ)", констатировал Петр Порошенко.
только вот тупым юлеботам желательно объяснить, что значит "шерше ля фам"))
Просто товаришЧам йулькам напомнили...что ..как и почему...
пепа сегодня жгёт напалмом
походу уже нахэлуинился
а вот то что грося еще и трамваям занимался.. это открытие...
Поэтому Порокуйло резвится со своими "сенсациями" сегодня.
Вот у Пороха с коллегами есть вполне реальные дворцы, так что стрелки переводить не нужна.
містовим ринку.
-як ваше призвище?
- труселенко...
- а точніше?
-труселевич.
-а ще точніше?
-трусєльман
В период 2007-2013 г.г. гарантоид последовательно занимал посты как бы "никак" не связанные с государственными деньгами
Хотя, конечно, куда вернее было бы написать - Петька Маразм...
А еще лучше - куда более привычное - Петька Фуфлогон...
Потому что, как мы хорошо знаем, наша Петька провалами в памяти не страдает...
Так что выборочная хрень типа - "тут помню, тут не помню", это для верноподанных лошков из семейства порохоботцев...
Это все к тому, что очередная попытка холуятника вывести гарантоида из-под обвинения в причастности к продолжению тотального грабежа населения Украины - это чистой воды рошводняк...
А, чтобы не получить обвинения в будкошатательстве, вот вам цытаточка от гарантоида:
"54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах ... Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать"...
Сорри, товарищ гарантоид, но не извиним...
Потому что уборка следов дерьма, что постоянно вы, товарищ гарантоид оставляете за собой, означает, что вы, товарищ гарантоид, помимо того, что лжец, еще и чистой воды копрофаг...
Т.е. дерьмолюб...
(Для справочки: "Копрофагия - поедание собственных или чужих экскрементов. У человека - сексуальная девиация, при которой вкусовым фетишем служит вкус кала")
А, чтобы опять же не было лишних обвинений, вот вам, любі малята, сухая копрофагическая статистика.
Которая в очередной раз доказывает, что, помимо того, что товарищ гарантоид отвратительный лжец (к этому уже все как бы привыкли), так он еще в своем самоупоении настолько заврался, что не въехал в то, насколько много он лично должен, как стране, так и народу Украины.
Теперь конкретика.
Гарантоид, повторимся, заявил - "54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах ... Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать"...
Забыв упомянуть, что в период 2007-2013 г.г. гарантоид последовательно занимал посты как бы "никак" не связанные с государственными деньгами:
С 2006 года - председатель парламентского комитета по бюджету и финансам.
С февраля 2007 года параллельно возглавлял совет Национального банка Украины.
С 9 октября 2009 года - министр иностранных дел Украины.
С 12 октября 2009 года член Совет национальной безопасности и обороны Украины.
23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли в правительстве Николая Азарова...
Кто, где, как и при каких обстоятельствах наскирдовал за это время 54 миллиарда долларов (и, как они были распилены), вспоминать не будем.
Но в том, что кто-то должен это наследие отдавать, сомнений как бы нет...
И как бы научившийся извиняться гарантоид, должен начать это делать первым.
И не исключено, что он, как человек, уже стоящий на одной ступени (по версии экзархов Константинопольского патриархата) с равнопрестольным князем Владимиром и Ярославом Мудрым, мог бы готов принять участие в погашении долгов...
Но тут в процесс вмешался старик Альцгеймер, поцеловал гарантоида в яремную вену и все пошло прахом...
Капустин Андрей
http://ua24ua.net/andrey-kapustin-petka-altsgeymer/
😜
Майдана? Не знали о встречах Порошенко и Кличко с Фирташем? Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция"
чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнули карьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован. Сейчас пожинаем его плоды. Идущая в стране война - средство выживание этой власти. При них она будет вялотекущей и не закончится никогда.
а яценюк,побратым,блеать,шо казав про газ собственной добычи?
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Единственная, кто мог этот "хороший" план нарушить
была Тимошенко.Но, имея свой зомбоящик и население, которое этим ящиком
долгие годы обрабатывали,план был реализован. Под крыло Пэти слетелись карьеристы
разных мастей,
от бьютовских до региональных, всякие там луценки (семьей),
турчиновы-крымские, томенки, акваковы, парубии, кириленки и прочая и прочая...
Как будто никто усердно не работал министром экономики в уряде Януковича. И вроде никто не был «попередником» сам себе, поскольку последние лет 20 вообще из власти не вылезал… Ну, ничего. Видимо, забыл…
С большим удивлением иногда слушаю людей без высшего образования и понимания процессов управления государством. Выходят они, вздыхают и грустно сообщают, что нынешняя власть вынуждена повышать цену на газ, потому что нужно возвращать долги «попередников»… Создается впечатление, что такие люди до второго Майдана сидели в «убежище» в карпатских лесах в подполье. Как будто никто усердно не работал министром экономики в правительстве Януковича. И вроде никто не был «попередником» сам себе, поскольку последние лет двадцать вообще из власти не вылезал… Ну, ничего. Видимо, забыл…
Такими чувствами поделилась сегодня вечером в ФБ лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
Но главное вот в чем. Будьте внимательны! Все небылицы о том, что цену на газ необходимо повышать, чтобы отдать долги моего правительства - это ЛОЖЬ!
Эти долги давно возвращены. Это знает каждый экономист.
Немного поясню. Во время мирового финансово-экономического кризиса мы привлекали заимствования из внешних источников, в основном от МВФ как мощного международного кредитора.
