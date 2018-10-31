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 Сегодня днем на Донбассе ранены два украинских воина, враг нарушал режим прекращения огня 13 раз, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска 13 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил (ОС). Однажды зафиксировано применение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая огневая активность противника зафиксирована вблизи Водяного на Приазовье и Золотого, что на Луганщине. У последнего, кроме вышеперечисленного арсенала, оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

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Уточняется, что два раза из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли оборонительные позиции войск ОС у Новоселовки Второй. Также вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь и Лебединское. Командиры обороняющихся подразделений "принимали решительные меры по подавлению вражеского огня".

"В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - отмечается в сводке.

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Сегодня днем на Донбассе ранены два украинских воина, враг нарушал режим прекращения огня 13 раз, - пресс-центр ОС 01

Напомним, 30 октября враг за сутки осуществил 21 обстрел, двое украинских воинов получили ранения, уничтожены трое террористов.

Источник: https://censor.net.ua/n3094448
 
 
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Маладые риспуплики Домбаса еще официально не признаны у рукойводителей Украины, как "россейский Крым" на картах в их кабинетах?
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спасибо, что живые!
одужуйте козаки, синочки
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суворої догани від муженка ми не дочекаємось...
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Однажды зафиксировано применение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.Источник: https://censor.net.ua/n3094448

Лишь однажды! Не пора ли уже кого-нибудь наградить с той стороны?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня днем на Донбассе ранены два украинских воина, враг нарушал режим прекращения огня 13 раз, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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