Это было необходимо для поддержания нашего платежного баланса и расходов из бюджета на поддержку экономики. Эти деньги заимствовались меньше, чем под 3% годовых.
По условиям программы МВФ stand-by, погашение этих кредитов должно было состояться за три года, что и было сделано. То есть, все внешние долги времен моего правительства были погашены до последней копейки в 2012 году.
Другой метод внешних заимствований - евробонды - мое правительство не использовало из-за большого процента. А действующее правительство, кстати, бесконечно выходит на этот рынок и занимает короткие и дорогие деньги - под 9,5%.
То есть, сегодня правительство берет кредиты МВФ и повышает цену на газ для того, чтобы возвращать свои же долги! Долги, сделанные правительствами Порошенко уже после Революции Достоинства.
Я хочу предостеречь всех непосвященных от подобных манипуляций со стороны власти и не перепечатывать фейки.
Эта власть может брать только кредиты. Брать на себя ответственность они не научились и уже не научатся.
***
Юлия Тимошенко также разместила вот эту наглядную картинку:
http://ua24ua.net/timoshenko-effektno-otvetila-na-brehnyu-poroshenko/
😜
Это мой ответ одному "болеющему за Украину", который мне(!) пояснял, что все проблемы в Украине именно от Тимошенко. А все проблемы от олигархов в стране придуманы в Америке...
Очень многие даже не понимают, что газ, который идет миллиардами кубометров из скважин в России до пункта Помары(начала Трубы в Европу), а дальше Труба Путиным перекрыта, не может там рядом или до(по трассе) складироваться в чемоданы и баллоны. Это газ!, который при превышении давления в хранилищах, начинает взрываться. Путин его палил в десятках огромных факелах, нанося ущерб России.
И он начал и уже взрываться несколько раз.
Путин не рассчитывал, что Украина, в лице Тимошенко, сможет найти ему достойный ответ Реверсом! Перекрыть
скважины в России означает их "забетонировать" навсегда. А остановить газоперерабатывающие комплексы с тысячами километров труб внутри, перед Трубой в Европу, означает зимой их уничтожение. Перед Путиным встала огромная проблема тогда. Ведь в 2009-м у него не было еще возможностей перераспределить газ по стране. Весной Мир хоронил бы сотни тысяч трупов и восстанавливал страну Украина... И пусть потом в тепле и на диванах мерзавцы всех мастей, от всех политшлюх, от всех политжурналюг обсуждают: прав ли был Премьер Украины, приказав подписать тот Контракт. И НА ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ. Потому, что проблемы возникли не
только перед Украиной, Европой, но и перед Россией! И смог их разрешить только один очень талантливый человек-Премьер-Министр Украины в 2009-м году и НИКТО другой этого не сделал! Я вижу вокруг себя миллионы идиотов и мерзавцев, начиная с Юща, который украл самолет, чтобы Премьер-Министру не дать подписать Контракт, где нет его с Фирташем РосУкрЭнерго и по цене 279 $, а не по 450$, как пришлось в в 2009-м, но НЕ ЦЕНЫ газа, а рассчЕтной цены(ведь газ из России никогда не стоил выше 437$, как два месяца в 2010-м) и где нет, благодаря именно Тимошенко, которая "обокрала" братьев Ющ, имевших с РУЭ, своих всего 27%. Миллионы идиотов(и тупых), которые помнят только само слово Контракт Юли, а что происходило при этом вокруг, понятия не имеют. И НЕ ХОТЯТ! Например того, что ВСЯ власть в стране тогда по приказу Юща выехала "на моря", как и он в Карпаты. И это во время такого! кризиса и при реверсе газа из ПГХ . Но все быдло в стране с умилением любит повторять -"А вона працює!" Именно ТАК, де-би-лы!, она лишь с горсткой талантливых и
честных Людей и РАБОТАЛА и работала Премьер-Министром Украины! для ВАС!
Тогда Премьер остался ОДИН НА ОДИН с такой уже глобальной проблемой. Никто из властей не только не выполнял свои функции, оговоренные Законом и Инструкциями, но и ждали, когда наша страна рухнет, чтобы с радостью сказать: Вот видите, это Премьер довела страну до такого! Никто из власти вверху не помогал спасать страну. Ни президент, со всем своим АП, ни ВР, которая ушла на каникулы и выехала на моря, ни РНБОУ, где стараниями Пеци, находился параллельный "Кабмин", ни ВСЕ губернаторы и ниже в стране.
Таки дела, малята, кто меня за живое зацепил. Да, и чтобы в такой ситуации сразу после 1января 2009-го делали Ляшко, Гриценко, Добкин с Гепой, вор вышек Бойко, Вакарчук и националист Бубенчик, так обожаемый в России? Особенно Ляшко меня бы "порадовал", предлагая ВСЕМ отсосать "За Украину" и подставить свою жопу, чтобы порешать проблему. А Вакарчук 16 декабря
2008 года отказался подставить свое плечо народу Украины, уйдя из депутатов снова на сцену, где ему хорошо и не нужно думать за всю Украину. И НЕ в должности президента, а даже депутата. Думайте, малята.
http://ua24ua.net/o-timoshenko-chto-novogo-da-vse-staroe/
😜
Чы нэ так???
Весь праздник оплатили мы с вами, это при условии что там коммунальные услуги стоят дешевле, чем у нас, На уровне 2014 года.....
Преинтереснейшее чтиво, кстати... Особенно пункты 17, 18 и 20...
благо зараз по 362. на скільки дешеввше.
Да і не Правда про 8 мульонів коболєва, то мамині гроші.
это только начало истории.